Volg Anderlecht - Kairat Almaty live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.
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Datum: 27/08/2026 20:30
Competitie: Europa League
Speeldag: Play-offs (T)
Stadion: Lotto Park
LIVE: Europese return is een formaliteit, verwent Anderlecht zijn fans met doelpuntenfestival?
LIVE: Europese return is een formaliteit, verwent Anderlecht zijn fans met doelpuntenfestival?
Foto: © photonews

Komt er nog eens een Europese feestavond aan in het Lotto Park, met een doelpuntenfestijn? Anderlecht zou zo heel wat harten van voetbalfans kunnen veroveren.

Anderlecht heeft dit seizoen in eigen huis al twee mooie avonden gekend, met het afdwingen van de kwalificatie tegen Hammarby en PAOK Athene. RSCA ligt op schema om nog eens te herhalen wat het twee keer eerder deed: de klus thuis afmaken na het verwerven van een prima uitgangspositie buitenshuis. Deze keer is er zelfs niemand die daar aan twijfelt, na de 0-3 bij Kairat Almaty.

Het wordt haast zeker geen Celtic-scenario voor de Brusselaars. Dit zijn de enige vragen die donderdagavond beantwoord worden: welke elf stuurt trainer Vitor Bruno het veld in en hoeveel doelpunten maakt Anderlecht? Dat laatste gegeven zou vanuit het oogpunt van de fans weleens belangrijker kunnen zijn dan het lijkt.

Anderlecht kan opnieuw op zoek naar ruime score

Na de uitzege bij Kairat Almaty klonk het hier en daar al dat de score hoger had mogen oplopen, aangezien Anderlecht bij de rust al 0-3 voor stond tegen tien man. Bij zo'n tussenstand lijkt een return tegen Kairat misschien niet de meest aantrekkelijke affiche, maar het verlangen is groot om een prestatie en een score van jewelste te zien.

Dat zou ook een manier zijn om de ellende van de voorbije seizoenen door te spoelen, nu paars-wit toch stappen vooruit lijkt te zijn. In elk geval is de opdracht van Anderlecht om de toon te zetten, zodat het niet toch nog een vervelende avond wordt. Dat laatste lijkt alleen het geval te kunnen zijn als Kairat de score zou openen.

Cvetkovic in de kijker


In de aanloop naar deze match stond vooral de persoon van Mihajlo Cvetkovic in de kijker, maar de Serviër heeft verklaard dat een transfer niet meer aan de orde is. Alle neuzen staan dus in dezelfde richting. Hey, Camara en Sardella missen deze match wel. N'Diaye is onzeker. Volg Anderlecht - Kairat Almaty vanavond om 20u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Prono Anderlecht - Kairat Almaty

Anderlecht wint
Populairste
2-0
(3x)		 3-1
(2x)		 3-0
(2x)

Vergelijking Anderlecht - Kairat Almaty

Onderlinge duels gewonnen

1
0
0
20/08 17:00 Kairat Almaty Kairat Almaty 0-3 Anderlecht Anderlecht

Europa League

 Play-offs (T)
Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi 18:00 Bialystok Bialystok
Ararat Yerevan Ararat Yerevan 18:00 CS U Craiova CS U Craiova
FC Thun FC Thun 18:00 Lech Poznan Lech Poznan
FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris 19:00 Besiktas Besiktas
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 19:00 Mjällby AIF Mjällby AIF
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 19:00 STVV STVV
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 19:00 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Lillestrøm SK Lillestrøm SK 19:00 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
CSKA Sofia CSKA Sofia 20:00 OFI Kreta OFI Kreta
Aarhus GF Aarhus GF 20:00 SL Benfica SL Benfica
Ferencváros Ferencváros 20:30 Trabzonspor Trabzonspor
Anderlecht Anderlecht 20:30 Kairat Almaty Kairat Almaty
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