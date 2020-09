AA Gent kan zich aan een stevige wedstrijd verwachten: "Dinamo Kiev speelt voor een resultaat"

Als AA Gent zich wil plaatsen voor de Champions League, dan zal het zich voorbij Dinamo Kiev moeten wurmen. Geen gemakkelijk opgave, volgens Sergej Serebrennikov.

Dinamo Kiev heeft met Mircea Lucescu een hele eravren trainer aan het roer en het zal een moeilijk te ontwrichten blok zijn. "Sinds Lucesco overnam gaat het veel beter bij Dinamo Kiev. Het spel is nog altijd niet top, maar de resultaten zijn er wel."

"AA Gent kan zich best verwachten aan een stevig blok. Lucescu speelt op resultaat en de jongens van Dinamo Kiev vliegen er vaak stevig in", aldus Serebrennikov aan Sporza. "Lucescu weet hoe belangrijk die Champions League is en vooral het geld dat dat oplevert."

"Lucescu kiest steevast voor een verdedigend blok en wil dan gevaarlijk zijn op de counter. Daarvoor hebben ze he nodige talent en snelheid vooraan."

Voor wie moet AA Gent dan vooral oppassen? "Victor Tsygankov. Hij is bijzonder technisch en gaat gemakkelijk al eens een mannetje voorbij. Hij is enorm gevaarlijk met zijn linker. Al is hij wel wat twijfelachtig, dus misschien start hij wel op de bank."