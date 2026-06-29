Romelu Lukaku wil Vincent Kompany achterna... "Dat is wel de bedoeling ja" - Ook bij Anderlecht?

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
| Reageer
Romelu Lukaku wil Vincent Kompany achterna... "Dat is wel de bedoeling ja" - Ook bij Anderlecht?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Romelu Lukaku is op dit WK niet alleen bezig met doelpunten maken. De Belgische topschutter aller tijden kijkt ook met een heel ander oog naar wedstrijden. De spits van de Rode Duivels gaf maandag toe dat hij zichzelf stilaan voorbereidt op een leven langs de zijlijn.

Trainer worden staat namelijk hoog op zijn verlanglijstje. Dat bleek ook uit de manier waarop hij zijn invalbeurten op dit WK beleeft. Tegen Egypte en Nieuw-Zeeland maakte Lukaku meteen het verschil nadat hij van de bank was gekomen. Volgens hem is dat allesbehalve toeval.

"Wanneer ik op de bank zit, ben ik voortdurend de wedstrijd aan het analyseren. Ik kijk waar de ruimtes ontstaan, waar ik gevaarlijk kan worden en hoe ik mijn ploegmaats het best kan helpen. Als je daarna invalt, weet je eigenlijk al perfect waar je moet lopen om de bal te krijgen."

Die tactische manier van denken helpt hem om meteen impact te maken zodra hij het veld opstapt. "Ik denk inderdaad veel na over het tactische aspect van het spel. Dat maakt het makkelijker om snel in de wedstrijd te komen."

"Trainer worden? Dat is de bedoeling"

Dat Lukaku zo met voetbal bezig is, hoeft niet te verbazen. De spits bevestigde dat hij na zijn carrière graag de stap naar het trainersvak wil zetten, net zoals Vincent Kompany dat deed. Zou dat dan ook bij Anderlecht zijn zoals Kompany? Eerst terugkeren als speler en dan... "Ja, trainer worden is ook de bedoeling", glimlachte hij.

Daarom probeert hij ook buiten de wedstrijden van België zoveel mogelijk voetbal te bekijken. "Normaal gezien volg ik bijna alle wedstrijden op een WK. Ik kijk niet alleen als supporter, maar vooral om tactisch bij te leren. Dit toernooi zijn het er alleen zoveel dat het onmogelijk is om alles te zien."

Lees ook... Romelu Lukaku doet opvallende bekentenis: "Normaal had ik hier nooit gestaan"

"De kleine landen bestaan niet meer"

Tijdens die analyses viel Lukaku nog iets anders op. Volgens hem zijn de zogenaamde verrassingen op dit WK eigenlijk helemaal geen verrassingen meer. "Ik vind niet dat er echt verrassende resultaten zijn. Wat vroeger als een stunt werd gezien, is vandaag gewoon het gevolg van de evolutie van het voetbal."

Volgens de spits wordt de kloof tussen toplanden en kleinere voetballanden steeds kleiner. "Steeds meer landen werken professioneel en worden tactisch sterker. Iedereen zet stappen vooruit. Daarom zie je dat de verschillen veel kleiner zijn dan pakweg tien of vijftien jaar geleden."
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Anderlecht
België
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Romelu Lukaku doet opvallende bekentenis: "Normaal had ik hier nooit gestaan"

Romelu Lukaku doet opvallende bekentenis: "Normaal had ik hier nooit gestaan"

19:20
Waarom Senegal iets heeft wat België vandaag mist

Waarom Senegal iets heeft wat België vandaag mist

19:00
1
Peter Vandenbempt reageert op opvallende uitspraak van Amadou Onana

Peter Vandenbempt reageert op opvallende uitspraak van Amadou Onana

18:20
Garcia prijst hem, maar gebruikt hem niet: Rode Duivel wacht nog op eerste WK-minuten

Garcia prijst hem, maar gebruikt hem niet: Rode Duivel wacht nog op eerste WK-minuten

18:00
Deze lijst maakt groot WK-voordeel van Rode Duivels bijzonder duidelijk

Deze lijst maakt groot WK-voordeel van Rode Duivels bijzonder duidelijk

17:30
Nicky Hayen laat zich uit over dé soapserie tussen Genk en Club Brugge

Nicky Hayen laat zich uit over dé soapserie tussen Genk en Club Brugge

21:30
De stand van zaken van de voorbereiding bij de 1A-ploegen

De stand van zaken van de voorbereiding bij de 1A-ploegen

20:40
Thibaut Courtois krijgt opvallende erkenning na groepsfase

Thibaut Courtois krijgt opvallende erkenning na groepsfase

17:00
Minuut 96 lapt het hem: Brazilië - Japan wordt een wel héél bittere pil om te slikken

Minuut 96 lapt het hem: Brazilië - Japan wordt een wel héél bittere pil om te slikken

21:00
Club Brugge hakt knoop door: deze doelman is prioriteit om Mignolet op te volgen

Club Brugge hakt knoop door: deze doelman is prioriteit om Mignolet op te volgen

20:00
DONE DEAL: Speler kondigt vertrekt aan na acht jaar bij Club Brugge

DONE DEAL: Speler kondigt vertrekt aan na acht jaar bij Club Brugge

19:40
Akkoord? Frank Boeckx zou Hans Vanaken opnieuw uit de ploeg halen

Akkoord? Frank Boeckx zou Hans Vanaken opnieuw uit de ploeg halen

14:00
25
DONE DEAL: KAA Gent haalt stevige brok creativiteit in huis

DONE DEAL: KAA Gent haalt stevige brok creativiteit in huis

18:40
3
Thierry Henry ziet plots grote WK-kansen voor de Rode Duivels

Thierry Henry ziet plots grote WK-kansen voor de Rode Duivels

12:30
2
🎥 Zo zet Nicky Hayen meteen de toon bij KRC Genk

🎥 Zo zet Nicky Hayen meteen de toon bij KRC Genk

16:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/06: Maresca - hokke - Khalaili - Soelle Soelle - Lewandowski

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/06: Maresca - hokke - Khalaili - Soelle Soelle - Lewandowski

16:05
Eindelijk: Rode Duivel rekent af met hardnekkig imago

Eindelijk: Rode Duivel rekent af met hardnekkig imago

12:00
1
Standard is eraan begonnen: alles over de voorbereiding van de Rouches

Standard is eraan begonnen: alles over de voorbereiding van de Rouches

15:50
OFFICIEEL: Deze coach volgt Pep Guardiola op bij Manchester City

OFFICIEEL: Deze coach volgt Pep Guardiola op bij Manchester City

16:05
Alles of niets: cruciale dagen breken aan voor Paul Gheysens én Antwerp

Alles of niets: cruciale dagen breken aan voor Paul Gheysens én Antwerp

15:10
3
Ex-Anderlecht-icoon krijgt speciale rol bij tegenstander Rode Duivels: hij moet brandjes blussen

Ex-Anderlecht-icoon krijgt speciale rol bij tegenstander Rode Duivels: hij moet brandjes blussen

08:00
Waar iedereen zich zorgen over maakte voor het WK bij Rode Duivels is waar we ons nu het minst om bekommeren

Waar iedereen zich zorgen over maakte voor het WK bij Rode Duivels is waar we ons nu het minst om bekommeren

09:30
Sterkhouder van Senegal onzeker voor WK-clash met België

Sterkhouder van Senegal onzeker voor WK-clash met België

14:20
Supercomputer is duidelijk: zoveel kans maken Rode Duivels op zege tegen Senegal en eindwinst op WK

Supercomputer is duidelijk: zoveel kans maken Rode Duivels op zege tegen Senegal en eindwinst op WK

09:40
2
Voormalige Beerschot-speler wordt plots vaste kapitein bij actief WK-land

Voormalige Beerschot-speler wordt plots vaste kapitein bij actief WK-land

14:30
Union biedt ver onder de vraagprijs maar krijgt hulp: "Ik wil de stap graag maken"

Union biedt ver onder de vraagprijs maar krijgt hulp: "Ik wil de stap graag maken"

13:20
Transferstrijd barst los: Inter wil Union-speler als opvolger van Dumfries

Transferstrijd barst los: Inter wil Union-speler als opvolger van Dumfries

12:50
'Anderlecht denkt aan ex-speler van Chelsea als nieuwe middenvelder'

'Anderlecht denkt aan ex-speler van Chelsea als nieuwe middenvelder'

10:01
5
Dit is waarom Garcia geblesseerde Zeno Debast toch meenam naar het WK

Dit is waarom Garcia geblesseerde Zeno Debast toch meenam naar het WK

07:00
11
OFFICIEEL: Jonathan Legear keert terug naar Standard

OFFICIEEL: Jonathan Legear keert terug naar Standard

11:36
Volgend seizoen in de JPL? 16-jarig toptalent krijgt enorme beloning bij Club Brugge

Volgend seizoen in de JPL? 16-jarig toptalent krijgt enorme beloning bij Club Brugge

11:20
1
WK-LIVE 29/6: Supercomputer niet optimistisch over WK-kansen Rode Duivels

WK-LIVE 29/6: Supercomputer niet optimistisch over WK-kansen Rode Duivels

11:40
Dit is waarom Rudi Garcia zo op de toppen van zijn tenen loopt (en interviews naar zijn hand zet)

Dit is waarom Rudi Garcia zo op de toppen van zijn tenen loopt (en interviews naar zijn hand zet)

06:00
2
OFFICIEEL: STVV gaat shoppen in eigen land en haalt nieuwe spits in CPL

OFFICIEEL: STVV gaat shoppen in eigen land en haalt nieuwe spits in CPL

10:37
Opvallend: voormalige Anderlecht-flop verlaat zijn club als held

Opvallend: voormalige Anderlecht-flop verlaat zijn club als held

07:20
Voormalige Anderlecht-Duivels Vanden Borre en Proto schieten met scherp na groepsfase van België op dit WK

Voormalige Anderlecht-Duivels Vanden Borre en Proto schieten met scherp na groepsfase van België op dit WK

06:30
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

The Purple Knight The Purple Knight over Akkoord? Frank Boeckx zou Hans Vanaken opnieuw uit de ploeg halen Vital Verheyen Vital Verheyen over Brazilië - Japan: 2-1 Piereke. Piereke. over Alles of niets: cruciale dagen breken aan voor Paul Gheysens én Antwerp FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over BREAKING: Dit is de tegenstander van de Rode Duivels woensdag (en het is de moeilijkste) Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over DONE DEAL: KAA Gent haalt stevige brok creativiteit in huis De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Waarom Senegal iets heeft wat België vandaag mist FCBalto FCBalto over Transferbom in de Jupiler Pro League: Genk woest op Club Brugge CringeMedia CringeMedia over Supercomputer is duidelijk: zoveel kans maken Rode Duivels op zege tegen Senegal en eindwinst op WK Sedona Sedona over Voormalige Anderlecht-Duivels Vanden Borre en Proto schieten met scherp na groepsfase van België op dit WK Sedona Sedona over Peter Vandenbempt trapt deze Rode Duivel uit de basiself: "Niet meer verdedigbaar" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved