Romelu Lukaku wil Vincent Kompany achterna... "Dat is wel de bedoeling ja" - Ook bij Anderlecht?

Romelu Lukaku is op dit WK niet alleen bezig met doelpunten maken. De Belgische topschutter aller tijden kijkt ook met een heel ander oog naar wedstrijden. De spits van de Rode Duivels gaf maandag toe dat hij zichzelf stilaan voorbereidt op een leven langs de zijlijn.

Trainer worden staat namelijk hoog op zijn verlanglijstje. Dat bleek ook uit de manier waarop hij zijn invalbeurten op dit WK beleeft. Tegen Egypte en Nieuw-Zeeland maakte Lukaku meteen het verschil nadat hij van de bank was gekomen. Volgens hem is dat allesbehalve toeval.

"Wanneer ik op de bank zit, ben ik voortdurend de wedstrijd aan het analyseren. Ik kijk waar de ruimtes ontstaan, waar ik gevaarlijk kan worden en hoe ik mijn ploegmaats het best kan helpen. Als je daarna invalt, weet je eigenlijk al perfect waar je moet lopen om de bal te krijgen."

Die tactische manier van denken helpt hem om meteen impact te maken zodra hij het veld opstapt. "Ik denk inderdaad veel na over het tactische aspect van het spel. Dat maakt het makkelijker om snel in de wedstrijd te komen."

"Trainer worden? Dat is de bedoeling"

Dat Lukaku zo met voetbal bezig is, hoeft niet te verbazen. De spits bevestigde dat hij na zijn carrière graag de stap naar het trainersvak wil zetten, net zoals Vincent Kompany dat deed. Zou dat dan ook bij Anderlecht zijn zoals Kompany? Eerst terugkeren als speler en dan... "Ja, trainer worden is ook de bedoeling", glimlachte hij.

Daarom probeert hij ook buiten de wedstrijden van België zoveel mogelijk voetbal te bekijken. "Normaal gezien volg ik bijna alle wedstrijden op een WK. Ik kijk niet alleen als supporter, maar vooral om tactisch bij te leren. Dit toernooi zijn het er alleen zoveel dat het onmogelijk is om alles te zien."



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"De kleine landen bestaan niet meer"

Tijdens die analyses viel Lukaku nog iets anders op. Volgens hem zijn de zogenaamde verrassingen op dit WK eigenlijk helemaal geen verrassingen meer. "Ik vind niet dat er echt verrassende resultaten zijn. Wat vroeger als een stunt werd gezien, is vandaag gewoon het gevolg van de evolutie van het voetbal."

Volgens de spits wordt de kloof tussen toplanden en kleinere voetballanden steeds kleiner. "Steeds meer landen werken professioneel en worden tactisch sterker. Iedereen zet stappen vooruit. Daarom zie je dat de verschillen veel kleiner zijn dan pakweg tien of vijftien jaar geleden."

