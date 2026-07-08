Hugo Cuypers tekent voor opmerkelijke mijlpaal in de MLS, aan de zijde van Lionel Messi

Hugo Cuypers scheert hoge toppen in de MLS. Onze landgenoot van Chicago Fire is on fire en scoort met de ogen dicht voor zijn Amerikaanse werkgever. Dat levert hem nu een bijzondere eer op, aan de zijde van grootheid Lionel Messi.

Hugo Cuypers verkaste in 2024 van KAA Gent naar Chicago Fire. De Buffalo's passeerden stevig langs de kassa en incasseerden 11 miljoen euro voor de spits. In 2022 hadden ze zelf "maar" 4,6 miljoen euro betaald aan KV Mechelen. Chicago Fire zou geen spijt krijgen van de transfer van Cuypers, integendeel.

Een ware goalgetter

In de MLS ontpopte Cuypers zich tot een ware sensatie en goalgetter. Hij scoorde dit seizoen 13 doelpunten in 11 duels in de Amerikaanse competitie en moet daarmee enkel Lionel Messi voor zich dulden.

In totaal zit hij aan 44 goals in 82 optredens voor Chicago Fire. Het zijn fraaie statistieken die hem nu een plaatsje opleveren voor de All Star Game van de MLS. Hij is de vierde Belg ooit die de selectie haalt na Jelle Van Damme (LA Galaxy), Laurent Ciman ( 2x - Montréal Impact en Los Angeles FC) en Christian Benteke (D.C. United).

In mooi gezelschap

Cuypers verkeert in mooi gezelschap voor de All Star Game. Ook Lionel Messi (Inter Miami), Thomas Müller (Vancouver Whitecaps), Rodrigo De Paul (Inter Miami) en Song Heung-Min (Los Angeles FC) werden opgeroepen. Ook ploegmaat en WK-ganger Mbekele Mbokazi zit in de selectie. De sterkhouder van Zuid-Afrika staat naar verluidt op de radar van Club Brugge en RSC Anderlecht.

Twee ex-Anderlechtspelers

Naast Cuypers zijn er nog enkele spelers met een link met de Jupiler Pro League. Zo zien we dat ook ex-Anderlechtspelers Andy Najar (Nashville) en Anders Dreyer geselecteerd werden. Najar speelde van 2013 tot 2020 164 wedstrijden voor paars-wit (14 goals, 16 assists). Dreyer speelde van 2023 tot 2025 voor de Brusselaars en verzamelde in die periode 87 optredens (31 goals, 23 assists).

De carrière van Cuypers nam met zijn transfer naar de MLS een verrassende wending, maar een waar hij ongetwijfeld nog geen spijt van zal hebben. Hij speelt zich volop in de kijker in de VS en doet er ook financieel een goede zaak.

Vanhaezebrouck wilde hem op het WK

Door zijn uitstekende prestaties bij Chicago Fire werd hier en daar zelfs geopperd om hem mee te nemen naar het WK. Hein Vanhaezebrouck liet er voor het toernooi bij Sporza geen twijfel over bestaan.

"Wat mij betreft moet hij mee. Als je 3 topspitsen hebt, dan zou er wellicht niet over Cuypers worden gesproken, maar dat is niet de realiteit. We hebben er geen enkele. En daarom komt Hugo Cuypers in beeld. Je hebt een doelpuntenmaker nodig, iemand die de goal weet staan."

In de fleur van zijn carrière

"Het is niet de meest technische voetballer, maar hij is hongerig", wist Vanhaezebrouck. "Hij is een geweldige prof, iemand die zich absoluut zou willen bewijzen. Die gaat knokken, druk zetten voor de ploeg. Hij kan scoren met de kop, met links, met rechts."

"Ik zeg niet dat hij moet starten op het WK. Maar als je een goal nodig hebt, zijn er weinig Belgische spitsen beter op dit moment." Cuypers ging uiteindelijk niet mee naar het WK, maar op zijn 29e zit hij wel in de fleur van zijn carrière.