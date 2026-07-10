BREAKING: Nathan De Cat verlaat Anderlecht en trekt naar Hoffenheim

Nathan De Cat verlaat Anderlecht en trekt officieel naar TSG Hoffenheim. De Duitse club heeft de komst van het 17-jarige Belgische toptalent bevestigd. Daarmee komt er een einde aan een dossier dat al lange tijd boven Neerpede hing.

Hoffenheim haalt De Cat weg bij Anderlecht

"Bundesligaclub TSG Hoffenheim heeft het Belgische toptalent Nathan De Cat aangetrokken. De 17-jarige middenvelder uit Vlaanderen ondertekent een langdurig contract in de Kraichgau”, klinkt het op de clubwebsite van Hoffenheim.

De Duitsers benadrukken dat er heel wat concurrentie was voor zijn handtekening. Verschillende buitenlandse topclubs hielden zijn ontwikkeling in de gaten, maar uiteindelijk wist Hoffenheim hem te overtuigen met het sportieve project. De club komt volgend seizoen uit in de Europa League en biedt De Cat meteen een nieuw podium op een hoger niveau.

De middenvelder is momenteel nog 17 jaar en wordt op 19 juli meerderjarig. Hij heeft bij Hoffenheim een langdurige overeenkomst ondertekend. De exacte looptijd werd in de communicatie niet vermeld.

Anderlecht wilde hem langer houden

Voor Anderlecht is zijn vertrek een zware aderlating. Paars-wit wilde het contract van De Cat graag verlengen, maar de speler ging daar niet op in. De gesprekken leverden geen akkoord op, waardoor een transfer steeds waarschijnlijker werd.

De Cat brak bijzonder jong door in het eerste elftal. In totaal kwam hij 53 keer in actie voor de A-ploeg van Anderlecht. Daarin scoorde hij vier doelpunten en gaf hij vijf assists. Ondanks zijn leeftijd groeide hij snel uit tot een van de meest besproken talenten van de club en het land.



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Zijn ontwikkeling bleef ook buiten België niet onopgemerkt. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 27 miljoen euro. Dat is uitzonderlijk voor een speler die nog geen achttien is en toont hoe hoog zijn potentieel wordt ingeschat.

Ook al Rode Duivel

Begin april volgde nog een belangrijke stap in zijn jonge loopbaan. De Cat maakte tegen de Verenigde Staten zijn debuut voor de Rode Duivels. Daarmee bevestigde hij dat hij niet alleen bij Anderlecht, maar ook op internationaal niveau snel vooruitgang boekt.

Bij Hoffenheim krijgt hij nu de kans om zich verder te ontwikkelen in de Bundesliga. Anderlecht verliest een van zijn grootste talenten, terwijl de Duitse club een speler binnenhaalt die op termijn een belangrijke rol moet gaan spelen.