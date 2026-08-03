Club Brugge heeft nog een verrassende naam op het lijstje: groot Premier League-talent in beeld

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Club Brugge heeft nog een verrassende naam op het lijstje: groot Premier League-talent in beeld
Foto: © photonews
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Club Brugge blijft bijzonder actief op de transfermarkt. Na de komst van middenvelder Han-beom Lee en Freddie Potts wil blauw-zwart ook snel een nieuwe flankaanvaller vastleggen. Daarbij duiken naast de bekende dossiers van Edmund Baidoo en Noah Adedeji-Sternberg nu ook nieuwe namen op.

Volgens HLN denkt Club Brugge immers ook aan Romain Esse, de 21-jarige vleugelspeler van Crystal Palace. De Engelse jeugdinternational zou op de shortlist staan als mogelijke opvolger van Christos Tzolis.

Concurrentie voor Baidoo en Adedeji-Sternberg

Club Brugge volgt al langer Edmund Baidoo van RB Salzburg en Noah Adedeji-Sternberg van Racing Genk. Vooral dat laatste dossier blijkt moeilijk, aangezien Genk stevig vasthoudt aan zijn vraagprijs. Al lijkt Sternberg bij Genk nu wel zijn krediet verspeeld te hebben, gezien de reactie van de Limburgse fans tijdens de laatste oefenmatch.

Daardoor houdt Club verschillende pistes warm om zo snel mogelijk een nieuwe winger aan de selectie toe te voegen. De Bruggelingen willen na de defensieve versterkingen ook de flanken van extra kwaliteit voorzien en bekijken verschillende profielen in een gelijkaardige prijsklasse.

Wie is Romain Esse?

Esse geldt als een van de grotere Engelse talenten op de flank. De snelle en technisch vaardige aanvaller maakte naam in het Engelse voetbal en belandde uiteindelijk bij Crystal Palace. Hij voelt zich het best op de linkerflank, maar kan ook op rechts of als aanvallende middenvelder spelen.

Zijn grootste troeven zijn zijn explosiviteit, dribbelvaardigheid en zijn vermogen om in één-tegen-één-situaties het verschil te maken. Daarmee past hij perfect in het profiel waar Club Brugge naar op zoek is: een jonge, dynamische flankspeler met veel ontwikkelingspotentieel én een hoge restwaarde.

Brugge wil snel schakelen

Met Han-beom Lee en Freddie Potts lijkt Club Brugge zijn versterkingen in de as bijna rond te hebben. De focus verschuift nu volledig naar de aanval, waar Ivan Leko na het vertrek van Tzolis een extra kwaliteitsinjectie wil.

Tijdens de Supercup werd duidelijk dat Diakhon niet helemaal klaar is om de rol van Tzolis over te nemen. En sowieso moet de concurrentie op de flanken aangescherpt worden.

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