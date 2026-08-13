Vitor Bruno verklapt maar een deeltje over geheime Anderlecht-trainingen

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Vitor Bruno verklapt maar een deeltje over geheime Anderlecht-trainingen
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Anderlecht probeert zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een Europese kwalificatie tegen PAOK die op strafschoppen kan uitdraaien. Volgens Vitor Bruno wordt er regelmatig geoefend op de elfmetertrappen, al blijft de manier waarop een goed bewaard geheim.

Strafschoppen zijn geen toeval

Een Europese kwalificatiewedstrijd kan uiteindelijk beslist worden vanaf de strafschopstip. Bij Anderlecht willen ze daarom niet wachten tot het zover is om pas na te denken over een plan. Volgens coach Vitor Bruno wordt er op Neerpede geregeld geoefend op strafschoppen.

De Portugees bevestigt dat de club daar bewust werk van maakt, vooral met de spelers die in aanmerking komen om tijdens een wedstrijd een elfmeter te nemen.

Druk zo goed mogelijk nabootsen

Een strafschop op training is uiteraard niet helemaal hetzelfde als een beslissende poging in een kolkend stadion. De mentale druk, het belang van de wedstrijd en de reactie van duizenden supporters zijn moeilijk volledig na te bootsen.

Toch probeert Anderlecht daar volgens Bruno creatief mee om te gaan. “We doen dat regelmatig op Neerpede na een training en vooral met de spelers die wellicht op het lijstje met penaltynemers zullen staan”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De Brusselaars willen hun potentiële strafschoppennemers dus niet alleen technisch voorbereiden. Ook het mentale aspect krijgt aandacht.

Lees ook... LIVE: Trekt Anderlecht Europese voorsprong over de streep tegen pittig PAOK?

Geheime voorbereiding voor PAOK

Dat Anderlecht probeert om wedstrijdstress te simuleren, gebeurde eerder al voor de Europese wedstrijd tegen PAOK. De omstandigheden in Griekenland konden bijzonder zwaar worden, waardoor de technische staf vooraf een speciale oefening opzette.

“Voor de match in PAOK simuleerden we op training ook de druk en de helse omstandigheden die ons konden overkomen in Griekenland”, legt Bruno uit. Hoe Anderlecht dat precies deed, wil hij echter niet prijsgeven. “Hoe we dat deden? Dat blijft een geheimpje van de kleedkamer”, aldus de Portugees.

Sikan weet meer

Na zijn uitleg keek Bruno op de persconferentie richting Danylo Sikan. De Oekraïense aanvaller kon alleen maar glimlachen. Blijkbaar weet ook hij hoe Anderlecht zijn spelers voorbereidt op een mogelijke strafschoppenreeks, maar veel meer zal daar voorlopig niet over naar buiten komen.

De boodschap is duidelijk: Anderlecht wil voorbereid zijn op elk scenario. Zelfs wanneer een Europese kwalificatie uiteindelijk beslist moet worden vanaf elf meter, wil de club niet onvoorbereid aan de start verschijnen. De precieze methode blijft voorlopig binnen de muren van Neerpede.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - PAOK live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
PAOK

Meer nieuws

LIVE: Trekt Anderlecht Europese voorsprong over de streep tegen pittig PAOK?

LIVE: Trekt Anderlecht Europese voorsprong over de streep tegen pittig PAOK?

10:00
Club Brugge slaat enorme kloof met Genk, Anderlecht en Union - rest niet op de geldfoto Analyse

Club Brugge slaat enorme kloof met Genk, Anderlecht en Union - rest niet op de geldfoto

11:40
19
PRIMEUR: Zulte Waregem mikt hoog met CL-verdediger

PRIMEUR: Zulte Waregem mikt hoog met CL-verdediger

15:00
🎥 Wat een ontvangst: zóveel betekent de komst van Lukaku voor de fans van Fenerbahçe

🎥 Wat een ontvangst: zóveel betekent de komst van Lukaku voor de fans van Fenerbahçe

13:00
13
'Cercle Brugge staat op zucht van komst jeugdinternational'

'Cercle Brugge staat op zucht van komst jeugdinternational'

14:30
Jérémy Doku en Man City spoelen tegenvallend WK door met groot nieuws

Jérémy Doku en Man City spoelen tegenvallend WK door met groot nieuws

14:00
Basispion Zulte Waregem steekt hand in eigen boezem: "Wilde iets te graag scoren tegen Genk"

Basispion Zulte Waregem steekt hand in eigen boezem: "Wilde iets te graag scoren tegen Genk"

13:40
Marc Degryse spreekt klare taal over transfer van Romelu Lukaku

Marc Degryse spreekt klare taal over transfer van Romelu Lukaku

12:30
12
‘KV Mechelen wil verdediger van Union-killer binnenhalen’

‘KV Mechelen wil verdediger van Union-killer binnenhalen’

12:00
KAA Gent heeft maar één opdracht tegen Zweden, wat met de twee hamvragen?

KAA Gent heeft maar één opdracht tegen Zweden, wat met de twee hamvragen?

10:55
KRC Genk haalt uit met 7-0 in oefenpot, maar ziet ook speler geblesseerd uitvallen

KRC Genk haalt uit met 7-0 in oefenpot, maar ziet ook speler geblesseerd uitvallen

10:10
‘Dortmund wil opnieuw toeslaan in JPL, maar Club Brugge weigert (voorlopig) mee te werken’

‘Dortmund wil opnieuw toeslaan in JPL, maar Club Brugge weigert (voorlopig) mee te werken’

09:45
5
In tranen van het veld: update over blessure van Antwerpspeler

In tranen van het veld: update over blessure van Antwerpspeler

09:15
8
📷 Familiaal drama bij gezin van jongere broer van Lommel-spits Ralf Seuntjens De derde helft

📷 Familiaal drama bij gezin van jongere broer van Lommel-spits Ralf Seuntjens

08:50
Pijnlijke vaststelling: geen champagnevoetbal en de kurken moeten er snel af

Pijnlijke vaststelling: geen champagnevoetbal en de kurken moeten er snel af

07:00
2
LIVE Transfernieuws 13/8: Yari Verschaeren heeft nieuwe club

LIVE Transfernieuws 13/8: Yari Verschaeren heeft nieuwe club

08:16
1
Basisspeler of invaller? Jelle Vossen zegt waarom hij voor Beerschot kiest

Basisspeler of invaller? Jelle Vossen zegt waarom hij voor Beerschot kiest

07:45
Jackpot of niet: zoveel gaat Union SG verdienen in de Europa League?

Jackpot of niet: zoveel gaat Union SG verdienen in de Europa League?

06:30
1
LIVE - Speeldag 2 JPL: Euvrard spreekt, Essevee droomt

LIVE - Speeldag 2 JPL: Euvrard spreekt, Essevee droomt

23:15
17-jarige debutant brengt PSG even aan het wankelen, maar ...

17-jarige debutant brengt PSG even aan het wankelen, maar ...

23:00
Live Transfernieuws 12/8: Ivanovic (ex-Union) onder zeil, nieuws over Torres én Torrents

Live Transfernieuws 12/8: Ivanovic (ex-Union) onder zeil, nieuws over Torres én Torrents

22:59
Club Brugge blijft inzetten op miljoenendeal: Antwerp baalt

Club Brugge blijft inzetten op miljoenendeal: Antwerp baalt

22:30
5
Bocht van 180 graden: Nederland kiest voor opvallende naam

Bocht van 180 graden: Nederland kiest voor opvallende naam

22:20
23
'Standard wil deal kapen voor neus Anderlecht'

'Standard wil deal kapen voor neus Anderlecht'

20:30
1
De CPL komt terug: deze vijf parels moet je in de gaten houden Analyse

De CPL komt terug: deze vijf parels moet je in de gaten houden

21:30
Geen keuze voor Rode Duivel? Toptransfer voor gewezen Buffalo komt steeds dichterbij

Geen keuze voor Rode Duivel? Toptransfer voor gewezen Buffalo komt steeds dichterbij

21:00
'Ongezien: La Louvière troeft Club en Gent af voor speler Patro'

'Ongezien: La Louvière troeft Club en Gent af voor speler Patro'

20:00
2
Meervoudige opsteker voor RSC Anderlecht én (mogelijke) tegenstander is bekend

Meervoudige opsteker voor RSC Anderlecht én (mogelijke) tegenstander is bekend

12/08
1
Zware balans na uitschakeling CL: speelt Union SG sterkhouders kwijt?

Zware balans na uitschakeling CL: speelt Union SG sterkhouders kwijt?

19:30
3
Max Dean traint gewoon mee bij KAA Gent: De Mil legt uit

Max Dean traint gewoon mee bij KAA Gent: De Mil legt uit

18:30
3
Lukaku op weg naar Turkije - wat wil dat zeggen voor de Rode Duivels?

Lukaku op weg naar Turkije - wat wil dat zeggen voor de Rode Duivels?

17:00
1
Zulte Waregem komt dichtbij verdediger van Italiaanse club

Zulte Waregem komt dichtbij verdediger van Italiaanse club

18:00
DONE DEAL: Ambitieuze Belgische profclub haalt uit met spits Union SG

DONE DEAL: Ambitieuze Belgische profclub haalt uit met spits Union SG

17:30
1
DONE DEAL: KAA Gent verbaast met ex-speler ... Beveren

DONE DEAL: KAA Gent verbaast met ex-speler ... Beveren

16:30
12
Anderlecht kent hem, Bob Peeters lyrisch: Beveren toont ambitie met nieuwe spits

Anderlecht kent hem, Bob Peeters lyrisch: Beveren toont ambitie met nieuwe spits

16:00
Sterkhouder KAA Gent ontbreekt op laatste training, ook opvallende aanwezige

Sterkhouder KAA Gent ontbreekt op laatste training, ook opvallende aanwezige

15:30
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Derde voorronde (Terug)
Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi 2-1* Larne Larne
Pafos FC Pafos FC 19:00 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Górnik Zabrze Górnik Zabrze 19:00 Ferencváros Ferencváros
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 19:00 Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC
Besiktas Besiktas 19:00 Hradec Králové Hradec Králové
CS U Craiova CS U Craiova 19:00 KuPS KuPS
Vikingur Reykjavík Vikingur Reykjavík 19:30 FC Thun FC Thun
KI Klaksvik KI Klaksvik 19:30 Lech Poznan Lech Poznan
CSKA Sofia CSKA Sofia 20:00 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Rangers FC Rangers FC 20:30 Bialystok Bialystok
Anderlecht Anderlecht 20:30 PAOK PAOK
Hearts Hearts 20:45 SL Benfica SL Benfica
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 21:00 Shamrock Rovers Shamrock Rovers

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge slaat enorme kloof met Genk, Anderlecht en Union - rest niet op de geldfoto Andreas2962 Andreas2962 over Marc Degryse spreekt klare taal over transfer van Romelu Lukaku JaKu JaKu over Bruno spreekt: Lukaku gespot op Neerpede, deal ondertussen officieel RememberLierse RememberLierse over Zware gevolgen voor Union: drie sterkhouders nu al geschorst voor start Europa League King of Highbury King of Highbury over Opvallend: KNVB verrast en komt uit bij Roberto Martinez Meut Meut over Romelu Lukaku vandaag van Fenerbahçe: dit gaat hij er verdienen BlueWhiteSky BlueWhiteSky over KAA Gent - IFK Göteborg: - Eldonte Eldonte over Napoli laat transfersom van Lukaku drastisch zakken voor Fenerbahçe: ze hebben haast .. .. over Wat als? 'Club Brugge wil stunten met spits van 15 miljoen euro' Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Anderlecht - PAOK: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved