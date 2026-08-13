Vitor Bruno verklapt maar een deeltje over geheime Anderlecht-trainingen

Anderlecht probeert zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een Europese kwalificatie tegen PAOK die op strafschoppen kan uitdraaien. Volgens Vitor Bruno wordt er regelmatig geoefend op de elfmetertrappen, al blijft de manier waarop een goed bewaard geheim.

Strafschoppen zijn geen toeval

Een Europese kwalificatiewedstrijd kan uiteindelijk beslist worden vanaf de strafschopstip. Bij Anderlecht willen ze daarom niet wachten tot het zover is om pas na te denken over een plan. Volgens coach Vitor Bruno wordt er op Neerpede geregeld geoefend op strafschoppen.

De Portugees bevestigt dat de club daar bewust werk van maakt, vooral met de spelers die in aanmerking komen om tijdens een wedstrijd een elfmeter te nemen.

Druk zo goed mogelijk nabootsen

Een strafschop op training is uiteraard niet helemaal hetzelfde als een beslissende poging in een kolkend stadion. De mentale druk, het belang van de wedstrijd en de reactie van duizenden supporters zijn moeilijk volledig na te bootsen.

Toch probeert Anderlecht daar volgens Bruno creatief mee om te gaan. “We doen dat regelmatig op Neerpede na een training en vooral met de spelers die wellicht op het lijstje met penaltynemers zullen staan”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De Brusselaars willen hun potentiële strafschoppennemers dus niet alleen technisch voorbereiden. Ook het mentale aspect krijgt aandacht.



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Geheime voorbereiding voor PAOK

Dat Anderlecht probeert om wedstrijdstress te simuleren, gebeurde eerder al voor de Europese wedstrijd tegen PAOK. De omstandigheden in Griekenland konden bijzonder zwaar worden, waardoor de technische staf vooraf een speciale oefening opzette.

“Voor de match in PAOK simuleerden we op training ook de druk en de helse omstandigheden die ons konden overkomen in Griekenland”, legt Bruno uit. Hoe Anderlecht dat precies deed, wil hij echter niet prijsgeven. “Hoe we dat deden? Dat blijft een geheimpje van de kleedkamer”, aldus de Portugees.

Sikan weet meer

Na zijn uitleg keek Bruno op de persconferentie richting Danylo Sikan. De Oekraïense aanvaller kon alleen maar glimlachen. Blijkbaar weet ook hij hoe Anderlecht zijn spelers voorbereidt op een mogelijke strafschoppenreeks, maar veel meer zal daar voorlopig niet over naar buiten komen.

De boodschap is duidelijk: Anderlecht wil voorbereid zijn op elk scenario. Zelfs wanneer een Europese kwalificatie uiteindelijk beslist moet worden vanaf elf meter, wil de club niet onvoorbereid aan de start verschijnen. De precieze methode blijft voorlopig binnen de muren van Neerpede.