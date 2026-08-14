Reactie Vítor Bruno blijft opvallend kritisch voor eigen team ondanks dubbele zege tegen PAOK

Jelle Heyman vanuit Lotto Park
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Vítor Bruno blijft opvallend kritisch voor eigen team ondanks dubbele zege tegen PAOK
Foto: © photonews
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Anderlecht won donderdagavond voor de tweede keer in een week van PAOK. Na de 0-1-zege in Griekenland werd het in Brussel 3-2. Toch was Vítor Bruno niet helemaal tevreden over de prestatie van zijn ploeg.

"Waren niet perfect"

“PAOK heeft heel wat talent dat je niet kan negeren”, begon Anderlecht-trainer Vitor Bruno zijn persconferentie na de 3-2 zege in het Lotto-Park. "Ik zei op voorhand dat we de perfectie moesten benaderen om door te stoten en dat was soms zeker niet het geval", was de Portugees opvallend kritisch.

Vooral defensief zag hij ruimte voor verbetering. “Ze konden te makkelijk van kant naar kant schakelen en creëerden enkele fases met gevaar. Daaruit scoorden ze ook.”

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© photonews

De trainer greep daarom bij de rust in. "We voelden dat we in transitie hen pijn konden doen.” Volgens Bruno is het bovendien begrijpelijk dat zijn ploeg bij een 3-1-voorsprong wat meer zekerheid zocht. “Als je tegen een goede ploeg 3-1 voorstaat en daar 0-1 hebt gewonnen, denk je dat de kwalificatie binnen is en dat je het wel over de streep zal trekken."

“We verdienen vandaag duidelijk de kwalificatie”

Toch was er voor Bruno geen twijfel over de eindbalans. “We verdienen vandaag duidelijk de kwalificatie. Thuis bewijzen we dat we klaar zijn om ploegen als hen te bekampen. We scoren drie keer, hadden vijftien schoten op doel én een bal op de lat ook nog eens."

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© photonews

De basis voor de kwalificatie werd vorige week in Griekenland gelegd door er met 0-1 te gaan wnnen. Op een andere, minder dominante manier dan in het eigen Lotto-Park. Maar ook dat is volgens Bruno te verklaren en geen reden om onzeker te worden.

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“We kunnen niet naar Griekenland gaan en daar 70 procent balbezit hebben, dat is een utopie.” Verdedigen is volgens hem dan ook meer dan alleen tegenhouden. “Het is een overgave en opoffering die je als ploeg voor elkaar moet maken.”

Anderlecht is door de dubbele zege bovendien zeker van Europees voetbal, maar Bruno wil meer dan dat. “Nu zijn we zeker van Europa, maar nu moeten we vechten om Europa League te spelen, met al onze krachten.” Veel tijd om te vieren is er alleszins niet voor paars-wit, want zondag wacht alweer Beveren.

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