AA Gent is “back on track” en Baro belooft nog transfers: “Er ligt nog veel werk op de plank”

Sam Baro beleefde donderdagavond op Easter Road een avond die hij niet snel zal vergeten. De voorzitter en eigenaar van AA Gent zag zijn ploeg tegen Hibernian op spectaculaire wijze een Europese kwalificatie afdwingen. Wat lange tijd leek uit te draaien op een uitschakeling, eindigde alsnog in een groot feest bij de Buffalo's.

“Het was een echte rollercoaster”, blikte Baro terug. “Mijn cortisolniveau is alle kanten opgeschoten. Deze wedstrijd heeft me een paar jaar van mijn leven gekost. Zeven minuten voor het einde denk je nog: dit komt niet goed. Dan valt die gelijkmaker en ga je er zelfs nog over. Fenomenaal.”

De kwalificatie heeft volgens Baro dan ook een grote betekenis voor de club. AA Gent keert na een jaar afwezigheid terug naar het Europese toneel. De Buffalo's hadden daarvoor tien seizoenen op rij Europees voetbal gespeeld.

Gent kan vijf miljoen bijschrijven

“We moesten opnieuw Europa in. Tien jaar na elkaar speelden we Europees voetbal, vorig jaar waren we er niet bij. Nu zijn we back on track”, aldus Baro. “Sportief en financieel is dit een opsteker.”

De deelname aan de Conference League levert AA Gent bovendien minstens vijf miljoen euro op. Dat bedrag geeft de club extra mogelijkheden op de transfermarkt, waar de komende dagen nog beweging wordt verwacht.

Er komen nog transfers aan

Baro zag tijdens de spannende avond bovendien dat ook de invallers hun waarde bewezen. “Ik heb gezien dat onze invallers het sterk hebben gedaan. Seck en Wilson brachten de snelheid die we nodig hadden.”



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Toch is de Europese kwalificatie voor Baro slechts één doel dat bereikt werd. AA Gent wil ook in de competitie beter doen dan de vijfde plaats van vorig seizoen. Daarvoor moet de huidige kern nog een kwaliteitsinjectie krijgen. Een middenvelder en een spits lijken de prioriteit daarbij te zijn.

“Er ligt nog veel werk op de plank”, beseft de voorzitter. “De transfermercato is nog een week open. We hopen nog enkele transfers te doen.”