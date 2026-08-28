Anderlecht wil nog eens toeslaan op de mercato: nieuw bod op Wolverhampton-middenvelder

Anderlecht blijft stevig doorwerken aan de komst van Boubacar Traoré. De Brusselaars hebben hun bod op de Malinese middenvelder verhoogd en hopen de deal met Wolverhampton Wanderers nu snel af te ronden. Ook de speler zelf zou een overstap naar paars-wit zien zitten.

Volgens Sacha Tavolieri lopen de gesprekken tussen Anderlecht en Wolverhampton volop. De Engelse club zou bereid kunnen zijn om mee te werken aan een transfer voor een bedrag van ongeveer vier miljoen euro, aangevuld met bonussen. Traoré heeft zelf alvast groen licht gegeven voor een verhuis naar Brussel.

Anderlecht verhoogt zijn bod

De 25-jarige verdedigende middenvelder ligt bij Wolverhampton nog tot juni 2027 onder contract. De Engelse club haalde hem in 2022 eerst op huurbasis weg bij FC Metz en nam hem een jaar later definitief over.

Opvallend genoeg keerde Traoré in 2025 tijdelijk terug naar Metz. Daar kwam hij uiteindelijk tot 55 wedstrijden, waarin hij vijf keer scoorde en één assist gaf.

Bij Wolverhampton kreeg hij eveneens de nodige speelminuten, al wist hij er nooit volledig door te breken. Voor de Wolves staat zijn teller op 43 officiële wedstrijden, met één doelpunt en één assist. Traoré is ook Malinees international. Tot dusver verzamelde hij één cap voor zijn land.

Marktwaarde sluit aan bij vraagprijs

Volgens Transfermarkt bedraagt de marktwaarde van Traoré vier miljoen euro. Dat ligt dus ongeveer in dezelfde grootteorde als het bedrag dat Wolverhampton nu zou kunnen overtuigen.





Anderlecht ziet in hem duidelijk een profiel dat extra kracht en evenwicht op het middenveld kan brengen. Dat de speler zelf openstaat voor de transfer, maakt de onderhandelingen bovendien eenvoudiger.

De gesprekken zijn nog niet afgerond, maar de situatie lijkt wel concreter te worden. Anderlecht heeft een nieuw voorstel op tafel gelegd, Wolverhampton zou zich kunnen vinden in een totaalpakket rond vier miljoen euro plus bonussen en Traoré wil zelf naar Brussel komen. Als de laatste plooien worden gladgestreken, kan Anderlecht dus snel opnieuw toeslaan op de transfermarkt.