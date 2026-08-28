Anderlecht wil nog eens toeslaan op de mercato: nieuw bod op Wolverhampton-middenvelder

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Anderlecht wil nog eens toeslaan op de mercato: nieuw bod op Wolverhampton-middenvelder
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Anderlecht blijft stevig doorwerken aan de komst van Boubacar Traoré. De Brusselaars hebben hun bod op de Malinese middenvelder verhoogd en hopen de deal met Wolverhampton Wanderers nu snel af te ronden. Ook de speler zelf zou een overstap naar paars-wit zien zitten.

Volgens Sacha Tavolieri lopen de gesprekken tussen Anderlecht en Wolverhampton volop. De Engelse club zou bereid kunnen zijn om mee te werken aan een transfer voor een bedrag van ongeveer vier miljoen euro, aangevuld met bonussen. Traoré heeft zelf alvast groen licht gegeven voor een verhuis naar Brussel.

Anderlecht verhoogt zijn bod

De 25-jarige verdedigende middenvelder ligt bij Wolverhampton nog tot juni 2027 onder contract. De Engelse club haalde hem in 2022 eerst op huurbasis weg bij FC Metz en nam hem een jaar later definitief over.

Opvallend genoeg keerde Traoré in 2025 tijdelijk terug naar Metz. Daar kwam hij uiteindelijk tot 55 wedstrijden, waarin hij vijf keer scoorde en één assist gaf.

Bij Wolverhampton kreeg hij eveneens de nodige speelminuten, al wist hij er nooit volledig door te breken. Voor de Wolves staat zijn teller op 43 officiële wedstrijden, met één doelpunt en één assist. Traoré is ook Malinees international. Tot dusver verzamelde hij één cap voor zijn land.

Marktwaarde sluit aan bij vraagprijs

Volgens Transfermarkt bedraagt de marktwaarde van Traoré vier miljoen euro. Dat ligt dus ongeveer in dezelfde grootteorde als het bedrag dat Wolverhampton nu zou kunnen overtuigen.

Anderlecht ziet in hem duidelijk een profiel dat extra kracht en evenwicht op het middenveld kan brengen. Dat de speler zelf openstaat voor de transfer, maakt de onderhandelingen bovendien eenvoudiger.

De gesprekken zijn nog niet afgerond, maar de situatie lijkt wel concreter te worden. Anderlecht heeft een nieuw voorstel op tafel gelegd, Wolverhampton zou zich kunnen vinden in een totaalpakket rond vier miljoen euro plus bonussen en Traoré wil zelf naar Brussel komen. Als de laatste plooien worden gladgestreken, kan Anderlecht dus snel opnieuw toeslaan op de transfermarkt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
The Championship
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Wolverhampton
Boubacar Traore

Meer nieuws

LIVE: Geen verrassingen bij Genk na ineenstorting op Antwerp, deze elf bij Beveren Live

LIVE: Geen verrassingen bij Genk na ineenstorting op Antwerp, deze elf bij Beveren

19:40
Union slaat dubbelslag: ook sterkhouder blijft langer aan boord bij bekerwinnaar

Union slaat dubbelslag: ook sterkhouder blijft langer aan boord bij bekerwinnaar

19:20
"Onvoorstelbaar hoe het soms loopt": Anderlecht-voorzitter Michael Verschueren over EL-loting

"Onvoorstelbaar hoe het soms loopt": Anderlecht-voorzitter Michael Verschueren over EL-loting

17:30
Is Bryan Heynen een echte kapitein? Middenvelder dient critici van antwoord en klopt stevig op tafel

Is Bryan Heynen een echte kapitein? Middenvelder dient critici van antwoord en klopt stevig op tafel

19:40
Union SG komt met goed nieuws voor de fans: contract tot 2029

Union SG komt met goed nieuws voor de fans: contract tot 2029

19:00
Michel-Ange Balikwisha maakt opvallende comeback naar JPL

Michel-Ange Balikwisha maakt opvallende comeback naar JPL

18:00
8
Transferbom rond Ordonez: één probleem doet miljoenendeal volledig ontploffen

Transferbom rond Ordonez: één probleem doet miljoenendeal volledig ontploffen

17:00
14
Opvallend: Union SG gaat miljoenen betalen voor voormalige Club Brugge-speler

Opvallend: Union SG gaat miljoenen betalen voor voormalige Club Brugge-speler

16:30
7
Anderlecht en Union kennen hun Europa League-tegenstanders, Nathan De Cat keert terug naar het Lotto Park

Anderlecht en Union kennen hun Europa League-tegenstanders, Nathan De Cat keert terug naar het Lotto Park

13:33
10
Genk-coach Jess Thorup heeft duidelijke boodschap voor de fans: "Zoals echte supporters dat doen"

Genk-coach Jess Thorup heeft duidelijke boodschap voor de fans: "Zoals echte supporters dat doen"

16:00
12 miljoen euro ligt op tafel in nieuw transferdossier van Anderlecht

12 miljoen euro ligt op tafel in nieuw transferdossier van Anderlecht

13:30
8
Rode Duivel Arthur Theate staat plots voor heel verrassende transfer

Rode Duivel Arthur Theate staat plots voor heel verrassende transfer

15:30
Transfer in stroomversnelling? Genk-sterkhouder El Ouahdi heeft beslissing genomen

Transfer in stroomversnelling? Genk-sterkhouder El Ouahdi heeft beslissing genomen

15:00
3
Ajax komt naar Stayen: dit zijn de Conference League-tegenstanders van STVV en Gent

Ajax komt naar Stayen: dit zijn de Conference League-tegenstanders van STVV en Gent

13:58
9
Niet-selectie voor WK kwam héél hard aan bij Rode Duivel: "Dit is een smet op mijn carrière"

Niet-selectie voor WK kwam héél hard aan bij Rode Duivel: "Dit is een smet op mijn carrière"

12:00
17
Slecht nieuws voor Mike Penders bij Chelsea

Slecht nieuws voor Mike Penders bij Chelsea

12:50
10
Van vaste basisplaats naar de zijlijn: talentvol Belgisch woelwater bracht zichzelf in de problemen

Van vaste basisplaats naar de zijlijn: talentvol Belgisch woelwater bracht zichzelf in de problemen

11:00
3
Anderlecht zal nog transfer moeten doen: deze speler dringt aan op transfer

Anderlecht zal nog transfer moeten doen: deze speler dringt aan op transfer

10:30
3
17-jarige Noa Ojea maakt indruk bij Anderlecht: “In Berlijn noemen we hem een kicker”

17-jarige Noa Ojea maakt indruk bij Anderlecht: “In Berlijn noemen we hem een kicker”

09:00
7
LIVE: KRC Genk én Beveren hebben vrijdagavond wat recht te zetten

LIVE: KRC Genk én Beveren hebben vrijdagavond wat recht te zetten

11:14
Nog een Rode Duivel op weg naar toptransfer: het is van moeten

Nog een Rode Duivel op weg naar toptransfer: het is van moeten

11:30
4
Kapitein Coosemans benoemt grote verandering bij Anderlecht Reactie

Kapitein Coosemans benoemt grote verandering bij Anderlecht

07:30
6
AA Gent is “back on track” en Baro belooft nog transfers: “Er ligt nog veel werk op de plank”

AA Gent is “back on track” en Baro belooft nog transfers: “Er ligt nog veel werk op de plank”

10:00
13
Rode Duivel haalt zwaar uit: "Ik heb dit WK van begin tot einde gehaat"

Rode Duivel haalt zwaar uit: "Ik heb dit WK van begin tot einde gehaat"

09:30
1
LIVE - Speeldag 4 JPL: Bruno Godeau gelooft er nog in met Beveren

LIVE - Speeldag 4 JPL: Bruno Godeau gelooft er nog in met Beveren

08:45
10
Vitor Bruno werpt met bloemetjes naar... andere Anderlecht-coaches: "Ik heb heel mijn staf geroepen"

Vitor Bruno werpt met bloemetjes naar... andere Anderlecht-coaches: "Ik heb heel mijn staf geroepen"

23:27
4
Waarom Club Brugge deze zomer geen uitverkoop hield: Verhaeghe legt strategie uit

Waarom Club Brugge deze zomer geen uitverkoop hield: Verhaeghe legt strategie uit

08:30
3
Union heeft nieuwe transfer beet: "Dit was mijn laatste match voor de club"

Union heeft nieuwe transfer beet: "Dit was mijn laatste match voor de club"

08:13
2
Club Brugge kan alleen maar blij zijn met Italiaans nieuws over Tresoldi: Nóg meer waard

Club Brugge kan alleen maar blij zijn met Italiaans nieuws over Tresoldi: Nóg meer waard

08:00
10
Er was zelfs tijd voor 'gallery play': Anderlecht freewheelend naar poulefase Europa League

Er was zelfs tijd voor 'gallery play': Anderlecht freewheelend naar poulefase Europa League

22:21
Anderlecht, Union SG, STVV én Gent kennen mogelijke tegenstanders

Anderlecht, Union SG, STVV én Gent kennen mogelijke tegenstanders

06:00
4
Limburgse revival? STVV, Genk en Lommel doen iets wat deze eeuw nog niet gebeurde

Limburgse revival? STVV, Genk en Lommel doen iets wat deze eeuw nog niet gebeurde

07:00
RSC Anderlecht duwt door: transfer van negen miljoen euro op komst?

RSC Anderlecht duwt door: transfer van negen miljoen euro op komst?

21:20
13
DONE DEAL: Essevee haalt spelmaker bij Borussia Mönchengladbach

DONE DEAL: Essevee haalt spelmaker bij Borussia Mönchengladbach

23:30
Van de hel naar de hemel: KAA Gent verzekert zich na waanzinnig slot van Europees voetbal

Van de hel naar de hemel: KAA Gent verzekert zich na waanzinnig slot van Europees voetbal

22:58
Matias Fernandez-Pardo tot het einde van de zomermercato uit de selectie van LOSC gezet

Matias Fernandez-Pardo tot het einde van de zomermercato uit de selectie van LOSC gezet

23:05

Meer nieuws

Populairste artikels

The Championship

 Speeldag 3
Wrexham Wrexham 21:00 Birmingham City Birmingham City
Middlesbrough Middlesbrough 29/08 West Bromwich West Bromwich
Wolverhampton Wolverhampton 29/08 Stoke City Stoke City
Derby County Derby County 29/08 Swansea Swansea
Cardiff City Cardiff City 29/08 Sheffield United Sheffield United
Blackburn Blackburn 29/08 QPR QPR
Bristol City Bristol City 29/08 Portsmouth Portsmouth
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 29/08 Lincoln City Lincoln City
Charlton Athletic Charlton Athletic 29/08 Preston North End Preston North End
Norwich City Norwich City 29/08 Burnley Burnley
Southampton Southampton 29/08 Millwall Millwall
Watford Watford 29/08 West Ham Utd West Ham Utd

Nieuwste reacties

Mike59 Mike59 over Michel-Ange Balikwisha maakt opvallende comeback naar JPL dbr1609 dbr1609 over Dit zijn de loodzware tegenstanders in de Champions League Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Transferbom rond Ordonez: één probleem doet miljoenendeal volledig ontploffen De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over 'Antwerp haalt verdediger bij FC Barcelona, maar krijgt wel belangrijke clausule mee' FC BRUGES FC BRUGES over RSC Anderlecht schakelt meteen na Europese kwalificatie: spelmaker van miljoenen op komst? Vital Verheyen Vital Verheyen over Bob Madou komt met groot nieuws over nieuw stadion Club Brugge Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Huerta komt aan in Mexico en maakt meteen iets heel duidelijk over Anderlecht Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over AA Gent is “back on track” en Baro belooft nog transfers: “Er ligt nog veel werk op de plank” De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over DONE DEAL: Antwerp slaat stevige slag en heeft gedroomde speler beet TatstOn TatstOn over Opvallend: Union SG gaat miljoenen betalen voor voormalige Club Brugge-speler Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved