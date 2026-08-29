Rode Duivels krijgen concurrentie voor Jesse Bisiwu, die daar ook al iets over te zeggen heeft

Jesse Bisiwu heeft nog geen keuze gemaakt over zijn toekomst als international. De 18-jarige flankaanvaller maakte deze zomer de spectaculaire overstap van Club Brugge naar FC Barcelona, maar moet op internationaal vlak nog beslissen welke kleuren hij op termijn wil verdedigen. Zowel België als Ghana probeert de jonge aanvaller te overtuigen.

Bisiwu vertegenwoordigt België al sinds de U15 en kende zijn grote doorbraak op internationaal niveau bij de U17. Met de Belgische generatie 2008 speelde hij zowel het Europees kampioenschap als het WK. Op het EK van 2025 maakte hij zoveel indruk dat hij werd opgenomen in het elftal van het toernooi, nadat België de halve finales had bereikt.

Toch is een toekomst bij de Rode Duivels allerminst een zekerheid. Bisiwu werd in België geboren, maar zijn beide ouders hebben Ghanese roots. Daardoor heeft ook Ghana een belangrijke troef in handen. De Ghanese voetbalbond heeft inmiddels contact gezocht met zijn entourage en probeert hem voor de nationale ploeg te winnen. De keuze ligt voorlopig volledig bij de speler zelf.

“Ik heb wel degelijk een connectie met Ghana. Ik ben er ook al geregeld met vakantie geweest. Dus ja, beide federaties zijn ermee bezig, maar ik kan er momenteel weinig over zeggen. Het is nog iets te vroeg om te beslissen voor welk land ik zal spelen”, vertelt Bisiwu in Het Nieuwsblad.

Van Bommel trekt al aan zijn mouw

Dat België hem niet zomaar wil laten gaan, is duidelijk. Bondscoach Mark van Bommel nam ondertussen al persoonlijk contact op met het talent. Voor Bisiwu is dat een signaal dat hij ook vanuit de Belgische nationale ploeg ernstig wordt gevolgd.

“Ja, we hebben een paar goeie gesprekken gehad. Hij heeft ook nog bij Barcelona gespeeld en wenste me veel succes”, aldus Bisiwu. Van Bommel beschikt met zijn eigen verleden bij Barcelona bovendien over een bijzonder aanknopingspunt met de jonge aanvaller, die sinds deze zomer zelf in Catalonië actief is.





De timing maakt de keuze extra interessant. Bisiwu tekende bij Barcelona een contract tot juni 2031 nadat de Catalanen een akkoord bereikten met Club Brugge. Blauw-zwart kreeg zo'n 10 miljoen euro, terwijl Club ook twintig procent van een eventuele toekomstige meerwaarde bedong. Barcelona ziet in de Belg vooral een investering voor de toekomst.

De club maakte bij zijn voorstelling meteen duidelijk waarom het zo overtuigd is van Bisiwu. De 18-jarige winger wordt geroemd om zijn snelheid, dribbelvermogen, kracht en lange pas. Hij begon zijn opleiding bij Leuven, trok in 2020 naar Club Brugge en maakte op amper vijftienjarige leeftijd zijn debuut voor Club NXT in de Belgische tweede klasse. In totaal kwam hij 36 keer uit voor de Brugse beloften.