Mats Rits verklaart transfer naar Beerschot

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Mats Rits verklaart transfer naar Beerschot
Foto: © photonews
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Mats Rits is terug waar het voor hem ooit allemaal begon. De middenvelder verlaat Anderlecht en tekent een contract voor drie jaar bij jeugdclub Beerschot. Vrijdag op een persconferentie gaf hij zelf meer tekst en uitleg.

Mats Rits keert terug naar Beerschot

Mats Rits keert op 33-jarige leeftijd terug naar het Kiel. De middenvelder debuteerde ooit als zestienjarige voor de Ratten en bouwde daarna een succesvolle carrière uit. Na een tegenvallend avontuur bij Ajax belandde hij bij KV Mechelen, waar hij uitgroeide tot een absolute sterkhouder.

Daarna verkaste hij naar Club Brugge, waar hij vier titels en twee Belgische Supercups op zak stak. De voorbije jaren verdedigde Rits de kleuren van RSC Anderlecht. Na drie jaar ruilt hij Brussel nu in voor het vertrouwde Antwerpen.

Rits had het beste gevoel bij Beerschot

"Veel is hier niet veranderd in al die jaren", vertelde Rits vrijdag aan de verzamelde pers, geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Een paar ruimtes hebben een andere functie gekregen. Een aantal mensen ken ik nog. Ik ben mijn weg hier nog niet verloren."

Rits verklapte dat hij verschillende opties had deze zomer, maar zijn ex-club sprak hem het meest aan. "Hier bij Beerschot had ik snel het beste gevoel. Begin juni waren de eerste contacten gelegd, maar nog niet meteen concreet. Daarna is het een tijdje stil geweest, al zijn de onderhandelingen nooit afgebroken. Ergens is er tijd verloren gegaan."

Rits is fysiek in orde

Rits kon daardoor de voorbereiding niet meemaken. "Over details ga ik niet uitweiden. De constructie die nu werd bereikt, was toen niet mogelijk. Uiteindelijk ben ik blij dat het alsnog in orde is gekomen." De middenvelder stelt de fans gerust: fysiek is hij in orde. Dat bleek ook uit de medische testen.

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Rits onderhield zijn conditie in het tussenseizoen, maar mist wel wedstrijdritme. Hij vraagt zich af hoe lang het zal duren voordat hij dat opnieuw te pakken krijgt. Hij trainde donderdag voor het eerst mee en merkte daarbij op dat de groep van Beerschot goed aan elkaar hangt. Hij zag een "goede vibe".

Een emotionele transfer

De transfer naar Beerschot is ook emotioneel belangrijk voor Rits. Zijn grootouders zagen hem debuteren bij Beerschot en zijn ouders kunnen nu opnieuw komen kijken. Zij waren dan ook heel blij toen ze vernamen dat de deal rond was. Aan enthousiasme geen gebrek in het kamp Rits. Dat mag duidelijk zijn.

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