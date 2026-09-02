ONTHULD: Barça kaapte transfer van Rodri naar Real Madrid, maar... de realiteit vertelt een ander verhaal

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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ONTHULD: Barça kaapte transfer van Rodri naar Real Madrid, maar... de realiteit vertelt een ander verhaal
Foto: © photonews
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FC Barcelona pleegde een onwaarschijnlijke hold-up bij Real Madrid door Rodri Hernandez naar Camp Nou te halen. Maar is dat ook de werkelijkheid? Florentino Perez weigerde om het oorspronkelijke bod op de middenvelder te verhogen.

FC Barcelona legt uiteindelijk 76 miljoen euro op tafel voor Rodri Hernandez. Manchester City ontving ondertussen al een eerste storting van zestig miljoen euro. Niemand twijfelt er aan dat de bonussenconstructie van zestien miljoen eveneens zal moeten uitbetaald worden. 

Barça haalt met Rodri een héél grote vis binnen. De 30-jarige Spanjaard won twee jaar geleden niet voor niets De Gouden Bal. Spanje won op het afgelopen WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico niet toevallig met de 70-voudig Spaans international als aanvoerder de wereldtitel.

Rodri (Hernández Cascante Rodrigo)
© photonews

Nochtans leek Rodri héél lang op weg naar het Estadio Santiago Bernabeu. De middenvelder had al van voor het WK een mondeling akkoord met de Spaanse grootmacht. Ook Real Madrid en Manchester City bereikten héél eventjes een princiepsakkoord. 

Real Madrid weigerde echter om het bod van Barcelona - dat bod kwam er pas na het eerder vernoemde princiepsakkoord - te matchen. Florentino Perez bleef bij zijn oorspronkelijke bod van vijftig miljoen euro. En daar heeft de voorzitter van Real Madrid een héél specifieke reden voor.

Florentino Perez steunde komst van Rodri naar Real Madrid niét

Tijdens de aanloop naar de voorzittersverkiezingen bij Real Madrid had Rodri het wagonnetje aangehaakt bij Enrique Riquelme. Perez won uiteindelijk het pleit van zijn concurrent. Maar de voorzitter van De Koninklijke was niét vergeten dat Rodri zich niet achter hem had geschaard.

Waarom Perez de poging dan überhaupt ondernam? Héél simpel. De eerste contacten tussen Real Madrid en Rodri dateren al van eind 2025. Op dat moment was er van een campagne voor de voorzittersverkiezingen nog geen sprake. Perez had geen andere keuze dan door te zetten en Rodri te halen. 

Niét naar Real Madrid, wél naar FC Barcelona

Uiteindelijk speelde Barcelona héél snel op de bal toen Frenkie de Jong de ligamenten van de rechterknie scheurde en daardoor het grootste deel van het seizoen zal missen. Of Perez het erg zal vinden dat Rodri voor de rivaal heeft gekozen? Dat zullen de sportieve resultaten van de komende maanden moeten uitwijzen.

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