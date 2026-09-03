Het is écht te veel, toch? Supporters RSC Anderlecht furieus

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Het is écht te veel, toch? Supporters RSC Anderlecht furieus
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht heeft zich weten te plaatsen voor de League Phase van de Europa League. En dus komen er de komende maanden vier mooie tegenstanders op bezoek. Dat gaat echter wel geld kosten voor de supporters. Véél geld. En dus zijn die furieus.

RSC Anderlecht neemt het in de Europa League de komende maanden op tegen een aantal leuke tegenstanders. In eigen huis krijgt het in het Lotto Park vier ploegen op bezoek, te beginnen met Olympique de Lyon al op 16 september in de Brusselse binnenstad.

Supporters Anderlecht gaan in tegen al te dure ticketprijzen voor Europa League

Daarna komen ook nog RB Salzburg, Hoffenheim en Sunderland op bezoek. Interessante namen, zoveel is duidelijk. Maar om daar nu meteen ook heel veel geld voor te vragen? Dat is een andere vraag en dat is nochtans wat ze bij paars-wit hebben besloten. 

Het goedkoopste mini-abonnement voor de Europese wedstrijden is 100 euro voor mensen met een abonnement op de Jupiler Pro League en 115 euro voor de andere fans. In de hogere prijscategorieën loopt dat zelfs op tot meer dan 300 euro voor vier thuiswedstrijden.

Veel te veel volgens de supporters, die fel van zich afbijten in een persbericht dat ze deelden via de sociale media. De prijsstijgingen kunnen er voor hen onder geen beding in - temeer het procentueel in vergelijking met twee jaar geleden over enorme stijgingen gaan.

Supporters RSC Anderlecht willen dialoog met bestuur, maar krijgen dat (voorlopig) niet

"In vergelijking met het seizoen 2024-2025 krijgen we te maken met een stijging van 30% voor bepaalde categorieën... En tot wel 43% voor de goedkoopste categorie. We dringen er dan ook op aan bij de club om hierover verantwoording af te leggen aan de supporters en de redenen voor deze buitensporige prijsstijging toe te lichten", klinkt het onder meer.

Dat er weinig dialoog komt vanuit Anderlecht? Dat stuit hen ook tegen de borst. Ook al zijn er een paar mensen op sleutelposities vertrokken de laatste maanden, zou dat ook geen excuus mogen zijn om niet in dialoog te gaan met de fans. De match tegen Lyon zal er snel zijn, of er dan acties komen is nog maar de vraag.

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