ONTHULD: 'SSC Napoli deed nog een ultieme poging om Romelu Lukaku wél in Napels te houden'

Romelu Lukaku verruilde SSC Napoli deze zomer voor Fenerbahçe SK. Stond het vertrek van de Rode Duivel in de Napolitaanse sterren geschreven? Blijkbaar deed de Italiaanse topclub toch nog een ultieme poging om onze landgenoot in Napels te houden.

Fenerbahçe SK stortte uiteindelijk amper zes miljoen euro - de transfersom kan oplopen tot acht miljoen euro - op de bankrekening van SSC Napoli om Romelu Lukaku naar Istanboel te halen. De Napolitanen blijven echter met een financiële kater achter en houden slechts een fractie van die transfersom over.

Napoli vroeg aanvankelijk tien miljoen euro voor de 132-voudig Rode Duivel. Toch is er een specifieke reden waarom Partenopei uiteindelijk heeft ingestemd met de lage transfersom. In 't kort: Napoli had door dat er simpelweg geen andere uitweg meer was om het loon van Lukaku uit de boekhouding te krijgen.

Enkele Saoedische en Amerikaanse clubs - Altanta United was héél concreet - informeerde bij Lukaku naar zijn plannen, maar Big Rom had al héél snel aangegeven dat een vertrek uit Europa géén optie was. RSC Anderlecht deed eveneens navraag, maar paars-wit was nooit van plan om een transfersom te betalen.

Besiktas JK en AS Monaco zaten eveneens met Napoli rond de tafel. Beide clubs waren bereid om Lukaku voor één seizoen te huren én zijn volledige loon over te nemen. Enkel Fenerbahçe toonde zich uiteindelijk bereid om een transfersom te betalen voor de 33-jarige aanvaller.

SSC Napoli deed ultieme poging om... Romelu Lukaku te overtuigen om te blijven

Al weet Corriere dello Sport dat Napoli zelf ook nog met een ultiem voorstel op de proppen kwam. Partenopei stelde een contractaanpassing voor. Héél concreet: Lukaku stemde in met een salarisverlaging, maar kon zijn loon via prestatiegerichte bonussen wél laten groeien.



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Lukaku weigerde het voorstel omwille van één simpele reden. Big Rom had géén zin om te fungeren als supersub voor Rasmus Hojlund. Het staat immers vast dat de Deense aanvaller als spits nummer één van Napoli zal spelen. In Istanboel is die concurrentie er voor Lukaku (zo goed als) niet.