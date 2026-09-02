De cijfers achter het vertrek van Romelu Lukaku zeggen één ding: Napoli blijft met gigantische kater achter

Romelu Lukaku verruilde SSC Napoli deze zomer voor Fenerbahçe SK. De Italiaanse penningmeester haalt opgelucht adem nu het zware loon van de Rode Duivel van de loonlast is verdwenen. Al blijven de Napolitanen nog steeds met een financiële kater achter.

SSC Napoli stortte in 2024 een slordige 30 miljoen euro - het exacte bedrag bedraagt 30.684.445 miljoen euro - op de bankrekening van Chelsea FC om Romelu Lukaku naar Napels te halen. De Rode Duivel werd meteen dé grootverdiener bij Partenopei.

De voorbije twee seizoenen zag Big Rom iets meer dan zes miljoen euro op zijn bankrekening verschijnen. De werkelijke loonkost voor Napoli was acht miljoen euro. De totale investering van de Italiaanse topclub voor onze landgenoot was zo'n 46 miljoen euro.

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Lukaku bezorgde Napoli in zijn eerste seizoen meteen de Italiaanse landstitel. Het moét gezegd: met veertien doelpunten en tien assists was Big Rom één van de drijvende krachten achter de winst van de Scudetto. Vorig seizoen kwam onze landgenoot door blessureleed dan weer amper aan spelen toe.

We keren terug naar de oorspronkelijke transfersom van dertig miljoen euro. Napoli had de voorbije maanden een prijskaartje van tien miljoen euro rond de nek van Lukaku gehangen. Die som werd niét toevallig gekozen. Met nog één contractjaar te gaan stond er nog een derde van die transfersom - jawel, tien miljoen euro - open in de Napolitaanse boeken.

SSC Napoli blijft met een héél zware financiële kater achter

Napoli nam uiteindelijk vrede met een pak minder. Fenerbahçe SK betaalde zes miljoen euro om Lukaku naar Istanboel te halen. Die som kan oplopen tot acht miljoen euro: plus één miljoen euro als Lukaku de helft van de wedstrijden voor Fenerbahçe speelt én plus één miljoen euro als Sari Kanaryalar de Turkse landstitel wint.





Maar dat niet alles. Ook Chelsea heeft nog recht op veertig procent van de transfersom. Napoli houdt van de bovengenoemde zes miljoen euro op dit moment slechts 3,6 miljoen euro over. Een simpele rekensom leert ons dat het boekhoudkundig verlies op dit moment 6,4 miljoen euro is.

Verlies van... 6,4 miljoen euro

De echte winst van het vertrek van Lukaku bij Napoli zit in het verdwijnen van het loon van Big Rom. Anderzijds betaalde Partenopei net geen 43 miljoen euro om één seizoen - we gaan de vorige voetbaljaargang even vergeten - van onze landgenoot te genieten. En om de Italiaanse landstitel te vieren natuurlijk.