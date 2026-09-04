'Ex-speler Challenger Pro League kan voor fortuin naar Saudi-Arabië'
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De naam Anis Hadj Moussa doet ongetwijfeld een belletje rinkelen bij volgers van de Challenger Pro League of de Eredivisie. De voormalige speler van Patro Eisden mag nu dromen van een lucratieve transfer naar het Midden-Oosten.
'Ex-speler Challenger Pro League kan voor fortuin naar Saudi-Arabië'
Anis Hadj Moussa speelde in een niet zo ver verleden in ons land voor Olympic Charleroi en Patro Eisden. Voor die laatste club kwam hij tot 18 optredens, 2 goals en 2 assists.
Na een geslaagde uitleenbeurt aan Vitesse twijfelde Feyenoord niet om 3,5 miljoen euro aan Patro te betalen. Bij de Rotterdammers groeide Hadj Moussa uit tot een smaakmaker. Het leverde hem al interesse op van Chelsea, maar ook uit Saudi-Arabië. Daar werd Al Qadsiah eind maart aan de linkerpoot gelinkt.
Ook Al-Ittihad heeft de speler op het oog. Meer nog: volgens transferexpert Ekrem Konur heeft de club een bod van 37,5 miljoen euro uitgebracht. Voor de speler zou een aantrekkelijk voorstel voor vier seizoenen klaar liggen. De transfermarkt in Saudi-Arabië sluit op 12 oktober.
🚨#Ittihad Al-Ittihad submit €37.5M bid for Anis Hadj Moussa.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 4, 2026
📌 Process → To terminate remaining Feyenoord contract.
📑 Player → Offered attractive 4-year deal. https://t.co/cBawfOZCCL pic.twitter.com/WJIdad3Id3
De naam Anis Hadj Moussa doet ongetwijfeld een belletje rinkelen bij volgers van de Challenger Pro League of de Eredivisie. De voormalige speler van Patro Eisden mag nu dromen van een toptransfer.
Hadj Moussa speelt tegenwoordig voor Feyenoord, waar hij nog een contract heeft tot midden 2030. De Algerijnse international mag echter dromen van een stap hogerop.
We schreven eerder al over de vermeende interesse van Olympique Marseille voor de winger. De Franse topclub zou concreet zijn, waardoor Feyenoord uitzicht zou hebben op een pak miljoenen.
Concurrentie van Chelsea
Er lijkt echter stevige concurrentie te komen voor OM, want volgens Foot Mercato zou Chelsea geïnteresseerd zijn in de speler. Er zou al contact geweest zijn met Mohamed Dahmane, de makelaar van Hadj Moussa.
Als er een bod op tafel komt waar beide partijen zich in kunnen vinden, zou Hadj Moussa deze winter al naar Londen kunnen verhuizen. Het zou zo snel gaan voor de linkerpoot, die in 2023 de overstap maakte van Olympic Charleroi naar Patro Eisden.
Daarna werd hij uitgeleend aan Vitesse, waar hij zich in de kijker speelde van Feyenoord. Voor de Rotterdammers zit hij ondertussen al aan 18 goals en 8 assists in 66 wedstrijden.
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