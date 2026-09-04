'Ex-speler Challenger Pro League kan voor fortuin naar Saudi-Arabië'

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De naam Anis Hadj Moussa doet ongetwijfeld een belletje rinkelen bij volgers van de Challenger Pro League of de Eredivisie. De voormalige speler van Patro Eisden mag nu dromen van een lucratieve transfer naar het Midden-Oosten.