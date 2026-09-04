'Licht aan het einde van de tunnel: Rode Duivel krijgt schitterend nieuws'

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'Licht aan het einde van de tunnel: Rode Duivel krijgt schitterend nieuws'
Foto: © photonews
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Amadou Onana (25) bleef met gemengde gevoelens achter op het WK voetbal. De middenvelder van Aston Villa was getuige van het opmerkelijke parcours van de Rode Duivels, maar zag zijn toernooi abrupt eindigen door een zware blessure tegen de Verenigde Staten. Villa zal het een tijdje zonder Onana moeten stellen, maar de club heeft het vertrouwen in onze landgenoot niet verloren. Integendeel.

Onana viel uit tegen de Verenigde Staten

Onana begon aan het WK met een basisplaats tegen Egypte, maar moest daarna vrede nemen met een rol als invaller. Tegen zijn tweede thuisland, Senegal, lag hij in de zestiende finales met een splijtende pass op Diego Moreira mee aan de basis van de beslissende strafschop. Youri Tielemans deed de rest.

Onana mocht in de achtste finale tegen de Verenigde Staten opnieuw in de basis starten. Hij begon goed aan die wedstrijd, maar zakte na  zo'n twintig minuten ineen nadat hij een vreemde beweging had gemaakt met de knie. Het zag er ernstig uit en het verdict bevestigde dat alleen maar: Onana had zijn voorste kruisband afgescheurd. Hij werd meteen naar de kant gehaald en zijn toernooi zat er in één klap op.

Aston Villa haalde Leon Goretzka

Onana ging eind juli onder het mes voor zijn blessure. Hij stond volgens het Franse persbureau AFP voor een revalidatie die tot negen maanden zou kunnen duren. Daar is ondertussen al anderhalve maand af, maar het blijft onduidelijk wanneer we onze landgenoot opnieuw op het veld zullen zien bij Aston Villa, zijn huidige werkgever.

De Engelse club zal het dus nog een hele poos zonder de Duivel moeten stellen en bleef daarom niet bij de pakken zitten op de transfermarkt. Zo haalde Villa Leon Goretzka transfervrij binnen. De ervaren Duitser was jarenlang een vaste kracht bij Bayern München en moet de blessure van Onana opvangen. Hij tekende een contract tot midden 2028 met optie op een bijkomend jaar.

Onana verlengt zijn contract tot 2031

Onana heeft op zijn beurt nog een contract tot midden 2029 in Birmingham, maar volgens journalist Sacha Tavolieri heeft hij die overeenkomst verlengd. De grote middenvelder zou twee jaar langer aan boord blijven op Villa Park, tot 2031.

Dat is een belangrijk signaal van vertrouwen van de club richting de speler, die nog maanden nodig zal hebben om speelklaar te raken. De verlenging moet wel nog officieel bekendgemaakt worden. Op zijn 25e kan Onana nog heel wat jaren mee op topniveau en The Villans willen zich voor de komende jaren verzekeren van zijn diensten.

Een stevige boost in zijn herstelproces

Als er geïnteresseerde clubs aan komen kloppen, zitten ze dan nog eens in een comfortabele onderhandelingspositie. De huidige marktwaarde van Onana bedraagt volgens Transfermarkt 45 miljoen euro, maar het is niet ondenkbaar dat zijn prijskaartje in de toekomst opnieuw zal toenemen.

Voor Onana is zijn nakende contractverlenging alvast een stevige boost in zijn herstelproces. De international speelt sinds de zomer van 2024 voor Aston Villa, dat toen net geen 60 miljoen euro betaalde aan Everton. Voor hij in de Premier League ging voetballen, had Onana ook al voor Hamburger SV en LOSC Lille gespeeld. Voor Villa zit hij momenteel aan 72 optredens (7 goals).

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