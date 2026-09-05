Ongelukskind Roméo Lavia herontdekt zichzelf bij Chelsea: dit is de huidige stand van zaken

Roméo Lavia lijkt eindelijk opnieuw aan iets te kunnen bouwen wat de voorbije jaren een zeldzaamheid werd: ritme. De Belgische middenvelder kreeg bij Chelsea opnieuw vertrouwen van Xabi Alonso en lijkt fysiek beter voor de dag te komen. Na een lange periode waarin blessures zijn ontwikkeling afremden, gloort er voorzichtig weer perspectief.

Roméo Lavia herontdekt stilaan wat hij de voorbije drie jaar het meest heeft gemist: speelminuten. De Belgische middenvelder werkte deze zomer intensief samen met fysieke coach Ronald Kabeya van RK Performance om volledig klaar te zijn voor de start van het seizoen. Die inspanningen lijken stilaan hun vruchten af te werpen.

Bij Chelsea krijgt Lavia opnieuw kansen van Xabi Alonso. Tegen Fulham en Brighton kwam hij in de Premier League telkens ruim 65 minuten in actie. De Londense club rekent op de Rode Duivel, al blijft de technische staf voorzichtig met een speler die de voorbije jaren al te vaak werd afgeremd door blessureleed.

Chelsea doseert Lavia na jaren vol blessures

De weg sinds zijn transfer naar Chelsea was bijzonder zwaar. In zijn eerste seizoen bij de Blues, in 2023-2024, stond Lavia maandenlang aan de kant met een enkelprobleem. Daarna volgde ook nog een blessure aan de dij, waardoor hij zijn debuutjaar in Londen afsloot met amper 32 speelminuten.

Ook de twee daaropvolgende seizoenen verliepen moeizaam. Spierproblemen aan de hamstrings en quadriceps maakten het voor de ex-speler van Anderlecht, Manchester City en Southampton haast onmogelijk om een reeks wedstrijden na elkaar af te werken. Chelsea wil hem daarom opnieuw opbouwen zonder zijn lichaam te overbelasten.

"Roméo staat scherper dan vorig jaar"

Deze zomer lag de nadruk niet alleen op fysieke training, maar ook op voeding en recuperatie. Volgens zijn persoonlijke coach Ronald Kabeya is het verschil met een jaar geleden duidelijk zichtbaar.





"Roméo staat scherper dan vorig jaar. Hij is niet zwaarder, maar wel gespierder en fitter. Dat heeft verschillende oorzaken: de voorbereiding tijdens de zomer, maar ook zijn voeding. Momenteel zijn zijn gevoelens positief en dat zie je op het veld. Hij behoort tot de jonge spelers die het meest investeren in hun herstel", vertelde Kabeya aan Le Soir.

Een eerste duidelijk signaal kwam er al op 8 augustus. In de oefenwedstrijd tegen AC Milan speelde Lavia de volledige negentig minuten mee in de 3-0-zege van Chelsea. Het was zijn eerste volledige wedstrijd voor de club én zijn eerste match van negentig minuten in meer dan drie jaar tijd.

Van revelatie bij Southampton tot Rode Duivel

Voor zijn moeilijke periode in Londen had Lavia zich nochtans snel op de kaart gezet bij Southampton. In het seizoen 2022-2023, toen hij amper 18 jaar oud was, kwam hij 34 keer in actie en verzamelde hij 2.410 minuten. Zijn sterke prestaties deden toen al stemmen opgaan om hem mee te nemen naar het WK van 2022 met de Rode Duivels.

Die eerste selectie volgde enkele maanden later. Domenico Tedesco riep Lavia in maart 2023 op voor België. Op zijn negentiende maakte hij zijn debuut tegen Duitsland, toen hij bij de 3-2-overwinning Orel Mangala kwam vervangen.

Nu Lavia opnieuw minuten maakt en fysiek sterker oogt, hoopt hij eindelijk een seizoen zonder langdurige onderbreking te kunnen afwerken. Voor Chelsea én de Belgische nationale ploeg zou een fitte Roméo Lavia een bijzonder welgekomen optie op het middenveld zijn.