Vandenbempt hoopvol voor de CL van Club Brugge? "Dat zeiden ze over Jashari en Stankovic ook"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Vandenbempt hoopvol voor de CL van Club Brugge? "Dat zeiden ze over Jashari en Stankovic ook"
Foto: © photonews
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Club Brugge begint binnen enkele dagen aan zijn avontuur in de Champions League. Levert dat voor het derde jaar op rij een plaatsje in de top-24 op? Dat zal nog moeten blijken. Peter Vandenbempt heeft zich alvast laten horen in zijn voorbeschouwing.

Club Brugge heeft vrijdagavond gewonnen op bezoek bij Lommel en staat zo met 12 op 15 helemaal tussen de mensen. In de Champions League wacht dan weer meteen een topduel tegen Aston Villa en dan moet blauw-zwart er staan.

De droom is de kwartfinale in de Champions League, de ambitie is de top-24 en dus de play-offs. Als het even kan natuurlijk de top-16 of dus top-8. Maar eerst in de League Phase dus als het even kan een punt of 12 proberen te pakken.

Is Club Brugge verzwakt uit de zomermercato gekomen?

Makkelijk zal dat niet worden, want de Bruggelingen lijken verzwakt uit de transfermercato te komen. Doordat Stankovic en Tzolis vertrokken zijn, zijn er ook heel wat statistieken weg bij blauw-zwart. De vervangers/opvolgers hebben tot op heden nog geen onuitwisbare indruk nagelaten.

"Op dit moment zou ik zeggen dat Club Brugge verzwakt is", aldus Peter Vandenbempt in de voorbeschouwing op de Champions League van Sporza Daily. "Maar dan moet ik daar meteen bij zeggen dat Jashari ook omgeven werd door twijfels in zijn eerste weken bij Club Brugge."

Peter Vandenbempt ziet kansen voor Club Brugge in de Champions League

"Hij bleek dan toch nog een formidabele voetballer. In mindere mate kan je dat ook zeggen van Stankovic, dus het is nog wat afwachten wat de nieuwkomers gaan brengen. Met het vertrek van Tzolis is er wel een krater geslagen."

"We zullen zien of de nieuwkomers snel een vergelijkbaar niveau kunnen halen. De loting is gunstiger dan vorig jaar, maar of Club Brugge hetzelfde niveau kan halen als vorig jaar? Ik weet niet of Club Brugge dat kan, dat is nog wat afwachten. Ik denk dat de kans op puntengewin thuis zeker groter is dan op verplaatsing."

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