"Moeilijkere CL-loting dan anders": Brandon Mechele legt uit waarom

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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"Moeilijkere CL-loting dan anders": Brandon Mechele legt uit waarom
Foto: © photonews
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Club Brugge begint dinsdagavond aan zijn nieuwe Champions League-campagne met een stevige affiche. Aston Villa komt naar Jan Breydel en Brandon Mechele beseft dat blauw-zwart voor een moeilijke opdracht staat. Toch gelooft de verdediger dat Club in Europa opnieuw boven zichzelf kan uitstijgen.

Club Brugge en Aston Villa kennen elkaar inmiddels goed. De ploegen stonden vorig seizoen al tegenover elkaar in de Champions League, maar Mechele benadrukt dat de omstandigheden nu anders zijn.

"We kwamen elkaar toen later op het seizoen tegen. Nu zijn we beiden nog niet op ons allerbeste niveau", blikte de verdediger vooruit. Toch ziet hij daarin geen reden om Club Brugge kansloos te achten. "Wij hebben al getoond dat we in Europa boven onszelf kunnen uitstijgen. Hopelijk lukt dat morgen ook."

De thuiswedstrijd moet volgens Mechele bovendien meteen een belangrijk resultaat opleveren. Club wil zijn Europese campagne met vertrouwen beginnen en weet dat een sterke prestatie tegen Aston Villa daarvoor de ideale opsteker zou zijn.

"Thuis willen we altijd winnen", klinkt het duidelijk. "Het zou mooi zijn om meteen de nul weg te vegen. Dat zou ook vertrouwen geven voor de rest van de campagne."

Mechele tevreden over nieuwe defensieve partner

Een belangrijke factor daarin wordt de organisatie achterin. Mechele vormt inmiddels een duo met Hanbeom en de ervaren verdediger is tevreden over de samenwerking met zijn nieuwe ploegmaat.

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"Hij is een goede speler. Het klikt uitstekend met hem", aldus Mechele. De cijfers geven hem voorlopig ook gelijk. "We hebben al vier keer de nul gehouden samen, dat wil toch iets zeggen."

Tegen Aston Villa zal de verdediging echter voor een veel zwaardere test komen te staan. Club moet niet alleen de defensieve organisatie op orde houden, maar zal ook onder de druk van de Engelsen voldoende rust aan de bal moeten bewaren.

Hogere verwachtingen bij Club Brugge

Mechele vindt de Champions League-loting dit seizoen bovendien niet noodzakelijk eenvoudiger, ondanks het feit dat de absolute Europese grootmachten ontbreken.

"Ik vind het een moeilijkere loting dan anders", gaf hij toe. "De allergrootste ploegen komen we niet tegen, maar de verwachtingen liggen zo wel hoger. Er zitten nog steeds een paar serieuze tegenstanders bij."

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