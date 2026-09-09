Club Brugge krijgt bezoek van Engelse grootmachten met transferplannen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Club Brugge krijgt bezoek van Engelse grootmachten met transferplannen
Foto: © photonews
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Nicolò Tresoldi blijft zich razendsnel in de kijker spelen bij Club Brugge. Zijn doelpunt tegen Aston Villa was niet alleen belangrijk op het veld, ook naast de lijnen zaten geïnteresseerde topclubs aandachtig mee te kijken naar de ontwikkeling van de jonge Duitser.

Nicolò Tresoldi blijft ondanks een bijzonder drukke transferzomer gewoon bij Club Brugge, maar de interesse rond de Duitse spits is duidelijk niet verdwenen. De 22-jarige aanvaller wordt nog altijd gevolgd door meerdere Engelse topclubs en stond dinsdagavond tegen Aston Villa opnieuw nadrukkelijk in de kijker.

Tresoldi scoorde vanop de stip in de 2-3-nederlaag tegen de Engelsen en bevestigde daarmee opnieuw zijn reputatie als een van de gevaarlijkste aanvallers van blauw-zwart. Zijn ontwikkeling gaat snel: sinds zijn komst naar Brugge speelde hij al 65 wedstrijden, waarin hij 28 keer scoorde en negen assists gaf.

Volgens TeamTALK zaten zowel Manchester United als Tottenham Hotspur dinsdagavond met vertegenwoordigers in België om Tresoldi van dichtbij te bekijken. Beide clubs volgen hem al langer en willen zijn progressie nauwgezet blijven evalueren.

Club Brugge hield deur dicht

Dat de Engelse interesse opnieuw opduikt, hoeft niet te verbazen. Tresoldi stond deze zomer al op verschillende verlanglijstjes, maar Club Brugge maakte toen duidelijk dat een vertrek niet bespreekbaar was. Blauw-zwart wilde hem absoluut nog minstens één seizoen behouden.

Club haalde de spits in 2025 voor 7,5 miljoen euro weg bij Hannover 96. Intussen bedraagt zijn marktwaarde volgens Transfermarkt al 25 miljoen euro. Tresoldi ligt bovendien nog tot juni 2029 onder contract, waardoor Club in een sterke onderhandelingspositie zit.

Ook Seys gevolgd

Manchester United gebruikte het bezoek aan Brugge niet alleen voor Tresoldi. Ook Joaquin Seys werd opnieuw bekeken. De Engelse club informeerde afgelopen zomer al naar de linksachter van blauw-zwart en houdt ook hem duidelijk op de radar.

Voor Tottenham draait het vooral om extra concurrentie in de aanval. Roberto De Zerbi wil er op termijn nog een extra spits bij en Tresoldi past in dat profiel.

Voor Club Brugge verandert er voorlopig niets. De boodschap blijft dat Tresoldi een belangrijke pion is in het huidige seizoen. Maar als hij zijn cijfers en prestaties blijft doortrekken, lijkt de druk van buitenlandse topclubs alleen maar groter te worden.

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