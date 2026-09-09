Zaak-Courtois roept meteen veel vragen op: "Is dat wel fair ten opzichte van hen?"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Zaak-Courtois roept meteen veel vragen op: "Is dat wel fair ten opzichte van hen?"
Foto: © photonews
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Geen Thibaut Courtois later dit jaar in de Nations League. De nummer één van Real Madrid kiest ervoor om rust op te bouwen en zal zich pas voor de kwalificatiecampagne voor het EK opnieuw selecteerbaar stellen. Het is meteen een heet hangijzer voor kersvers bondscoach Mark van Bommel, die de situatie goed zal moeten managen. Dat ziet ook voetbaldier Tom Saintfiet.

Courtois blonk uit in de Champions League

Courtois was dinsdag in de Champions League de grote uitblinker bij Real Madrid. Hij pakte tegen Internazionale (2-1) uit met enkele goede reddingen en toonde dat hij ook op zijn 34e nog altijd tot de beste doelmannen ter wereld behoort. Toch zal hij bij zijn terugkeer bij de Rode Duivels niet zeker zijn van een vaste stek. In een gesprek met Mark van Bommel kon de bondscoach hem geen basisplaats garanderen. Dat vertelde Courtois zelf aan Het Laatste Nieuws.

Tom Saintfiet heeft jarenlange ervaring als bondscoach in vooral Afrika en heeft al heel wat vijvertjes doorzwommen. Hij kan de situatie dus misschien wel goed inschatten. "Ik vind het een zeer delicaat onderwerp", zegt Saintfiet bij Sporza Daily.

Waar ligt de limiet, vraagt Saintfiet zich af

Saintfiet vindt het een dossier met drie brillen. "Die van Courtois, die rust nodig heeft en wil focussen op de echt belangrijke wedstrijden. Die van Mark van Bommel, de nieuwe bondscoach die zijn sterkste elftal wil opstellen en afgerekend wordt op resultaten. Hij heeft een verantwoordelijkheid naar het land en het publiek."

Last but not least is ook de bril van de collega-doelmannen van Courtois bij de Rode Duivels. Daarbij schieten Saintfiet meteen pak vragen te binnen. "De keepers die nu het gevoel hebben, zoals Casteels in het verleden, dat ze mogen keepen, maar wat als Courtois terugkeert? Verliezen ze dan meteen hun plek? Is dat wel fair ten opzichte van hen? En wat met de andere Duivels? Waar ligt de limiet nu?"

Lees ook... Wie grijpt zijn kans nu Courtois wegvalt? Van Bommel moet kiezen

Volgens Saintfiet moet Van Bommel zich ook afvragen of de Duivels Courtois ook nog wel nodig hebben. Door iemand voordelen te geven die anderen ontzegd worden, loop je het risico om de selectie psychologisch te verliezen. "We hebben veel goede doelmannen. Misschien moet je dan na zorgvuldige afweging de keuze maken wat het beste is op de korte en de lange termijn."

Van Bommel moet maturiteit tonen

Ons land zit inderdaad met een luxeprobleem in doel. Senne Lammens ging in de fout tegen Spanje, maar blijft de onbetwiste nummer één bij Manchester United. We schreven al over een belangrijk voordeel van Lammens: Van Bommel weet hoe de doelman in elkaar zit uit zijn periode bij Antwerp.

Dat zou voor de komende Nations League-campagne in het voordeel kunnen spelen van de 24-jarige Zottegemnaar. Daarnaast kan Van Bommel kiezen voor onder meer Maarten Vandevoordt en Mike Penders, die op de loonlijst staan van respectievelijk RB Leipzig en Chelsea.

Wie Van Bommel ook kiest, Saintfiet vindt dat Courtois geen privileges verdient. "Ik hoop dat Van Bommel de maturiteit heeft als bondscoach om zich niet te laten vangen door Courtois gewoon nummer 1 te maken omdat het Courtois is."

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