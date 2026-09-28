Nations League: Montenegro pakt spektaculaire zege, nog vijf matchen op de agenda

Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De drie Nations League-duels van 18 uur leverden maandagavond een opvallend contrast op. Montenegro won na een spannend slot met 2-3 bij Armenië, terwijl Georgië-Oekraïne en Letland-Cyprus doelpuntloos bleven.

Montenegro houdt stand in spektakelstuk

De meeste actie was te zien in Armenië – Montenegro. Montenegro kwam na twintig minuten op voorsprong toen Erik Piloyan de bal in eigen doel werkte. Armenië reageerde snel: Artur Serobyan bracht de thuisploeg na 34 minuten langszij.

Nog voor de rust stond Montenegro opnieuw op voorsprong. Nikola Krstovic maakte er in de 38ste minuut 1-2 van. Na de pauze kwam Armenië opnieuw terug in de wedstrijd. Eduard Spertsyan zorgde na 65 minuten voor de 2-2.

De wedstrijd leek vervolgens op een gelijkspel af te stevenen, maar Montenegro sloeg in de slotfase alsnog toe. Aleksa Latkovic maakte in de 89ste minuut de beslissende 2-3. Daarmee pakte Montenegro de drie punten in een wedstrijd waarin beide ploegen meerdere keren van uitzicht op de overwinning wisselden.

Geen goals in Georgië en Letland

In Georgië – Oekraïne bleef het daarentegen 0-0. Beide landen waren vooraf op zoek naar punten in groep B2. Georgië begon de Nations League met een 0-1-nederlaag tegen Noord-Ierland, terwijl Oekraïne Hongarije met 1-0 versloeg.

Ook Letland – Cyprus kende geen doelpunten. De twee landen hielden elkaar gedurende de wedstrijd in evenwicht en bleven steken op 0-0. Dat duel was eveneens een confrontatie uit groep C2.





Nog vijf wedstrijden op het programma

De Nations League-avond is daarmee nog lang niet voorbij. Om 20.45 uur staan nog vijf wedstrijden gepland. Voor ons is uiteraard België – Frankrijk de blikvanger. Daarnaast worden Turkije – Italië, Noord-Ierland – Hongarije, Roemenië – Bosnië en Herzegovina en Zweden – Polen afgewerkt.