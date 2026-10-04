Club in nauwe schoentjes? Welke impact heeft probleem Man City op Belgisch voetbal?

Zit Manchester City nu echt in de penarie? In een onderzoek zouden ze alvast voor 114 van de 115 aanklachten tegen hen over inbreuken op de financiële fair-play schuldig worden bevonden. Op die manier moeten ze ook meteen zware sancties vrezen. En kan dat ook een impact hebben in ons land?

Manchester City is schuldig bevonden aan vrijwel alle aanklachten met betrekking tot overtredingen van de financiële regels van de Premier League. Er is nog niet beslist over de sancties – alle opties liggen nog open – en de verwachting is dat City in beroep zal gaan.

Manchester City is schuldig bevonden aan 114 van de 115 aanklachten, zo melden ingewijden aan The Athletic die anoniem wilden blijven omdat ze niet gemachtigd waren om hierover in het openbaar uitspraken te doen. De club werd in februari 2023 voor het eerst aangeklaagd, na een onderzoek dat vier jaar in beslag nam.

Welke straffen kan Manchester City krijgen?

De ploeg van Rode Duivel Jeremy Doku riskeert torenhoge boetes, puntenaftrek, degradatie en zelfs het kwijtspelen van titels. Tot op heden is er wel nog niets geweten over de eventuele strafmaat - het officiële schuldig bevonden worden moet ook nog gebeuren.

Sowieso gaan The Citizens meer dan waarschijnlijk in beroep tegen de uitspraak, dus een definitief oordeel zal er sowieso niet getroffen worden in de zaak. Maar goed ziet het er momenteel wel niet uit nu het toch erop lijkt dat Manchester City schuldig zal worden bevonden.

Welke impact kan het hebben voor de Belgische competitie?

Wie Manchester City zegt, die zegt natuurlijk ook de City Group. Een van de onderdelen van de groep is ... Lommel. Komen ook de Limburgers in de problemen door de situatie met Manchester City? Voorlopig is er geen paniek.





Volgens Het Belang van Limburg hebben ze in Lommel voorlopig alles onder controle. Vorig seizoen was er wel nettoverlies, maar voorlopig kunnen ze solvabel blijven zonder problemen. Lommel is wel de zaak van dichtbij aan het opvolgen om problemen in de nabije toekomst te vermijden.