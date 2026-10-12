Ronaldo doet niet aan bescheidenheid: "Ik ben de beste voetballer aller tijden, punt aan de lijn"

Cristiano Ronaldo heeft nog maar eens laten zien dat zijn zelfvertrouwen onaangetast blijft. In een interview met CNN Portugal noemt de 41-jarige aanvaller zichzelf zonder aarzelen de beste voetballer aller tijden. Volgens de Portugese superster wordt hij bovendien onvoldoende gewaardeerd, ondanks zijn indrukwekkende statistieken.

“Ik beschouw mezelf als de beste voetballer ooit. Daar valt niet over te discussiëren”, stelt Ronaldo. Hij heeft respect voor wie Lionel Messi, Pelé of Diego Maradona verkiest, maar vindt dat zijn eigen kwaliteiten niet ter discussie mogen staan. “Iedereen heeft zijn voorkeur, maar beweren dat ik geen complete voetballer ben, klopt niet. Ik ben de meest complete speler en mijn cijfers bewijzen dat.”

Ronaldo wil meer waardering voor zijn prestaties

Ronaldo scoorde afgelopen weekend voor Al-Nassr zijn 980ste doelpunt uit zijn carrière. De kaap van duizend goals komt daardoor steeds dichterbij, al benadrukt de Portugees dat die mijlpaal niet zijn voornaamste drijfveer is.

“Veel mensen kijken alleen naar hoeveel doelpunten ik nog nodig heb om aan duizend te komen. Ze staan te weinig stil bij wat ik vandaag nog presteer en de vorm waarin ik verkeer. Dat stoort me”, legt hij uit. “Ik wil dat alles vanzelf gebeurt. Als ik die duizend goals haal, is dat geweldig, maar het is geen obsessie. Of ik nu 920, 925 of 930 doelpunten maak: ik blijf de beste.”

Ook over het einde van zijn carrière wil Ronaldo nog niet te veel nadenken. “Ik weet niet wat morgen brengt. Misschien word ik wakker en heb ik plots geen motivatie meer om te voetballen. Dat kan ik nu onmogelijk voorspellen.”

Interview volgt op rel met Portugese bondscoach

De uitspraken komen er op een opvallend moment. Vorige week haalde Ronaldo in een scherp statement uit naar bondscoach Jorge Jesus, die volgens hem tijdens de interlandperiode twee keer zijn woord niet had gehouden.





Ronaldo verliet het Portugese oefenkamp nadat hij niet mocht invallen tegen Noorwegen, hoewel hij langs de zijlijn had opgewarmd. De aanvaller beweerde dat Jesus hem eerder had gevraagd om een halfuur te spelen.

De Portugese voetbalbond opende een tuchtonderzoek en legde Ronaldo voorlopig een schorsing op. De aanvaller verklaarde wel beschikbaar te blijven voor de nationale ploeg en eventuele sancties te aanvaarden.