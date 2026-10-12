Ronaldo doet niet aan bescheidenheid: "Ik ben de beste voetballer aller tijden, punt aan de lijn"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Ronaldo doet niet aan bescheidenheid: "Ik ben de beste voetballer aller tijden, punt aan de lijn"
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Cristiano Ronaldo heeft nog maar eens laten zien dat zijn zelfvertrouwen onaangetast blijft. In een interview met CNN Portugal noemt de 41-jarige aanvaller zichzelf zonder aarzelen de beste voetballer aller tijden. Volgens de Portugese superster wordt hij bovendien onvoldoende gewaardeerd, ondanks zijn indrukwekkende statistieken.

“Ik beschouw mezelf als de beste voetballer ooit. Daar valt niet over te discussiëren”, stelt Ronaldo. Hij heeft respect voor wie Lionel Messi, Pelé of Diego Maradona verkiest, maar vindt dat zijn eigen kwaliteiten niet ter discussie mogen staan. “Iedereen heeft zijn voorkeur, maar beweren dat ik geen complete voetballer ben, klopt niet. Ik ben de meest complete speler en mijn cijfers bewijzen dat.”

Ronaldo wil meer waardering voor zijn prestaties

Ronaldo scoorde afgelopen weekend voor Al-Nassr zijn 980ste doelpunt uit zijn carrière. De kaap van duizend goals komt daardoor steeds dichterbij, al benadrukt de Portugees dat die mijlpaal niet zijn voornaamste drijfveer is.

“Veel mensen kijken alleen naar hoeveel doelpunten ik nog nodig heb om aan duizend te komen. Ze staan te weinig stil bij wat ik vandaag nog presteer en de vorm waarin ik verkeer. Dat stoort me”, legt hij uit. “Ik wil dat alles vanzelf gebeurt. Als ik die duizend goals haal, is dat geweldig, maar het is geen obsessie. Of ik nu 920, 925 of 930 doelpunten maak: ik blijf de beste.”

Ook over het einde van zijn carrière wil Ronaldo nog niet te veel nadenken. “Ik weet niet wat morgen brengt. Misschien word ik wakker en heb ik plots geen motivatie meer om te voetballen. Dat kan ik nu onmogelijk voorspellen.”

Interview volgt op rel met Portugese bondscoach

De uitspraken komen er op een opvallend moment. Vorige week haalde Ronaldo in een scherp statement uit naar bondscoach Jorge Jesus, die volgens hem tijdens de interlandperiode twee keer zijn woord niet had gehouden.

Ronaldo verliet het Portugese oefenkamp nadat hij niet mocht invallen tegen Noorwegen, hoewel hij langs de zijlijn had opgewarmd. De aanvaller beweerde dat Jesus hem eerder had gevraagd om een halfuur te spelen.

De Portugese voetbalbond opende een tuchtonderzoek en legde Ronaldo voorlopig een schorsing op. De aanvaller verklaarde wel beschikbaar te blijven voor de nationale ploeg en eventuele sancties te aanvaarden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Argentinië
Cristiano Ronaldo

Meer nieuws

Thibaut Courtois hakt knoop door over toekomst

Thibaut Courtois hakt knoop door over toekomst

13:46
Napoli-coach Allegri heeft de les van Van Bommel begrepen: Kevin De Bruyne herleeft daardoor Analyse

Napoli-coach Allegri heeft de les van Van Bommel begrepen: Kevin De Bruyne herleeft daardoor

13:30
Kortrijk-fans pakken uit met scherpe boodschap, Dejaegere heeft duidelijke reactie

Kortrijk-fans pakken uit met scherpe boodschap, Dejaegere heeft duidelijke reactie

14:46
Supporters van JPL-club kondigen harde actie aan en viseren bestuur

Supporters van JPL-club kondigen harde actie aan en viseren bestuur

15:00
Wat met Erling Haaland als Manchester City zwaar gestraft wordt? Bayern lonkt

Wat met Erling Haaland als Manchester City zwaar gestraft wordt? Bayern lonkt

12:30
87
Doku toonde tegen Liverpool opnieuw waarom de Rode Duivels hem nodig hebben

Doku toonde tegen Liverpool opnieuw waarom de Rode Duivels hem nodig hebben

11:40
1
Yann Sommer voorspelt héél grote toekomst voor Club Brugge-ploegmaat: "100 procent zeker"

Yann Sommer voorspelt héél grote toekomst voor Club Brugge-ploegmaat: "100 procent zeker"

13:00
Al lachend een prikje uitgedeeld: wat KV Mechelen allemaal niet moet doen om een match te winnen Reactie

Al lachend een prikje uitgedeeld: wat KV Mechelen allemaal niet moet doen om een match te winnen

12:00
Live. Transfernieuws 12/10: einde verhaal voor speler Anderlecht?

Live. Transfernieuws 12/10: einde verhaal voor speler Anderlecht?

12:15
Vanhaezebrouck lyrisch over deze Belg: "Voor mij is dat logica"

Vanhaezebrouck lyrisch over deze Belg: "Voor mij is dat logica"

09:30
Polemiek in Standard - Charleroi: analist begrijpt er niets van

Polemiek in Standard - Charleroi: analist begrijpt er niets van

11:20
13
Club Brugge staat (zonder Forbs?) voor een heuse berg: "Dat zegt alles"

Club Brugge staat (zonder Forbs?) voor een heuse berg: "Dat zegt alles"

11:00
Peter Vandenbempt laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over KAA Gent

Peter Vandenbempt laat er geen twijfel over bestaan als het gaat over KAA Gent

10:30
3
Hét symbool van de seizoensrevelatie spreekt

Hét symbool van de seizoensrevelatie spreekt

10:00
1
Hét verschil tussen Anderlecht en Standard: nieuw weggesmeten seizoen voor grootmacht op komst?

Hét verschil tussen Anderlecht en Standard: nieuw weggesmeten seizoen voor grootmacht op komst?

09:00
2
🎥 Beelden voorspellen weinig goeds: zware knieblessure voor Belg in de Serie A?

🎥 Beelden voorspellen weinig goeds: zware knieblessure voor Belg in de Serie A?

07:30
Genk of Club Brugge tonen interesse: Pools talent hakt knoop door over toekomst

Genk of Club Brugge tonen interesse: Pools talent hakt knoop door over toekomst

08:30
Marc Degryse maakt Anderlecht af, maar heeft wel lof voor coach Bruno: "Zelfs Pep niet"

Marc Degryse maakt Anderlecht af, maar heeft wel lof voor coach Bruno: "Zelfs Pep niet"

08:00
3
Zinho Vanheusden gooit alles op tafel: "Zonder hem ..."

Zinho Vanheusden gooit alles op tafel: "Zonder hem ..."

23:50
4
De muren van het Dudenpark daverden na zwakke eerste helft Union SG

De muren van het Dudenpark daverden na zwakke eerste helft Union SG

07:00
1
JPL-trainer ligt zwaar onder vuur: boze supporters roepen om ontslag en krijgen uitleg van spelers Reactie

JPL-trainer ligt zwaar onder vuur: boze supporters roepen om ontslag en krijgen uitleg van spelers

06:30
Senne Lammens slikt zware kritiek, maar prikt meteen stevig terug

Senne Lammens slikt zware kritiek, maar prikt meteen stevig terug

21:45
2
'Na Napoli wil nu ook AC Milan shoppen in Brussel'

'Na Napoli wil nu ook AC Milan shoppen in Brussel'

23:05
'Vriendschap' Vanderbiest-Raman laait weer op bij KVM: "Hij noemt mij kuttrainer, ik noem hem kutspits" Reactie

'Vriendschap' Vanderbiest-Raman laait weer op bij KVM: "Hij noemt mij kuttrainer, ik noem hem kutspits"

22:25
4
🎥 Jérémy Doku maakt indruk met weergaloos doelpunt en geweldige invalbeurt

🎥 Jérémy Doku maakt indruk met weergaloos doelpunt en geweldige invalbeurt

22:45
5
Club Brugge ziet sterkhouder uitvallen: dit is de eerste update

Club Brugge ziet sterkhouder uitvallen: dit is de eerste update

22:35
9
Live. Transfernieuws 11/10: Bakayoko zit stilaan écht met een probleem

Live. Transfernieuws 11/10: Bakayoko zit stilaan écht met een probleem

22:15
Rood voor Benitez verdeelt de coaches na Westerlo-Antwerp

Rood voor Benitez verdeelt de coaches na Westerlo-Antwerp

21:16
25
KV Mechelen geeft rode lantaarn door, kopzorgen voor STVV-coach: Raman beslissend in spektakelmatch

KV Mechelen geeft rode lantaarn door, kopzorgen voor STVV-coach: Raman beslissend in spektakelmatch

21:13
Vreemde ommekeer in rel rond Cristiano Ronaldo: dreigt zware schorsing?

Vreemde ommekeer in rel rond Cristiano Ronaldo: dreigt zware schorsing?

11/10
2
De eerste 'na' Stijnen mét Nainggolan en ook Gent aan het feest

De eerste 'na' Stijnen mét Nainggolan en ook Gent aan het feest

21:00
Zes doelpunten in 't Kuipje: Antwerp beleeft horroravond en krijgt serieus pak slaag van Westerlo

Zes doelpunten in 't Kuipje: Antwerp beleeft horroravond en krijgt serieus pak slaag van Westerlo

20:31
Hein Vanhaezebrouck heeft zeer heldere mening over probleempositie bij Rode Duivels

Hein Vanhaezebrouck heeft zeer heldere mening over probleempositie bij Rode Duivels

18:00
Nieuwe dubbele domper voor Union SG

Nieuwe dubbele domper voor Union SG

20:00
Kortrijk-kapitein Dejaegere spaart ploegmaat niet na nieuwe nederlaag: "Gewoon dom"

Kortrijk-kapitein Dejaegere spaart ploegmaat niet na nieuwe nederlaag: "Gewoon dom"

18:15
KAA Gent lachende derde: Union SG ontsnapt aan erger tegen OH Leuven

KAA Gent lachende derde: Union SG ontsnapt aan erger tegen OH Leuven

18:30
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 4
Portugal Portugal 2-1 Noorwegen Noorwegen
Griekenland Griekenland 0-0 Duitsland Duitsland
Wales Wales 0-1 Denemarken Denemarken
Nederland Nederland 2-1 Servië Servië
Frankrijk Frankrijk 4-1 België België
Italië Italië 3-1 Turkije Turkije
Engeland Engeland 3-0 Tsjechië Tsjechië
Kroatië Kroatië 1-2 Spanje Spanje

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Supporters van JPL-club kondigen harde actie aan en viseren bestuur de zwerte maan de zwerte maan over 'Manchester City naar vierde klasse?' Vital Verheyen Vital Verheyen over Polemiek in Standard - en ook Lardot mengt zich in de debatten JaKu JaKu over Zinho Vanheusden gooit alles op tafel: "Zonder hem ..." Stigo12 Stigo12 over Doku toonde tegen Liverpool opnieuw waarom de Rode Duivels hem nodig hebben Mr bacardi Mr bacardi over KV Mechelen - STVV: 4-3 Shooters Shooters over 🎥 Ontsnapte Club Brugge hier? Frustratie bij La Louvière JaKu JaKu over Hét verschil tussen Anderlecht en Standard: nieuw weggesmeten seizoen voor grootmacht op komst? George McFly George McFly over 'Vriendschap' Vanderbiest-Raman laait weer op bij KVM: "Hij noemt mij kuttrainer, ik noem hem kutspits" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Rood voor Benitez verdeelt de coaches na Westerlo-Antwerp Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved