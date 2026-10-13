Hoe Mario Stroeykens ineens weer boven water kwam bij Anderlecht: dit veranderde alles

Johan Walckiers
Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
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Hoe Mario Stroeykens ineens weer boven water kwam bij Anderlecht: dit veranderde alles
Foto: © photonews
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Mario Stroeykens leek bij Anderlecht helemaal op een zijspoor beland. Sportief directeur Antoine Sibierski maakte na de zomermercato duidelijk dat de middenvelder beter een andere uitdaging zocht. Trainer Vitor Bruno had andere profielen nodig en Stroeykens was niet langer een prioriteit. Enkele weken later ligt de situatie plots anders.

De internationale break gaf de Neerpedekid de kans om zich opnieuw in de kijker te spelen, waarna hij tegen Cercle Brugge een beslissende rol vertolkte in de comeback van paars-wit.

Sibierski stuurde hem richting uitgang

De uitspraken van Sibierski waren bijzonder duidelijk. Stroeykens moest volgens de Fransman elders gaan kijken om zijn ontwikkeling verder te zetten. Na de voorbereiding had Anderlecht behoefte aan andere profielen op het middenveld en de clubleiding vond dat de jongeling nog een weg af te leggen had om aan de huidige normen te voldoen.

Een vertrek kwam er uiteindelijk niet. Er was belangstelling, maar een oplossing die voor alle partijen werkte bleef uit. Stroeykens bleef dus in Neerpede, terwijl de concurrentie met onder meer Roméo Amané, Ilias Koutsoupias, Thelo Aasgaard en Marco Kana stevig was toegenomen. De middenvelder kwam niet in de plannen voor en leek ver verwijderd van speelminuten.

Internationale break was godsgeschenk voor Stroeykens

Ook Bruno maakte eerder duidelijk dat hij het jammer vond dat hij niet het maximale uit Stroeykens had kunnen halen. Dat klonk niet meteen als een trainer die nog op een belangrijke rol voor de speler rekende.

Toch bleef Stroeykens werken. Tijdens de internationale break waren heel wat ploegmaats weg met hun nationale elftal, terwijl hij op Neerpede kon tonen dat hij nog altijd een plaats in de kern verdiende. Bruno bevestigde dat de middenvelder grote inspanningen had geleverd. De oefenmatch tegen Reims bood hem de kans om opnieuw indruk te maken.

Eén invalbeurt verandert het perspectief

Tegen Cercle Brugge volgde de beloning. Stroeykens kwam na 59 minuten Marco Kana vervangen, op een moment waarop Anderlecht weinig klaar kreeg en tegen een achterstand aankeek. Zijn invalbeurt viel samen met een betere slotfase van paars-wit, dat in de laatste minuten alsnog met 1-2 won.

De middenvelder speelde bovendien een rechtstreekse rol bij het beslissende doelpunt. Stroeykens stuurde Oliver Antman met een goede pass weg, waarna de Fin voor doel bracht en Adriano Bertaccini in de 93ste minuut de winnende treffer binnenkopte. Het was een actie die precies liet zien wat Anderlecht aan Stroeykens kan hebben: balvastheid, overzicht en het vermogen om een ploegmaat in een gevaarlijke positie te brengen.

Bruno benadrukte na afloop dat Stroeykens en Bertaccini veel onzichtbaar werk hadden geleverd en tegen Cercle bewezen dat ze in de kern thuishoren. Dat is nog geen garantie op een vaste plaats, zeker niet bij een ruime selectie waarin de concurrentie groot blijft.

Opvallend was ook dat Anderlecht in Brugge slechts zes Belgische spelers op het wedstrijdblad had staan, het verplichte minimum. Noa Ojea zat eveneens in de wedstrijdkern, maar kwam in de tribune terecht. 

Voor Stroeykens is de ommekeer voorlopig vooral een heropening van de deur. Een transfer lijkt niet langer de enige mogelijke uitweg en tot januari kan hij proberen zijn plaats opnieuw te veroveren. De vraag is nu of hij de kans krijgt om zijn sterke invalbeurt een vervolg te geven. Eén assist maakt zijn dossier niet plots opgelost, maar na maanden in de schaduw heeft Stroeykens opnieuw iets om op voort te bouwen.

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