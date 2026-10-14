Anderlecht-fans krijgen verontrustend signaal uit Frankrijk: autoriteiten grijpen in

Een Europese verplaatsing naar Marseille staat bij veel Anderlecht-supporters met stip aangeduid. Maar of ze op 28 januari zelf in het Stade Vélodrome zullen staan, is nog onzeker. Een pas genomen Franse beslissing doet de bezorgdheid bij paars-wit alleen maar toenemen.

De Franse autoriteiten hebben supporters van Olympiakos verboden om donderdag de Europa League-wedstrijd tegen Olympique Marseille bij te wonen. Het verbod werd dinsdag, amper twee dagen voor de aftrap, bekendgemaakt. Olympiakos publiceerde de beslissing op zijn officiële website en moet verkochte tickets annuleren en terugbetalen.

Franse autoriteiten grijpen stevig in

Volgens de officiële mededeling van Olympiakos schat de Franse politie het risico op incidenten bijzonder hoog in. Het verbod beperkt zich niet tot het stadion: ook in zes arrondissementen van Marseille mogen supporters van Olympiakos zich tijdelijk niet op de openbare weg begeven. De maatregel geldt eveneens voor aanhangers van Rode Ster Belgrado.

In de officiële beslissing wordt verwezen naar veiligheidsrisico's en de gespannen situatie door protestacties in de stad. De autoriteiten vinden dat ze de openbare orde anders onvoldoende kunnen garanderen.

De late bekendmaking maakt het extra pijnlijk voor fans die hun reis al hadden voorbereid. Olympiakos kondigde aan zowel tickets voor het bezoekersvak als andere reeds verkochte kaarten terug te betalen.

Wat betekent dit voor Anderlecht?

Ook Anderlecht trekt dit seizoen naar Marseille. Op 28 januari 2027 sluiten de Brusselaars daar hun competitiefase in de Europa League af. Eerder bleek al dat de Franse autoriteiten nog kunnen beslissen om bezoekende supporters te weren.





Daarbij speelt onder meer de vriendschapsband tussen Mauve Army 03 en supporters van Olympique Lyon een rol in de bezorgdheid. De rivaliteit tussen Lyon en Marseille maakt dat gevoelig. Anderlecht kreeg bovendien eerder Europese uitstraffen na supportersincidenten bij Real Sociedad.

Voorlopig is er geen verbod voor paars-witte fans. Als ze welkom zijn, zouden ongeveer 3.300 plaatsen beschikbaar kunnen komen. De beslissing over Olympiakos toont vooral aan hoe kort voor een wedstrijd de Franse overheid nog kan ingrijpen. Wie de reis naar Marseille plant, blijft dus voorlopig met een belangrijke onzekerheid zitten