Analyse Vitor Bruno maakt het tegenstanders zo wel erg makkelijk: waarom zo voorspelbaar?

Johan Walckiers
Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
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Vitor Bruno maakt het tegenstanders zo wel erg makkelijk: waarom zo voorspelbaar?
Foto: © photonews

Anderlecht heeft na de nederlagen tegen Dinamo Zagreb en Beerschot niet alleen een probleem met de resultaten. Ook de manier waarop paars-wit aanvalt, roept vragen op. Tegen Beerschot werd opnieuw duidelijk hoe voorspelbaar de ploeg kan worden wanneer Oliver Antman en Michael Winkler vanaf de flank naar binnen trekken.

De Ratten hoefden niet eens veel risico te nemen om de Brusselse aanvalspatronen te ontregelen. Het centrum dichtzetten volstond vaak om Anderlecht in de problemen te brengen.

Het is geen nieuw probleem. Ook Cercle Brugge had Anderlecht eerder al in die val gelokt en tegen Dinamo Zagreb zagen we een gelijkaardig verhaal. De tegenstanders weten stilaan wat ze mogen verwachten: de flankspelers zoeken de binnenkant op, de ruimte in het centrum wordt kleiner en de backs moeten vervolgens voor de breedte zorgen. Als dat plan niet werkt, lijkt er weinig variatie om de tegenstander alsnog uit verband te spelen.

Een tactisch idee dat afhankelijk is van de backs

Spelen met flankaanvallers die naar binnen komen, hoeft op zich geen slechte keuze te zijn. Het kan ruimte creëren voor opkomende backs, overtal opleveren in de halfspaces en de weg vrijmaken voor combinaties rond de zestien. Maar dan moet de rest van het systeem wel kloppen. De backs moeten op het juiste moment diepgaan, de middenvelders moeten de bal snel genoeg verplaatsen en de aanvallers moeten voldoende bewegen om de defensie uit positie te trekken.

Net daar wringt het schoentje bij Anderlecht. Van Ludwig Augustinsson en vooral Ali Maamar wordt verwacht dat ze buitenom gaan en met hun voorzetten gevaar creëren. Alleen zijn die voorzetten niet altijd nauwkeurig genoeg.

Bovendien beschikken ze niet allebei over het soort individuele aanvallende actie waarmee ze voortdurend een tegenstander kunnen uitschakelen. Als de winger naar binnen trekt en de back vervolgens niet voor dreiging kan zorgen, valt een belangrijk deel van de aanval stil.

De tegenstander krijgt zo eigenlijk twee problemen minder om op te lossen. Hij hoeft niet voortdurend rekening te houden met een winger die buitenom kan versnellen én met een back die op het juiste moment overlapt. Daardoor kan de defensie compacter blijven en wordt de ruimte waarin Antman en Winkler moeten voetballen nog kleiner.

Waarom niet eens de rollen omdraaien?

Daarom is het vreemd dat Bruno zo weinig lijkt af te wijken van die aanpak. Antman en Winkler worden steeds vaker beoordeeld op hun prestaties, maar spelen niet op hun favoriete positie. Je kan moeilijk verwachten dat ze elke week het verschil maken wanneer ze vanuit een rol moeten voetballen waarin hun kwaliteiten minder tot hun recht komen. Een speler moet niet alleen goed genoeg zijn, hij moet ook in de juiste omstandigheden worden gebracht.

Waarom zet Bruno hen niet eens op hun natuurlijke flank, zodat ze de achterlijn kunnen opzoeken en voorzetten kunnen afleveren? Dat zou de tegenstander dwingen om ook de buitenkant te verdedigen. Het zou bovendien ruimte kunnen scheppen voor de spits en de infiltrerende middenvelders.

Een andere optie is om één winger naar binnen te laten komen en aan de andere kant net voor maximale breedte te kiezen. Zo wordt Anderlecht minder voorspelbaar en hoeft niet elke aanval volgens hetzelfde patroon te verlopen.

Dat betekent niet dat Bruno zijn volledige voetbalvisie overboord moet gooien. Het gaat om variatie en om het herkennen van wat een wedstrijd vraagt. Als tegenstanders de centrale zone bewust dichtzetten, moet je hen ook op een andere manier pijn kunnen doen. Dat kan via individuele acties, snelle flankwissels, diepgang zonder bal of een winger die zijn rechtstreekse tegenstander buitenom probeert te passeren.

Na de uitschakeling tegen Beerschot wees Ludwig Augustinsson vooral op het gebrek aan efficiëntie voor doel. Dat is een terecht punt, want Anderlecht liet ook kansen liggen. Maar het verklaart niet alles. Wanneer dezelfde aanvalspatronen tegen verschillende tegenstanders vastlopen, moet ook de manier waarop die kansen worden gecreëerd onder de loep worden genomen.

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