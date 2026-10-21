Anderlecht reist richting Polen met opvallende aanwezige

Anderlecht werkte dinsdagochtend nog een laatste training af in Neerpede, voor de ploeg afreisde naar Polen voor het duel met Jagiellonia Białystok. Daar viel vooral de aanwezigheid van drie twijfelgevallen op, onder wie Giulian Biancone.

Vitor Bruno week, net als in aanloop naar de wedstrijd tegen Dinamo Zagreb, af van de vaste gewoontes bij Anderlecht. De Brusselaars trainden daags voor de wedstrijd nog in Neerpede, alvorens het vliegtuig richting Polen te nemen.

Die ochtendsessie leverde meteen positief nieuws op voor paars-wit. Giulian Biancone, die de voorbije weken in de lappenmand lag, verscheen op het trainingsveld en oogde ontspannen.

Biancone maakt de verplaatsing naar Jagiellonia

Volgens Het Laatste Nieuws reisde de Franse verdediger ook mee met de Anderlecht-selectie naar Polen. Ook Antoine Sibierski, Michael Verschueren en Kenneth Bornauw stapten mee op het vliegtuig.

Voor Biancone is dat een nieuwe stap in zijn herstel. De 26-jarige Fransman liep een maand geleden, tijdens de verplaatsing naar KV Mechelen, een blessure op aan zijn hamstring. Tegen Beerschot was hij daardoor nog niet inzetbaar.

Geen zekerheid over basisplaats

Dat Biancone meetrainde en meereist, betekent niet automatisch dat hij woensdag aan de aftrap staat tegen Jagiellonia Białystok. Anderlecht lijkt vooral geen risico te willen nemen met een speler die pas net opnieuw aansluiting vindt bij de groep.



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Zijn terugkeer biedt wel perspectief voor de defensie van paars-wit. De ex-speler van Monaco, waar hij destijds zijn kans kreeg van Thierry Henry, bracht extra stabiliteit achterin en werd de voorbije maand gemist.