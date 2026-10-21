Club NXT blijft verbazen in Europa na wedstrijd met zes doelpunten

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Club NXT blijft verbazen in Europa na wedstrijd met zes doelpunten
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Club NXT heeft zijn sterke start in de UEFA Youth League woensdag verdergezet. De Brugse jongeren haalden het in The Nest met 4-2 van RC Lens en blijven zo na drie speeldagen ongeslagen. Na de eerdere zege tegen Aston Villa en het gelijkspel bij Inter staat blauw-zwart nu op een knappe zeven op negen.

Toch moest Club achtervolgen. Lens kwam na elf minuten op voorsprong via Jaheden Rocolat Delmas en bezorgde de thuisploeg zo een vroege tik. De reactie liet even op zich wachten, maar eenmaal de Brugse aanvalsmachine op gang kwam, veranderde de wedstrijd snel van uitzicht. Matteo Soria bracht Club na iets minder dan een halfuur langszij op aangeven van Jonah Billiet.

Amper enkele minuten later kantelde de wedstrijd helemaal. Gianluca Okon-Engstler zette een strafschop om en maakte er 2-1 van. Lens kreeg het steeds moeilijker met het tempo van de Bruggelingen en vlak voor de rust sloeg Club opnieuw toe. Soria maakte zijn tweede van de middag en bezorgde zijn ploeg met de 3-1 een comfortabele marge bij de pauze.

Club NXT geeft het goede voorbeeld

Na rust probeerden de Fransen zich opnieuw in de wedstrijd te knokken. Dat lukte ook toen Yaya Niakaté in de 67ste minuut de aansluitingstreffer maakte. Plots stond het 3-2 en leek de wedstrijd opnieuw volledig open te liggen. Club NXT liet zich echter niet van de wijs brengen en had amper zeven minuten nodig om opnieuw afstand te nemen.

Amadou Kamara maakte in de 74ste minuut de 4-2 en gaf Club opnieuw ademruimte. Opvallend was opnieuw de rol van Jessi Da Silva. De invaller die vorige week nog de late gelijkmaker tegen Inter maakte, leverde ditmaal assists bij zowel de derde als de vierde Brugse treffer. Daarmee drukte hij opnieuw zijn stempel op een Europese wedstrijd.

Lees ook... Hoe is dit kunnen gebeuren? Uitspraak van Joaquin Seys veroorzaakt storm in Frankrijk
Club NXT gaf de voorsprong daarna niet meer uit handen en pakte zo een tweede overwinning in drie Youth League-duels. Met zeven punten uit negen bevestigen de Bruggelingen hun sterke Europese campagne. Kan de A-ploeg dat voorbeeld volgen straks?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
RC Lens

Meer nieuws

Hoe is dit kunnen gebeuren? Uitspraak van Joaquin Seys veroorzaakt storm in Frankrijk

Hoe is dit kunnen gebeuren? Uitspraak van Joaquin Seys veroorzaakt storm in Frankrijk

15:00
7
Hij weet waarover hij praat: Guillaume Gillet waarschuwt Club Brugge

Hij weet waarover hij praat: Guillaume Gillet waarschuwt Club Brugge

16:20
LIVE: Hete avond op Jan Breydel? Waarom Club Brugge Lens beter niet mag onderschatten

LIVE: Hete avond op Jan Breydel? Waarom Club Brugge Lens beter niet mag onderschatten

10:45
Geen douche, bezwete spelers op de bus: opmerkelijk slot voor Dortmund na Europese zege

Geen douche, bezwete spelers op de bus: opmerkelijk slot voor Dortmund na Europese zege

19:00
Opvallend weerzien voor Anderlecht: zoon van Standard-icoon en ex-speler van Charleroi

Opvallend weerzien voor Anderlecht: zoon van Standard-icoon en ex-speler van Charleroi

18:30
Winning goal en daarna rood: Anderlecht-talent grijpt tegenstander bij de keel

Winning goal en daarna rood: Anderlecht-talent grijpt tegenstander bij de keel

18:00
Dreigt rampscenario voor Manchester City? Zelfs eigenaar kan alles verliezen

Dreigt rampscenario voor Manchester City? Zelfs eigenaar kan alles verliezen

17:20
2
Christian Benteke doet opvallende bekentenis na transfer

Christian Benteke doet opvallende bekentenis na transfer

17:40
Europees voetbal op tv: zo mis je niets van de vijf Belgische clubs

Europees voetbal op tv: zo mis je niets van de vijf Belgische clubs

15:40
Ooit moest de ene wijken voor de andere bij Antwerp: nu volgt het weerzien

Ooit moest de ene wijken voor de andere bij Antwerp: nu volgt het weerzien

17:00
Zorgen om voormalige publiekslieveling Club Brugge: trainer reageert

Zorgen om voormalige publiekslieveling Club Brugge: trainer reageert

15:20
Thibaut Courtois hint naar opvallende onthulling: "Dan zullen de Belgen het misschien begrijpen"

Thibaut Courtois hint naar opvallende onthulling: "Dan zullen de Belgen het misschien begrijpen"

16:40
Hallucinante onthulling: club wees Guardiola én Luis Enrique samen af om bizarre reden

Hallucinante onthulling: club wees Guardiola én Luis Enrique samen af om bizarre reden

16:00
Na grote ongerustheid valt beslissing over Vincent Kompany bij Bayern

Na grote ongerustheid valt beslissing over Vincent Kompany bij Bayern

14:20
Anderlecht reist richting Polen met opvallende aanwezige

Anderlecht reist richting Polen met opvallende aanwezige

14:37
Turkije grijpt drastisch in na afgang tegen België: Rode Duivels weten wat hen wacht

Turkije grijpt drastisch in na afgang tegen België: Rode Duivels weten wat hen wacht

14:00
Joshua Kimmich getroffen door familiedrama: zware domper voor Bayern

Joshua Kimmich getroffen door familiedrama: zware domper voor Bayern

13:10
Drama bij PSG na stunt tegen Barcelona

Drama bij PSG na stunt tegen Barcelona

13:00
Brugge grijpt in voor komst van beruchte Franse fans: “Je zal ze niet zien in de binnenstad”

Brugge grijpt in voor komst van beruchte Franse fans: “Je zal ze niet zien in de binnenstad”

22:25
Opvallende terugkeer bij Gent voor Europese clash met Braga

Opvallende terugkeer bij Gent voor Europese clash met Braga

13:25
Club Brugge verrast met selectie voor Lens: Leko haalt opnieuw jong talent erbij

Club Brugge verrast met selectie voor Lens: Leko haalt opnieuw jong talent erbij

20:50
Speelmomenten Croky Cup bekend: deze affiches staan begin december op het programma

Speelmomenten Croky Cup bekend: deze affiches staan begin december op het programma

12:32
Na hallucinante taferelen grijpt Charleroi in: drastische gevolgen voor match tegen Antwerp

Na hallucinante taferelen grijpt Charleroi in: drastische gevolgen voor match tegen Antwerp

12:40
5
Club Brugge heeft Inter serieus pijn gedaan: Chivu grijpt drastisch in

Club Brugge heeft Inter serieus pijn gedaan: Chivu grijpt drastisch in

09:30
Opvallend: Vitor Bruno heeft bij Anderlecht voorlopig het beste rapport in tien jaar

Opvallend: Vitor Bruno heeft bij Anderlecht voorlopig het beste rapport in tien jaar

12:00
4
Romelu Lukaku zoekt trainer Slavia Praag op na Champions League-duel

Romelu Lukaku zoekt trainer Slavia Praag op na Champions League-duel

11:00
1
Complete chaos bij tegenstander KAA Gent: Braga verspreidt stevig communiqué

Complete chaos bij tegenstander KAA Gent: Braga verspreidt stevig communiqué

11:30
Zeno Debast krijgt belangrijk nieuws bij Sporting: trainer geeft duidelijkheid

Zeno Debast krijgt belangrijk nieuws bij Sporting: trainer geeft duidelijkheid

10:40
Lens-trainer waarschuwt voor Club Brugge: “In Frankrijk wordt de Belgische competitie weleens onderschat”

Lens-trainer waarschuwt voor Club Brugge: “In Frankrijk wordt de Belgische competitie weleens onderschat”

20:00
1
Tresoldi en Forbs maken Club Brugge slapend rijk: dit zijn hun nieuwe marktwaardes

Tresoldi en Forbs maken Club Brugge slapend rijk: dit zijn hun nieuwe marktwaardes

19:40
Thibaut Courtois doorbreekt zelf de stilte over afwezigheid bij Rode Duivels

Thibaut Courtois doorbreekt zelf de stilte over afwezigheid bij Rode Duivels

10:20
2
Harde klap voor OH Leuven: Birger Verstraete krijgt zware straf na rode kaart

Harde klap voor OH Leuven: Birger Verstraete krijgt zware straf na rode kaart

10:00
Mike Penders schrijft geschiedenis bij Chelsea: zelfs straffer dan Courtois

Mike Penders schrijft geschiedenis bij Chelsea: zelfs straffer dan Courtois

09:15
2
Mika Godts ziet zijn kansen groeien bij PSG, maar dan volgt koude douche

Mika Godts ziet zijn kansen groeien bij PSG, maar dan volgt koude douche

08:15
2
Belgische middenvelder kent opvallende ommekeer na moeilijke periode bij OH Leuven

Belgische middenvelder kent opvallende ommekeer na moeilijke periode bij OH Leuven

09:00
Romelu Lukaku ziet situatie bij Fenerbahçe escaleren: supporters eisen drastische ingreep

Romelu Lukaku ziet situatie bij Fenerbahçe escaleren: supporters eisen drastische ingreep

08:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 3
Fenerbahçe Fenerbahçe 2-2 Slavia Praag Slavia Praag
Sabah Sabah 1-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Liverpool FC Liverpool FC 4-3 Villarreal Villarreal
Manchester City Manchester City 5-1 AEK Athene AEK Athene
AS Roma AS Roma 4-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Napoli Napoli 4-3 Bodø Glimt Bodø Glimt
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 4-2 Barcelona Barcelona
FC Porto FC Porto 0-1 PSV PSV
Como Como 1-0 Manchester United Manchester United
Lille OSC Lille OSC 1-1 Galatasaray Galatasaray
Inter Milaan Inter Milaan 21:00 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 21:00 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 21:00 RB Leipzig RB Leipzig
Aston Villa Aston Villa 21:00 Viking FK Viking FK
Club Brugge Club Brugge 21:00 RC Lens RC Lens
Bayern München Bayern München 21:00 Arsenal Arsenal
Real Betis Real Betis 21:00 Feyenoord Feyenoord

Nieuwste reacties

rinus michels rinus michels over Winning goal en daarna rood: Anderlecht-talent grijpt tegenstander bij de keel .. .. over Dreigt rampscenario voor Manchester City? Zelfs eigenaar kan alles verliezen Polikarpus Polikarpus over Romelu Lukaku ziet situatie bij Fenerbahçe escaleren: supporters eisen drastische ingreep FCBalto FCBalto over Hoe is dit kunnen gebeuren? Uitspraak van Joaquin Seys veroorzaakt storm in Frankrijk Dinkalink Dinkalink over "Ze leidden me zelfs rond in de stad": transferdoelwit van Anderlecht blikt terug op afgeketste deal Swakke25 Swakke25 over Na hallucinante taferelen grijpt Charleroi in: drastische gevolgen voor match tegen Antwerp William Wallace William Wallace over Thibaut Courtois doorbreekt zelf de stilte over afwezigheid bij Rode Duivels FCB vo altijd FCB vo altijd over Druk op Philippe Clement neemt toe: Belgische trainer komt met duidelijke boodschap DonEddy1976 DonEddy1976 over Mike Penders schrijft geschiedenis bij Chelsea: zelfs straffer dan Courtois Sv1978 Sv1978 over Club Brugge - RC Lens: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved