Club NXT blijft verbazen in Europa na wedstrijd met zes doelpunten

Club NXT heeft zijn sterke start in de UEFA Youth League woensdag verdergezet. De Brugse jongeren haalden het in The Nest met 4-2 van RC Lens en blijven zo na drie speeldagen ongeslagen. Na de eerdere zege tegen Aston Villa en het gelijkspel bij Inter staat blauw-zwart nu op een knappe zeven op negen.

Toch moest Club achtervolgen. Lens kwam na elf minuten op voorsprong via Jaheden Rocolat Delmas en bezorgde de thuisploeg zo een vroege tik. De reactie liet even op zich wachten, maar eenmaal de Brugse aanvalsmachine op gang kwam, veranderde de wedstrijd snel van uitzicht. Matteo Soria bracht Club na iets minder dan een halfuur langszij op aangeven van Jonah Billiet.

Amper enkele minuten later kantelde de wedstrijd helemaal. Gianluca Okon-Engstler zette een strafschop om en maakte er 2-1 van. Lens kreeg het steeds moeilijker met het tempo van de Bruggelingen en vlak voor de rust sloeg Club opnieuw toe. Soria maakte zijn tweede van de middag en bezorgde zijn ploeg met de 3-1 een comfortabele marge bij de pauze.

Club NXT geeft het goede voorbeeld

Na rust probeerden de Fransen zich opnieuw in de wedstrijd te knokken. Dat lukte ook toen Yaya Niakaté in de 67ste minuut de aansluitingstreffer maakte. Plots stond het 3-2 en leek de wedstrijd opnieuw volledig open te liggen. Club NXT liet zich echter niet van de wijs brengen en had amper zeven minuten nodig om opnieuw afstand te nemen.

Amadou Kamara maakte in de 74ste minuut de 4-2 en gaf Club opnieuw ademruimte. Opvallend was opnieuw de rol van Jessi Da Silva. De invaller die vorige week nog de late gelijkmaker tegen Inter maakte, leverde ditmaal assists bij zowel de derde als de vierde Brugse treffer. Daarmee drukte hij opnieuw zijn stempel op een Europese wedstrijd.

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Club NXT gaf de voorsprong daarna niet meer uit handen en pakte zo een tweede overwinning in drie Youth League-duels. Met zeven punten uit negen bevestigen de Bruggelingen hun sterke Europese campagne. Kan de A-ploeg dat voorbeeld volgen straks?