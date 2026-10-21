Ooit moest de ene wijken voor de andere bij Antwerp: nu volgt het weerzien

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Ooit moest de ene wijken voor de andere bij Antwerp: nu volgt het weerzien
Foto: © photonews

De Champions League-wedstrijd tussen Como en Manchester United krijgt woensdagavond een bijzonder Antwerps tintje. Jean Butez en Senne Lammens kunnen er tegenover elkaar komen te staan. Twee doelmannen die nog niet zo lang geleden bij Antwerp voor dezelfde basisplaats streden, maar inmiddels allebei op het hoogste Europese podium actief zijn.

Het verhaal begon op de Bosuil, waar Butez jarenlang de onbetwiste nummer één was. In het voorjaar van 2024 kreeg Lammens zijn kans na een blessure van de Fransman. De jonge Belg overtuigde en groeide uiteindelijk uit tot de vaste eerste doelman, waardoor Butez definitief naar de achtergrond verdween.

Van de Bosuil naar Italië

Voor Butez was dat een pijnlijke ommekeer. De Fransman had met Antwerp de landstitel, de Beker van België en de Supercup gewonnen. In januari 2025 trok hij uiteindelijk naar het Italiaanse Como, waar hij onder Cesc Fàbregas zijn carrière opnieuw lanceerde.

In een interview op de officiële clubwebsite van Como blikte Butez onlangs nog met warme gevoelens terug op zijn periode in Antwerpen. "Het zal altijd een heel bijzondere stad voor mij blijven", vertelde hij. De doelman verwees daarbij niet alleen naar zijn sportieve successen, maar ook naar de geboorte van zijn kinderen in Antwerpen.

Lammens maakte droomtransfer waar

Ook Lammens bleef niet lang op de Bosuil. In september 2025 maakte hij de overstap naar Manchester United. De Rode Duivel groeide daar uit tot een belangrijke pion en werd na zijn eerste seizoen zelfs verkozen tot beste transfer van de Premier League.


Woensdagavond kunnen beide doelmannen elkaar dus opnieuw tegenkomen, ditmaal als tegenstanders in de Champions League. Zowel Butez als Lammens worden aan de aftrap verwacht. Om 18.45 uur begint in Como een duel dat ook heel wat Antwerp-supporters met bijzondere belangstelling zullen volgen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Manchester United
Jean Butez
Senne Lammens

Meer nieuws

Dreigt rampscenario voor Manchester City? Zelfs eigenaar kan alles verliezen

Dreigt rampscenario voor Manchester City? Zelfs eigenaar kan alles verliezen

17:20
Thibaut Courtois hint naar opvallende onthulling: "Dan zullen de Belgen het misschien begrijpen"

Thibaut Courtois hint naar opvallende onthulling: "Dan zullen de Belgen het misschien begrijpen"

16:40
Hij weet waarover hij praat: Guillaume Gillet waarschuwt Club Brugge

Hij weet waarover hij praat: Guillaume Gillet waarschuwt Club Brugge

16:20
Hallucinante onthulling: club wees Guardiola én Luis Enrique samen af om bizarre reden

Hallucinante onthulling: club wees Guardiola én Luis Enrique samen af om bizarre reden

16:00
Europees voetbal op tv: zo mis je niets van de vijf Belgische clubs

Europees voetbal op tv: zo mis je niets van de vijf Belgische clubs

15:40
Hoe is dit kunnen gebeuren? Uitspraak van Joaquin Seys veroorzaakt storm in Frankrijk

Hoe is dit kunnen gebeuren? Uitspraak van Joaquin Seys veroorzaakt storm in Frankrijk

15:00
7
Na hallucinante taferelen grijpt Charleroi in: drastische gevolgen voor match tegen Antwerp

Na hallucinante taferelen grijpt Charleroi in: drastische gevolgen voor match tegen Antwerp

12:40
5
Zorgen om voormalige publiekslieveling Club Brugge: trainer reageert

Zorgen om voormalige publiekslieveling Club Brugge: trainer reageert

15:20
Na grote ongerustheid valt beslissing over Vincent Kompany bij Bayern

Na grote ongerustheid valt beslissing over Vincent Kompany bij Bayern

14:20
Anderlecht reist richting Polen met opvallende aanwezige

Anderlecht reist richting Polen met opvallende aanwezige

14:37
Turkije grijpt drastisch in na afgang tegen België: Rode Duivels weten wat hen wacht

Turkije grijpt drastisch in na afgang tegen België: Rode Duivels weten wat hen wacht

14:00
Joshua Kimmich getroffen door familiedrama: zware domper voor Bayern

Joshua Kimmich getroffen door familiedrama: zware domper voor Bayern

13:10
Drama bij PSG na stunt tegen Barcelona

Drama bij PSG na stunt tegen Barcelona

13:00
Opvallende terugkeer bij Gent voor Europese clash met Braga

Opvallende terugkeer bij Gent voor Europese clash met Braga

13:25
Speelmomenten Croky Cup bekend: deze affiches staan begin december op het programma

Speelmomenten Croky Cup bekend: deze affiches staan begin december op het programma

12:32
Opvallend: Vitor Bruno heeft bij Anderlecht voorlopig het beste rapport in tien jaar

Opvallend: Vitor Bruno heeft bij Anderlecht voorlopig het beste rapport in tien jaar

12:00
4
LIVE: Hete avond op Jan Breydel? Waarom Club Brugge Lens beter niet mag onderschatten

LIVE: Hete avond op Jan Breydel? Waarom Club Brugge Lens beter niet mag onderschatten

10:45
Romelu Lukaku zoekt trainer Slavia Praag op na Champions League-duel

Romelu Lukaku zoekt trainer Slavia Praag op na Champions League-duel

11:00
1
Complete chaos bij tegenstander KAA Gent: Braga verspreidt stevig communiqué

Complete chaos bij tegenstander KAA Gent: Braga verspreidt stevig communiqué

11:30
Zeno Debast krijgt belangrijk nieuws bij Sporting: trainer geeft duidelijkheid

Zeno Debast krijgt belangrijk nieuws bij Sporting: trainer geeft duidelijkheid

10:40
Harde klap voor OH Leuven: Birger Verstraete krijgt zware straf na rode kaart

Harde klap voor OH Leuven: Birger Verstraete krijgt zware straf na rode kaart

10:00
Thibaut Courtois doorbreekt zelf de stilte over afwezigheid bij Rode Duivels

Thibaut Courtois doorbreekt zelf de stilte over afwezigheid bij Rode Duivels

10:20
2
Club Brugge heeft Inter serieus pijn gedaan: Chivu grijpt drastisch in

Club Brugge heeft Inter serieus pijn gedaan: Chivu grijpt drastisch in

09:30
Youri Tielemans en Senne Lammens midden in chaos bij Manchester United

Youri Tielemans en Senne Lammens midden in chaos bij Manchester United

22:05
Mike Penders schrijft geschiedenis bij Chelsea: zelfs straffer dan Courtois

Mike Penders schrijft geschiedenis bij Chelsea: zelfs straffer dan Courtois

09:15
2
Hoe Wouter Vandenhaute de nieuwe sterke man bij... Standard had kunnen worden

Hoe Wouter Vandenhaute de nieuwe sterke man bij... Standard had kunnen worden

07:20
1
Mika Godts ziet zijn kansen groeien bij PSG, maar dan volgt koude douche

Mika Godts ziet zijn kansen groeien bij PSG, maar dan volgt koude douche

08:15
2
Belgische middenvelder kent opvallende ommekeer na moeilijke periode bij OH Leuven

Belgische middenvelder kent opvallende ommekeer na moeilijke periode bij OH Leuven

09:00
Romelu Lukaku ziet situatie bij Fenerbahçe escaleren: supporters eisen drastische ingreep

Romelu Lukaku ziet situatie bij Fenerbahçe escaleren: supporters eisen drastische ingreep

08:00
Grote zorgen bij tegenstander van STVV: problemen stapelen zich op

Grote zorgen bij tegenstander van STVV: problemen stapelen zich op

08:45
"Ze leidden me zelfs rond in de stad": transferdoelwit van Anderlecht blikt terug op afgeketste deal

"Ze leidden me zelfs rond in de stad": transferdoelwit van Anderlecht blikt terug op afgeketste deal

08:30
3
Na alle spanningen komt Allegri met opvallende boodschap over De Bruyne

Na alle spanningen komt Allegri met opvallende boodschap over De Bruyne

07:40
1
Is hij de nieuwe Timmy Simons? "Spelers zoals hij zie je niet vaak"

Is hij de nieuwe Timmy Simons? "Spelers zoals hij zie je niet vaak"

07:00
3
Youri Tielemans maakt indruk bij Manchester United: Carrick doet opvallende uitspraak

Youri Tielemans maakt indruk bij Manchester United: Carrick doet opvallende uitspraak

20/10
De meest besproken manager van de Premier League is in het geheim getrouwd met ravissante Duitse actrice

De meest besproken manager van de Premier League is in het geheim getrouwd met ravissante Duitse actrice

06:30
Vitor Bruno maakt het tegenstanders zo wel erg makkelijk: waarom zo voorspelbaar? Analyse

Vitor Bruno maakt het tegenstanders zo wel erg makkelijk: waarom zo voorspelbaar?

06:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 3
Fenerbahçe Fenerbahçe 2-2 Slavia Praag Slavia Praag
Sabah Sabah 1-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Liverpool FC Liverpool FC 4-3 Villarreal Villarreal
Manchester City Manchester City 5-1 AEK Athene AEK Athene
AS Roma AS Roma 4-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Napoli Napoli 4-3 Bodø Glimt Bodø Glimt
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 4-2 Barcelona Barcelona
FC Porto FC Porto 0-1 PSV PSV
Como Como 18:45 Manchester United Manchester United
Lille OSC Lille OSC 18:45 Galatasaray Galatasaray
Inter Milaan Inter Milaan 21:00 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 21:00 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 21:00 RB Leipzig RB Leipzig
Aston Villa Aston Villa 21:00 Viking FK Viking FK
Club Brugge Club Brugge 21:00 RC Lens RC Lens
Bayern München Bayern München 21:00 Arsenal Arsenal
Real Betis Real Betis 21:00 Feyenoord Feyenoord

Nieuwste reacties

.. .. over Dreigt rampscenario voor Manchester City? Zelfs eigenaar kan alles verliezen Polikarpus Polikarpus over Romelu Lukaku ziet situatie bij Fenerbahçe escaleren: supporters eisen drastische ingreep FCBalto FCBalto over Hoe is dit kunnen gebeuren? Uitspraak van Joaquin Seys veroorzaakt storm in Frankrijk Dinkalink Dinkalink over "Ze leidden me zelfs rond in de stad": transferdoelwit van Anderlecht blikt terug op afgeketste deal Swakke25 Swakke25 over Na hallucinante taferelen grijpt Charleroi in: drastische gevolgen voor match tegen Antwerp William Wallace William Wallace over Thibaut Courtois doorbreekt zelf de stilte over afwezigheid bij Rode Duivels FCB vo altijd FCB vo altijd over Druk op Philippe Clement neemt toe: Belgische trainer komt met duidelijke boodschap DonEddy1976 DonEddy1976 over Mike Penders schrijft geschiedenis bij Chelsea: zelfs straffer dan Courtois Sv1978 Sv1978 over Club Brugge - RC Lens: - Sv1978 Sv1978 over Opvallend: Vitor Bruno heeft bij Anderlecht voorlopig het beste rapport in tien jaar Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved