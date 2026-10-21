Ooit moest de ene wijken voor de andere bij Antwerp: nu volgt het weerzien

De Champions League-wedstrijd tussen Como en Manchester United krijgt woensdagavond een bijzonder Antwerps tintje. Jean Butez en Senne Lammens kunnen er tegenover elkaar komen te staan. Twee doelmannen die nog niet zo lang geleden bij Antwerp voor dezelfde basisplaats streden, maar inmiddels allebei op het hoogste Europese podium actief zijn.

Het verhaal begon op de Bosuil, waar Butez jarenlang de onbetwiste nummer één was. In het voorjaar van 2024 kreeg Lammens zijn kans na een blessure van de Fransman. De jonge Belg overtuigde en groeide uiteindelijk uit tot de vaste eerste doelman, waardoor Butez definitief naar de achtergrond verdween.

Van de Bosuil naar Italië

Voor Butez was dat een pijnlijke ommekeer. De Fransman had met Antwerp de landstitel, de Beker van België en de Supercup gewonnen. In januari 2025 trok hij uiteindelijk naar het Italiaanse Como, waar hij onder Cesc Fàbregas zijn carrière opnieuw lanceerde.

In een interview op de officiële clubwebsite van Como blikte Butez onlangs nog met warme gevoelens terug op zijn periode in Antwerpen. "Het zal altijd een heel bijzondere stad voor mij blijven", vertelde hij. De doelman verwees daarbij niet alleen naar zijn sportieve successen, maar ook naar de geboorte van zijn kinderen in Antwerpen.

Lammens maakte droomtransfer waar

Ook Lammens bleef niet lang op de Bosuil. In september 2025 maakte hij de overstap naar Manchester United. De Rode Duivel groeide daar uit tot een belangrijke pion en werd na zijn eerste seizoen zelfs verkozen tot beste transfer van de Premier League.



Woensdagavond kunnen beide doelmannen elkaar dus opnieuw tegenkomen, ditmaal als tegenstanders in de Champions League. Zowel Butez als Lammens worden aan de aftrap verwacht. Om 18.45 uur begint in Como een duel dat ook heel wat Antwerp-supporters met bijzondere belangstelling zullen volgen.