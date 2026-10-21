Opvallend: Vitor Bruno heeft bij Anderlecht voorlopig het beste rapport in tien jaar

Opvallend: Vitor Bruno heeft bij Anderlecht voorlopig het beste rapport in tien jaar
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Vitor Bruno beleeft zijn eerste moeilijke weken als coach van Anderlecht. Volstaat zijn sterke seizoensstart om de najaarstorm te doorstaan?

Het gevoel rond Anderlecht is amper halfweg oktober al bijzonder somber. De Brusselaars dreigen voor de tiende keer op rij naast een prijs te grijpen. In de Beker van België zit hun avontuur er al op, in de Europa League staat de teller na twee speeldagen op nul punten en in de competitie volgt RSCA als vijfde al op zes punten van de leider.

Daardoor komt de aandacht vanzelf bij Vitor Bruno terecht. De Portugese trainer weet de voorbije weken steeds minder te overtuigen, zowel met het voetbal als met zijn communicatie en zijn aanpak binnen de groep.

Statistisch nog altijd de beste coach van het voorbije decennium

Wie puur naar de resultaten kijkt, kan Vitor Bruno voorlopig weinig verwijten. Met gemiddeld 1,88 punten per wedstrijd voert hij de rangschikking van Anderlecht-trainers van de voorbije tien jaar aan. Brian Riemer volgt met 1,80 punten per match, Frankie Vercauteren klokte af op 1,78.

Ook David Hubert (1,76) en Vincent Kompany (1,70) blijven in de buurt. Onderaan de lijst is Jérémy Taravel de minst succesvolle coach met 1,22 punten per wedstrijd. Fred Rutten doet het met 1,31 punten gemiddeld slechts iets beter.

Twee lastige verplaatsingen voor de boeg

Toch bieden gemiddelden geen garantie op rust. De twee recente nederlagen drukten niet alleen Bruno's puntenratio, maar ook zijn populariteit bij de achterban. Een terugkeer naar het Lotto Park zou dan welkom zijn. Bij Porto verloor de Portugees zijn job nadat hij drie uitwedstrijden op rij had verloren.

Lees ook... Vitor Bruno maakt het tegenstanders zo wel erg makkelijk: waarom zo voorspelbaar?

Voor Anderlecht op 31 oktober thuis Westerlo ontvangt, wachten er nog twee stevige opdrachten buitenshuis: een Europees duel bij Jagiellonia Białystok en vervolgens de verplaatsing naar KAA Gent. Daar wordt beter voetbal verwacht.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Bialystok - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (22/10).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Bialystok

Meer nieuws

Vitor Bruno maakt het tegenstanders zo wel erg makkelijk: waarom zo voorspelbaar? Analyse

Vitor Bruno maakt het tegenstanders zo wel erg makkelijk: waarom zo voorspelbaar?

06:00
1
"Ze leidden me zelfs rond in de stad": transferdoelwit van Anderlecht blikt terug op afgeketste deal

"Ze leidden me zelfs rond in de stad": transferdoelwit van Anderlecht blikt terug op afgeketste deal

08:30
1
Harde klap voor OH Leuven: Birger Verstraete krijgt zware straf na rode kaart

Harde klap voor OH Leuven: Birger Verstraete krijgt zware straf na rode kaart

10:00
Complete chaos bij tegenstander KAA Gent: Braga verspreidt stevig communiqué

Complete chaos bij tegenstander KAA Gent: Braga verspreidt stevig communiqué

11:30
LIVE: Hete avond op Jan Breydel? Waarom Club Brugge Lens beter niet mag onderschatten

LIVE: Hete avond op Jan Breydel? Waarom Club Brugge Lens beter niet mag onderschatten

10:45
Romelu Lukaku zoekt trainer Slavia Praag op na Champions League-duel

Romelu Lukaku zoekt trainer Slavia Praag op na Champions League-duel

11:00
Zeno Debast krijgt belangrijk nieuws bij Sporting: trainer geeft duidelijkheid

Zeno Debast krijgt belangrijk nieuws bij Sporting: trainer geeft duidelijkheid

10:40
Thibaut Courtois doorbreekt zelf de stilte over afwezigheid bij Rode Duivels

Thibaut Courtois doorbreekt zelf de stilte over afwezigheid bij Rode Duivels

10:20
Club Brugge heeft Inter serieus pijn gedaan: Chivu grijpt drastisch in

Club Brugge heeft Inter serieus pijn gedaan: Chivu grijpt drastisch in

09:30
Mike Penders schrijft geschiedenis bij Chelsea: zelfs straffer dan Courtois

Mike Penders schrijft geschiedenis bij Chelsea: zelfs straffer dan Courtois

09:15
Hoe Wouter Vandenhaute de nieuwe sterke man bij... Standard had kunnen worden

Hoe Wouter Vandenhaute de nieuwe sterke man bij... Standard had kunnen worden

07:20
1
Belgische middenvelder kent opvallende ommekeer na moeilijke periode bij OH Leuven

Belgische middenvelder kent opvallende ommekeer na moeilijke periode bij OH Leuven

09:00
Grote zorgen bij tegenstander van STVV: problemen stapelen zich op

Grote zorgen bij tegenstander van STVV: problemen stapelen zich op

08:45
Mika Godts ziet zijn kansen groeien bij PSG, maar dan volgt koude douche

Mika Godts ziet zijn kansen groeien bij PSG, maar dan volgt koude douche

08:15
2
Romelu Lukaku ziet situatie bij Fenerbahçe escaleren: supporters eisen drastische ingreep

Romelu Lukaku ziet situatie bij Fenerbahçe escaleren: supporters eisen drastische ingreep

08:00
Na alle spanningen komt Allegri met opvallende boodschap over De Bruyne

Na alle spanningen komt Allegri met opvallende boodschap over De Bruyne

07:40
1
Is hij de nieuwe Timmy Simons? "Spelers zoals hij zie je niet vaak"

Is hij de nieuwe Timmy Simons? "Spelers zoals hij zie je niet vaak"

07:00
3
De meest besproken manager van de Premier League is in het geheim getrouwd met ravissante Duitse actrice

De meest besproken manager van de Premier League is in het geheim getrouwd met ravissante Duitse actrice

06:30
🎥 Thomas Meunier onder de indruk van jonge Belg die boven water komt: "Beste speler ter wereld"

🎥 Thomas Meunier onder de indruk van jonge Belg die boven water komt: "Beste speler ter wereld"

22:45
Youri Tielemans en Senne Lammens midden in chaos bij Manchester United

Youri Tielemans en Senne Lammens midden in chaos bij Manchester United

22:05
Messi klopt LeBron James en baseballfenomeen Ohtani en schrijft geschiedenis met indrukwekkend record

Messi klopt LeBron James en baseballfenomeen Ohtani en schrijft geschiedenis met indrukwekkend record

23:30
Deze scheidsrechters moeten de topmatchen van speeldag 9 in goede banen leiden

Deze scheidsrechters moeten de topmatchen van speeldag 9 in goede banen leiden

21:45
Champions League levert doelpuntenfestival op: PSG klopt Barcelona, De Bruyne blinkt uit bij Napoli

Champions League levert doelpuntenfestival op: PSG klopt Barcelona, De Bruyne blinkt uit bij Napoli

23:03
Brugge grijpt in voor komst van beruchte Franse fans: “Je zal ze niet zien in de binnenstad”

Brugge grijpt in voor komst van beruchte Franse fans: “Je zal ze niet zien in de binnenstad”

22:25
Opmerkelijke cijfers: Croky Cup scoort véél beter dan de reguliere competitie

Opmerkelijke cijfers: Croky Cup scoort véél beter dan de reguliere competitie

21:15
8
Club Brugge verrast met selectie voor Lens: Leko haalt opnieuw jong talent erbij

Club Brugge verrast met selectie voor Lens: Leko haalt opnieuw jong talent erbij

20:50
Dramatische ontknoping voor Lukaku: Fenerbahçe geeft zege tegen Slavia nog weg

Dramatische ontknoping voor Lukaku: Fenerbahçe geeft zege tegen Slavia nog weg

20:41
1
Real Madrid stuurt miljoenenfactuur naar Engelse topclubs

Real Madrid stuurt miljoenenfactuur naar Engelse topclubs

20:30
Lens-trainer waarschuwt voor Club Brugge: “In Frankrijk wordt de Belgische competitie weleens onderschat”

Lens-trainer waarschuwt voor Club Brugge: “In Frankrijk wordt de Belgische competitie weleens onderschat”

20:00
1
Tresoldi en Forbs maken Club Brugge slapend rijk: dit zijn hun nieuwe marktwaardes

Tresoldi en Forbs maken Club Brugge slapend rijk: dit zijn hun nieuwe marktwaardes

19:40
Italianen zijn het helemaal beu: De Ketelaere krijgt ervan langs

Italianen zijn het helemaal beu: De Ketelaere krijgt ervan langs

19:20
1
Ex-coach Ronaldo trapt na: "Hij kon het gewoon niet"

Ex-coach Ronaldo trapt na: "Hij kon het gewoon niet"

19:00
2
Standard houdt de adem in: vaste waarde kan topper tegen Genk missen

Standard houdt de adem in: vaste waarde kan topper tegen Genk missen

18:40
Union troeft Club Brugge af in opvallende studie, Anderlecht moet achtervolgen

Union troeft Club Brugge af in opvallende studie, Anderlecht moet achtervolgen

17:40
2
OH Leuven maakt fout en komt met opvallend gebaar voor Lommel-supporters

OH Leuven maakt fout en komt met opvallend gebaar voor Lommel-supporters

18:20
4
Van succes bij Antwerp naar pijnlijk ontslag: harde klap voor ex-assistent

Van succes bij Antwerp naar pijnlijk ontslag: harde klap voor ex-assistent

18:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 3
Juventus Juventus 22/10 Rennes Rennes
Ararat Yerevan Ararat Yerevan 22/10 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
OFI Kreta OFI Kreta 22/10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sturm Graz Sturm Graz 22/10 Marseille Marseille
Lech Poznan Lech Poznan 22/10 Sunderland Sunderland
Ferencváros Ferencváros 22/10 Torreense Torreense
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 22/10 NEC NEC
Union SG Union SG 22/10 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 22/10 Lyon Lyon
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 22/10 Sparta Praag Sparta Praag
NK Celje NK Celje 22/10 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Bialystok Bialystok 22/10 Anderlecht Anderlecht
Lillestrøm SK Lillestrøm SK 22/10 Real Sociedad Real Sociedad
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 22/10 Levski Sofia Levski Sofia
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 22/10 Celta De Vigo Celta De Vigo
Bournemouth Bournemouth 22/10 AC Milan AC Milan
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 22/10 SL Benfica SL Benfica
Besiktas Besiktas 22/10 Crystal Palace Crystal Palace

Nieuwste reacties

laszlo laszlo over Mika Godts ziet zijn kansen groeien bij PSG, maar dan volgt koude douche cartman_96 cartman_96 over "Ze leidden me zelfs rond in de stad": transferdoelwit van Anderlecht blikt terug op afgeketste deal Goro Goro over Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Anderlecht-transfer: "Een verkeerde keuze" Stigo12 Stigo12 over Ex-coach Ronaldo trapt na: "Hij kon het gewoon niet" OM-RSCL OM-RSCL over 🎥 "Wat hij brengt is fenomenaal": verrassende Belg laat zich zien in Europese topcompetitie cartman_96 cartman_96 over Van succes bij Antwerp naar pijnlijk ontslag: harde klap voor ex-assistent H.J. H.J. over OH Leuven maakt fout en komt met opvallend gebaar voor Lommel-supporters Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Het verdict is gevallen voor Nathan De Cat: zware klap voor ex-Anderlecht-talent Goro Goro over Is hij de nieuwe Timmy Simons? "Spelers zoals hij zie je niet vaak" franchi franchi over Union troeft Club Brugge af in opvallende studie, Anderlecht moet achtervolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved