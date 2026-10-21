Opvallend: Vitor Bruno heeft bij Anderlecht voorlopig het beste rapport in tien jaar

Vitor Bruno beleeft zijn eerste moeilijke weken als coach van Anderlecht. Volstaat zijn sterke seizoensstart om de najaarstorm te doorstaan?

Het gevoel rond Anderlecht is amper halfweg oktober al bijzonder somber. De Brusselaars dreigen voor de tiende keer op rij naast een prijs te grijpen. In de Beker van België zit hun avontuur er al op, in de Europa League staat de teller na twee speeldagen op nul punten en in de competitie volgt RSCA als vijfde al op zes punten van de leider.

Daardoor komt de aandacht vanzelf bij Vitor Bruno terecht. De Portugese trainer weet de voorbije weken steeds minder te overtuigen, zowel met het voetbal als met zijn communicatie en zijn aanpak binnen de groep.

Statistisch nog altijd de beste coach van het voorbije decennium

Wie puur naar de resultaten kijkt, kan Vitor Bruno voorlopig weinig verwijten. Met gemiddeld 1,88 punten per wedstrijd voert hij de rangschikking van Anderlecht-trainers van de voorbije tien jaar aan. Brian Riemer volgt met 1,80 punten per match, Frankie Vercauteren klokte af op 1,78.

Ook David Hubert (1,76) en Vincent Kompany (1,70) blijven in de buurt. Onderaan de lijst is Jérémy Taravel de minst succesvolle coach met 1,22 punten per wedstrijd. Fred Rutten doet het met 1,31 punten gemiddeld slechts iets beter.

Twee lastige verplaatsingen voor de boeg

Toch bieden gemiddelden geen garantie op rust. De twee recente nederlagen drukten niet alleen Bruno's puntenratio, maar ook zijn populariteit bij de achterban. Een terugkeer naar het Lotto Park zou dan welkom zijn. Bij Porto verloor de Portugees zijn job nadat hij drie uitwedstrijden op rij had verloren.



Lees ook... Vitor Bruno maakt het tegenstanders zo wel erg makkelijk: waarom zo voorspelbaar?›

Voor Anderlecht op 31 oktober thuis Westerlo ontvangt, wachten er nog twee stevige opdrachten buitenshuis: een Europees duel bij Jagiellonia Białystok en vervolgens de verplaatsing naar KAA Gent. Daar wordt beter voetbal verwacht.