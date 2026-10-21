Opvallend weerzien voor Anderlecht: zoon van Standard-icoon en ex-speler van Charleroi

Anderlecht werkt donderdag zijn derde wedstrijd in de Europa League af tegen Jagiellonia Białystok. In de Poolse selectie duiken enkele namen op die Belgische voetbalfans bekend in de oren klinken.

Anderlecht kan tegen Jagiellonia Białystok wel een opsteker gebruiken. Paars-wit bleef na zijn eerste twee Europese wedstrijden met nul punten achter, maar ook de tegenstander zit in een lastige periode. De Polen verloren vier competitiewedstrijden op rij en willen voor eigen publiek reageren.

In de Europa League wist Jagiellonia wel al te winnen. Tegen Arat-Armenia werd het 3-1, met Rodrigo Conceição als maker van het tweede Poolse doelpunt.

Zoon van een bekende ex-Rouche

Conceição is de zoon van Sérgio Conceição, de voormalige Portugees van Standard en ex-trainer van FC Porto. Rodrigo werkte bij Porto nog samen met Vitor Bruno, de huidige coach van Sporting. Pas afgelopen zomer maakte hij de overstap naar Polen.

Ook Youssuf Sylla heeft een verleden in de Jupiler Pro League. De voormalige aanvaller van Sporting Charleroi, op de foto nog in het shirt van de Jonge Duivels, lijkt Anderlecht normaal gezien niet te zullen bekampen. De ex-spits van Charleroi, goed voor drie doelpunten in 37 wedstrijden bij de Zebra's, staat al enkele weken aan de kant met een blessure.

Ook op de bank een Belgische link

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Jagiellonia heeft nog een andere bekende uit het Belgische voetbal in de staf. Keeperstrainer Grzegorz Sandomierski werd vijftien jaar geleden door Genk gehaald als mogelijke opvolger van Thibaut Courtois. Een vaste plaats bij de Limburgers veroverde hij destijds echter nooit.