Twee wedstrijden, één opdracht: 'Vitor Bruno vecht voor zijn toekomst als coach van Anderlecht'

Overleeft Vitor Bruno zijn eerste crisis als coach van RSC Anderlecht? De Portugees kreeg de voorbije week af te rekenen met bakken kritiek. En hij weet ondertussen héél goed wat er nodig is om zijn vel te redden.

De zoveelste revolutie, de zoveelste mislukte competitiestart voor RSC Anderlecht. De kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League verdoezelfde veel afgelopen zomer, maar de conclusie is duidelijk. De Belgische recordkampioen heeft de start van het seizoen simpelweg gemist.

Of meer zelfs: is het seizoen van paars-wit in oktober al voorbij? We moeten die vraag durven beantwoorden. In de Jupiler Pro League kampeert Anderlecht op een vijfde plaats. De hoofdstedelingen hebben een achterstand van zes punten op KAA Gent. Zondag gaat Anderlecht op bezoek bij de leider.

Is het seizoen van RSC Anderlecht in oktober al voorbij?

In Europa gaat het ondertussen eveneens bergaf. Anderlecht ging onderuit tegen Olympique Lyonnais en op het veld van Dinamo Zagreb. Met een nul op zes moet paars-wit een quasi perfect parcours rijden om de groepsfase van de Europa League te overleven. Eerste opdracht volgt komende donderdag al op het veld van het Poolse Jagiellonia Bialystok.

De voorbije twee seizoenen verloor Anderlecht de finale van de Beker van België. Derde keer, goede keer? Dat zit er niet langer in. Een inspiratieloos paars-wit werd afgelopen zondag uit de Croky Cup geknikkeerd. Beerschot VA - een traditieclub, maar wél een tweedeklasser - had eigenlijk amper moeite met Anderlecht.

Ondertussen komen er via diverse omwegen steeds meer tekenen van onvrede uit de bestuurskamer. De paars-witte beleidsmakers begrijpen niet waarom Bruno iedere keer voor een nieuw elftal met nieuwe namen kiest. Is dat nu het nieuwe project dat paars-wit opnieuw naar prijzen moet leiden?





Voorlopig kiest Anderlecht ervoor om Bruno te steunen. Maar de 43-jarige Portugees weet evenzeer wat er nodig is om zijn eigen vel te redden. Anderlecht moét winnen in Bialystok én in Gent. Dat schrijft Le Soir. Enkel op die manier lijkt het seizoen van de Belgische recordkampioen in oktober nog niet voorbij. En blijft Bruno ook de komende weken aan het roer staan in het Lotto Park...