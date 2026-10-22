🎥 Anderlecht op rozen door deze ongeziene Poolse flater

Anderlecht leidde bij de rust met 0-1 op het veld van Jagiellonia Bialystok. Mihajlo Cvetkovic profiteerde alert van een pijnlijke fout van Hampus Finndell en werkte beheerst af met de punt van de schoen. De flater van de Polen zorgde zo voor heel wat vertrouwen bij paars-wit en zijn spits.

RSC Anderlecht trok met een verdiende 0-1-voorsprong de kleedkamer in tegen Jagiellonia Bialystok. De Brusselaars hadden het meeste balbezit en controleerden de wedstrijd, terwijl de thuisploeg vooral via tegenprikken en stilstaande fases naar gevaar zocht.

Grote kansen stapelden de Brusselaars niet op, maar ze maakten wel dankbaar gebruik van een Poolse flater. Mario Stroeykens zette Hampus Finndell onder druk. De middenvelder van Jagiellonia kreeg de bal voor eigen doel niet goed onder controle en probeerde vervolgens centraal terug te spelen.

RSC Anderlecht profiteert van grote Poolse flater

Dat bleek een uitnodiging voor Mihajlo Cvetkovic. De Servische aanvaller onderschepte de pass en kreeg zo de uitgelezen kans om Anderlecht op voorsprong te zetten.Cvetkovic gleed nog even weg bij zijn actie, maar herstelde zich knap en bleef overeind. Met een subtiele punter verraste hij doelman Abramovicz: 0-1 voor Anderlecht. Een afwerking die vooral zijn instinct in de zestien onderstreepte.

Cvetković straft het defensief geklungel af! 🎯🇷🇸 https://t.co/DTagg3PN8J — Play Sports (@playsports) October 22, 2026

Defensief kwam Anderlecht voor de rust nauwelijks in echte problemen. Er was wel een klein misverstand tussen Léo Pétrot en Colin Coosemans, maar Jagiellonia kon daar niet van profiteren. De bezoekers slaagden er op hun beurt evenmin in om nog voor de pauze de geruststellende tweede treffer te vinden.





Giulian Biancone maakte in de eerste helft eveneens een sterke indruk. De verdediger won meerdere belangrijke duels, verzorgde geregeld de opbouw en voorkwam ook een doelpunt met een ingreep op een poging van Szmyt. Dat was meteen de beste mogelijkheid voor de Polen in de eerste helft.