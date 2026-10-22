Adriano Bertaccini dwingt Vitor Bruno tot nadenken bij Anderlecht, maar Deschacht stelt zich vragen

Adriano Bertaccini maakt het Vitor Bruno steeds moeilijker om hem bij Anderlecht op de bank te houden. De aanvaller was de voorbije wedstrijden opnieuw belangrijk met zijn invalbeurten en heeft zijn rendement stevig opgekrikt. Met drie doelpunten in amper 93 speelminuten, zonder de toegevoegde tijd, laat hij indrukwekkende cijfers noteren. Toch is het nog maar de vraag of hij donderdag tegen Jagiellonia Bialystok meteen aan de aftrap verschijnt.

De coach van Anderlecht ziet alvast dat zijn aanvaller steeds meer aanspraak maakt op speeltijd. “Misschien verdient hij meer speelminuten, ja. Ik hou van spelers die nooit tevreden zijn en me telkens antwoorden geven op het veld”, verklaarde Vitor Bruno. “Hij dwingt me om mijn keuzes telkens opnieuw te bekijken. Hij geeft me signalen dat hij meer minuten verdient.”

Bertaccini brengt wat Anderlecht mist

Niet alleen zijn doelpunten vallen op. Bertaccini brengt ook energie en grinta wanneer hij tussen de lijnen komt. RTBF-analist Fred Waseige was na de bekerwedstrijd tegen Beerschot bijzonder lovend. “Hij heeft opnieuw getoond wat Anderlecht mist: echte grinta en de wil om alles te geven voor zijn club. Dat gedrag moet de spelers rondom hem inspireren.”

De statistieken ondersteunen die indruk. Bertaccini scoorde drie keer uit zeven doelpogingen, goed voor een bijzonder hoog conversiepercentage. Na een moeilijke periode lijkt de aanvaller zich plots te ontpoppen tot een van de gevaarlijkste wapens van paars-wit. Alleen blijft de vraag of hij dat rendement ook kan vasthouden wanneer hij van bij de aftrap speelt.

De ideale supersub of toch een basisspeler?

Olivier Deschacht waarschuwt voor te veel enthousiasme. “Zijn jullie er zo zeker van dat hij ook als basisspeler zal scoren? Vorig seizoen heb ik wedstrijden gezien waarin ik me vragen stelde bij hem. Maar het is wel iemand die je kunt laten invallen en van wie je weet dat hij iets zal brengen", aldus Deschacht bij La DH.



Bovendien roteerde Vitor Bruno dit seizoen al opvallend veel: hij gebruikte liefst dertig spelers. Anderlecht zoekt dus nog naar de nodige stabiliteit en automatismen. De coach staat voor een lastige keuze: geeft hij Bertaccini donderdag tegen Jagiellonia zijn kans vanaf de aftrap, of houdt hij zijn gevaarlijkste joker voorlopig achter de hand?