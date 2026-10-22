Anderlecht doet geste voor fans die verre Europese verplaatsing maken

De verplaatsing naar Bialystok is voor de supporters van Anderlecht geen eenvoudige onderneming. Omdat er geen luchthaven in de buurt van de Poolse stad ligt, kiezen veel paars-witte fans ervoor om naar Warschau te vliegen.

Daar wacht hen nog een busrit van ongeveer 190 kilometer, goed voor zo'n tweeënhalf uur onderweg. Anderlecht wil die extra inspanning alvast een beetje compenseren. De Brusselse club neemt de helft van de buskosten voor haar rekening.

Dat levert elke supporter een korting van ongeveer tien euro op. Een mooi gebaar voor de fans die hun ploeg ook op verplaatsing willen steunen, zeker omdat een Europese uitwedstrijd heel wat tijd en organisatie vraagt. Anderlecht verwacht donderdagavond zo'n 750 supporters in Polen.

Een verre verplaatsing voor paars-wit

De bestemming is het stadion van Jagiellonia Bialystok, waar Anderlecht donderdag om 21 uur aantreedt op de derde speeldag van de Europa League. De Poolse club speelt in de Chorten Arena, die plaats biedt aan ruim 22.000 toeschouwers.

Supporters blijven Anderlecht volgen

Anderlecht hoopt in Bialystok niet alleen op steun vanop de tribunes, maar ook op een resultaat dat de Europese campagne een duwtje in de rug geeft.



Na de nederlaag tegen Dinamo Zagreb kan de steun van de paars-witte supporters alvast welkom zijn. Paars-wit staat immers voor een cruciale vierdaagse met zondag ook nog de topper tegen leider Gent.