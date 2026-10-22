Anderlecht krijgt in Bialystok onverwachte steun - en opmerkelijke nieuwkomer in de basis

De Anderlecht-supporters die naar Polen zijn afgereisd, kunnen donderdagavond een opvallende bekende tegenkomen. Marcin Wasilewski zakt af naar Bialystok om zijn voormalige club aan te moedigen. Ondertussen is ook de basiself bekendgemaakt.

RSC Anderlecht krijgt tijdens de Europese verplaatsing naar Jagiellonia Bialystok steun uit onverwachte hoek. Volgens La Dernière Heure, dat ter plaatse aanwezig is, neemt ook Marcin Wasilewski plaats in het stadion voor de Europa League-wedstrijd van paars-wit.

Clubheld van Anderlecht op de tribune

De komst van Wasilewski werd niet vooraf aangekondigd door Anderlecht of Jagiellonia Bialystok. Voor de meegereisde fans van de Brusselaars belooft zijn aanwezigheid dus een aangename verrassing te worden. Brengt dat geluk?

In Bialystok is de voormalige verdediger vooral een grote naam van het Poolse voetbal. Jagiellonia heeft evenwel geen uitgesproken rivaliteit met de clubs waarvoor Wasilewski uitkwam, zoals Wisla Krakau. De kans is dan ook groot dat hij in het stadion op een warm onthaal kan rekenen.

60 interlands voor Polen

Wasilewski droeg zestig keer het shirt van de Poolse nationale ploeg en groeide daar uit tot een publiekslieveling. In 2020 zette hij een punt achter zijn loopbaan, na een laatste passage bij Wisla Krakau. Dat de geboren Krakauer de trip naar het oosten van Polen maakt, hoeft niet te verbazen.

Sinds zijn spelerscarrière woont hij opnieuw in Polen, terwijl Anderlecht nog altijd de club is waarmee hij bijzonder nauw verbonden blijft. Tussen 2007 en 2013 was "Wasyl" een vaste waarde en een absolute publieksfavoriet in het Astridpark.





De robuuste verdediger speelde 194 wedstrijden voor Anderlecht, waarin hij 22 keer scoorde. Met de Mauves veroverde hij ook vier Belgische landstitels. Zijn aanwezigheid in Bialystok geeft de Europese avond van Anderlecht zo nog een extra paars-wit randje.

Ondertussen is ook de basiself bekendgemaakt. Kais Barry krijgt opnieuw zijn kans bij paars-wit, waardoor Maamar uit de basis verdwijnt. Hij was afgelopen zondag tegen Beerschot nog de schlemiel met een domme tweede gele kaart.