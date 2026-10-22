Gezien, Anderlecht? KAA Gent betaalt foutjes cash en slikt tweede domper op vier dagen

Het werd een drukke avond op de Europese voetbalvelden. In totaal stonden er 36 duels op het programma, waarvan vier duels met Belgische ploegen. Union SG kwam vroeg in actie, om 21 uur kwam ook KAA Gent in actie op bezoek bij Sporting Braga.

Union SG zette de teneur op donderdag door net als Club Brugge eerder op de week een knappe Europese overwinning neer te zetten. Aan de andere teams om te volgen met een gelijkwaardige prestatie. KAA Gent wilde het bekerdebacle op bezoek bij Rochefort van zich wegspoelen.

Dat zou uiteindelijk helemaal niet gaan lukken. Na twee minuten had Víctor Gómez de thuisploeg al op voorsprong gezet na een toch wel knappe, collectief uitgespeelde actie. En dus moesten de troepen van Rik De Mil meteen op zoek naar een oplossing om weg te komen uit de Portugese omknelling.

KAA Gent betaalt foutjes zeer duur

Zeker met oog op de Europese coëfficiënt zou punten pakken tegen rechtstreekse concurrent Portugal een interessante zaak kunnen zijn. En dus was het aan de Buffalo's om iets te gaan verzinnen, maar dat was niet makkelijk tegen de stugge Portugezen.

Die waren deze week van coach veranderd en de nieuwe coach zette meteen een degelijk voetballend en direct spelend team op de mat. KAA Gent zette daar in de eerste helft bijzonder weinig tegenover, al kwam Cissé wel een paar keer dreigen zonder écht iets te kunnen doen.

© photonews

Balikwisha moest er na een bodycheck af bij de Buffalo's en hij lijkt op die manier de volgende die misschien wel een weekje in de lappenmand van KAA Gent zal moeten gaan doorbrengen. Na de pauze kwam Gent wel beter uit de kleedkamer en dat leverde toch een paar schuchtere kansjes op.





KAA Gent dringt aan, maar kan niet scoren en verliest

Goore was alweer bedrijvig op zijn rechterflank, maar kon in de fase van de waarheid net niet voldoende zijn stempel drukken. De Portugese doelman was dan weer baas op een stevig schot van Sonko. En aan de overkant was het een kwartier voor tijd dan weer wél raak.

Gabri Martínez maakte een snedige counter af voor de Portugezen na mistasten in de defensie. De VAR controleerde de zaak nog even, maar het buitenspel werd wel degelijk opgeheven. De lat voorkwam nog de 3-0, Gent kon geen vuist meer maken. En zo werd het 3 op 6 in de Conference League voor KAA Gent, al hoeft een nederlaag tegen Braga geen groot probleem te zijn. Zondag tegen RSC Anderlecht zal het wel beter moeten.