Union SG blijft indruk maken in Europa en speelt nu ook Hapoel Beer Sheva compleet van de mat

Union SG blijft verbazen. Het team heeft nu ook de maat genomen van Hapoel Beer Sheva uit Israël. In een desolaat stadion in Duitsland werd weinig heel gelaten van het team uit Israël. Union doet een geweldige zaak richting top-24 en mag zelf zeker nog dromen van de top-8.

Na een halfuur in de wedstrijd tussen Union SG en Hapoel Beer Sheeva waren er al twee wisselmomenten van Union SG. David Hubert zag andermaal twee van zijn basisspelers uitvallen en er was al zo weinig overschot bij de Brusselaars.

Eerst was het diepe spits Biondic die al snel naar de kant moest, daarna viel ook Olaru uit. En op dat moment had het in Duitsland ook al 0-1 kunnen of moeten zijn, maar de 'bezoekers' misten de eerste grote kans uit de wedstrijd.

Strafschopdoelpunt brengt Union SG op voorsprong

Gaandeweg kwam Union SG daarna beter en beter in de wedstrijd en op slag van rusten leverde dat ook een strafschop op. Florucz twijelde niet en zette de 1-0 ruststand op het bord na 45 minuten waarin er toch vooral veel ruimte was vrijgekomen aan beide kanten.

Na de pauze wilden de Brusselaars orde op zaken stellen. Ze drukten de bezoekers weg en op het uur leverde dat de 2-0 op. Het schot van Guilherme week af en zo stond de dubbele voorsprong op het bord. En daar zou het niet bij eindigen.

Union SG wint met 4-0 van Hapoel Beer Sheva

Na balverlies van de doelman van Union SG kon Aquino zijn eerst voor Union SG maken, in het absolute slot prikte Guilherme nog een doelpuntje mee en zo werd het liefst 4-0 voor de Brusselaars in een totaaldemonstratie na de rust.



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In het slot van de wedstrijd was de 5-0 nog dichtbij, maar het absolute orgelpunt viel niet meer. Met 7 op 9 mogen ze bij Union SG wel heel blij zijn. Een nieuwe stap werd gezet in de Europa League, de top-8 is voorlopig een feit.