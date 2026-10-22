Interview EXCLUSIEF: Jagiellonia-baas spreekt klare taal over Anderlecht

Johan Walckiers
Johan Walckiers, suiveur du RSC Anderlecht
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EXCLUSIEF: Jagiellonia-baas spreekt klare taal over Anderlecht
Foto: © photonews

Enkele uren voor Jagiellonia Białystok en RSC Anderlecht tegenover elkaar staan, spraken we met Wojciech Strzałkowski. De hoofdaandeelhouder en voorzitter van de raad van toezicht van de Poolse club vertelt over de band tussen Podlachië en België, het respect voor paars-wit en de ambities van Jagiellonia.

Anderlecht geniet veel aanzien in Polen

Wojciech Strzałkowski: “Voor ons wordt dit een bijzonder interessante wedstrijd. De marktwaarde van RSC Anderlecht ligt meer dan drie keer zo hoog als die van Jagiellonia Białystok. Toch zijn we niet van plan om ons in te graven en alleen maar te verdedigen. We willen ons eigen, aanvallende voetbal spelen, al beseffen we uiteraard hoe zwaar de opdracht wordt.”

“In Polen is Anderlecht vooral bekend als een club die 34 keer kampioen van België werd, met een rijke geschiedenis en Europese successen. We kijken met bijzonder veel respect naar RSCA: een instituut met een sterke traditie en een gerenommeerde jeugdopleiding. Het beeld van Anderlecht is hier nog sterk verbonden met de jaren tachtig, negentig en het begin van de jaren 2000. De moeilijke herstructurering na de eigenaarswissel van enkele jaren geleden is bij het Poolse publiek veel minder bekend.”

“De verschrikkelijke blessure van Wasilewski was destijds een van de meest besproken sportdrama’s in Polen.”

“Poolse supporters linken Anderlecht ook aan bekende landgenoten als Michał Żewłakow, Łukasz Teodorczyk en Marcin Wasilewski. De zware blessure van Wasilewski na de tackle van Axel Witsel in de wedstrijd tegen Standard was destijds een van de meest besproken sportdrama’s in Polen.”

Twintig jaar bouwen aan Jagiellonia

W.S.: “De basis van ons succes ligt in continuïteit en een langetermijnvisie. Ik ben al 23 jaar actief bij Jagiellonia, onafgebroken als voorzitter van de raad van toezicht en hoofdaandeelhouder. Doorheen de jaren heb ik onze aandeelhoudersstructuur uitgebouwd: vandaag hebben we elf partners.”

“Ik leid de raad sinds 2003, maar ik hecht veel waarde aan de stem van al mijn partners en mede-eigenaars. Dit succes is echt teamwerk.”

© photonews

“Daarnaast hebben we veel gehad aan sterk sportief leiderschap, met een jong trainerstalent en een sportief directeur die intussen vervangen is. Ook de stabiliteit bij de aandeelhoudersgroep heeft geholpen. Uit de jaren waarin de financiële middelen beperkter waren, hebben we harde maar waardevolle lessen getrokken.”

“Op het veld hebben we ook het juiste momentum kunnen vasthouden. We werden kampioen, eindigden drie keer als derde en plaatsten ons drie seizoenen op rij voor de Europese groepsfase: twee keer in de Conference League en nu in de Europa League. Die reeks heeft voor ongeziene steun van onze fans gezorgd. De mentaliteit is veranderd: het minderwaardigheidsgevoel is verdwenen.”

“Twintig jaar geleden droomden we van Europees voetbal terwijl we in tweede klasse speelden. Dromen kunnen werkelijkheid worden.”

“Enkele dagen geleden vond een vriend lokale kranteninterviews uit 2006 terug, exact twintig jaar geleden dus. Een van de titels luidde: ‘Jagiellonia wordt groot’. Een andere kop sprak over ‘dromen van Europees voetbal’. Toen speelde de club nog in tweede klasse. Het lijkt erop dat die dromen echt uitkomen”, glimlacht Strzałkowski.

Wojciech Strzałkowski in de Poolse pers in 2006, waar hij het succes van Jagiellonia Białystok voorspelde.

Podlachië en België: een hechte band

W.S.: “Dat klopt. Heel wat mensen uit het woiwodschap (vergelijkbaar met hertogdom, nvdr.) Podlachië, vooral uit de streek rond Siemiatycze, zijn naar België geëmigreerd. Sommigen zijn er definitief gebleven, anderen keerden terug, maar de banden tussen het zuiden van Podlachië en België zijn nog altijd sterk.”

“Mensen werken er, hebben er goede vrienden, familieleden en neven of nichten, en reizen geregeld heen en weer. Ik heb zelf neven die in België wonen.”

“Jagiellonia nam het in 2018 al op tegen AA Gent in de voorrondes van de Europa League en in 2025 tegen Cercle Brugge in de Conference League. Ik ken ook een van de mede-eigenaars van Club Brugge. En natuurlijk werkte ik vier jaar samen met Michael Verschueren, de voorzitter van RSC Anderlecht, in de financiële sector van de EFC-groep die hij leidde.”

Kan Europees voetbal voor een kentering zorgen?

W.S.: “Onze ploeg kende inderdaad enkele moeilijke weken, met vier nederlagen op rij in de Ekstraklasa. De zege tegen Ararat-Armenia in de Europa League gaf ons een welgekomen vertrouwensboost. Ik zou graag zien dat we dat tegen Anderlecht bevestigen, maar we weten dat zij een ploeg van hoog niveau hebben.”

“Anderlecht beschikt over kwaliteitsvolle spelers en speelt aan een indrukwekkend tempo, met veel intensiteit. Toch geloof ik dat onze spelers naar het vereiste niveau zullen groeien en zullen tonen wat ze in hun mars hebben. Het kan een erg boeiende wedstrijd worden, zeker voor onze fans, die massaal achter de ploeg staan.”

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