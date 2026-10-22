STVV pakt uit met grote stunt bij Midtjylland en maakt er een heerlijke Belgische week van

Het werd een drukke avond op de Europese voetbalvelden. In totaal stonden er 36 duels op het programma, waarvan vier duels met Belgische ploegen. Union SG kwam vroeg in actie, om 21 uur kwam ook STVV in actie op bezoek bij het Deense Midtjylland.

Union SG zette de teneur op donderdag door net als Club Brugge eerder op de week een knappe Europese overwinning neer te zetten. Aan de andere teams om te volgen met een gelijkwaardige prestatie. STVV trok op bezoek bij Midtjylland in Denemarken.

STVV wint op bezoek bij Midtjylland en duikt top-8 van Conference League in

Dat werd een zeer lastige verplaatsing voor De Kanaries en dat beseften ze vooraf ook maar al te goed. Midtjylland is een Deense topploeg en normaal gezien geen spek voor de bek van STVV, dat zijn huid wel duur wilde verkopen.

Efficiëntie is en blijft een codewoord in het voetbal. De Denen waren de betere ploeg en hadden ook de meeste kansen, ook al in de eerste helft. Scoren deden ze niet en aan de overkant kon Soelle Soelle na knap voorbereidend werk van Robert-Jan Vanwesemael onbedreigd de 0-1 binnenkoppen.

Denen vergeten kansen af te maken

De tweede helft bracht meer van hetzelfde. De thuisploeg wist aan te dringen, maar STVV zette alles op alles om de overwinning over de streep te trekken. Doelman Kokubo deed een paar mooie reddingen, maar de Denen van Midtjylland maakten ook onbegrijpelijke missers.



En zo bleef het 0-1. Een knappe stuntoverwinning van STVV, dat zo een van de acht ploegen is dat na twee speeldagen 6 op 6 heeft. Het mag zo plots ook meer dan ooit gaan dromen van de top-24 en de volgende ronde in de Conference League.