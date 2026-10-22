Tegenstander Anderlecht op de hoede voor verrassende speler, maar ze lieten ook kans liggen

Jagiellonia Bialystok heeft vooruitgeblikt op de confrontatie met Anderlecht. Coach Adrian Siemieniec en de Deense middenvelder Anders Klynge namen plaats voor de persconferentie. Die leverde ook een grappig moment op, toen de trainer zijn speler eraan herinnerde dat die Anderlecht met zijn vorige club al twee keer had ontmoet en evenveel keer had verloren.

"Ik steek hier zelf nog iets op over Anders", grapte Siemieniec. "Hij heeft met Silkeborg al twee keer tegen Anderlecht gespeeld en twee keer verloren. Hij kent verschillende Denen die bij Anderlecht hebben gewerkt, maar heeft blijkbaar niet de moeite genomen om hen eens te contacteren."

Klynge hoopt deze keer wel te winnen

Klynge kon erom lachen, maar hoopt vooral dat hij de eerdere nederlagen kan uitwissen. "Ik hoop dat ik deze keer revanche kan nemen voor die twee verliespartijen met Silkeborg", reageerde de Deen. "Ik weet wel het een en ander over Anderlecht. Er hebben Denen zoals Kasper Dolberg en Brian Riemer gewerkt en ook Lucas Hey zit er nog, maar ik heb niemand opgebeld om informatie te verzamelen."

De middenvelder haalde ook Thelo Aasgaard aan, die hij nog kent van de Europese voorrondes. Jagiellonia schakelde toen Glasgow Rangers uit en had de opdracht om de middenvelder af te stoppen. "Aasgaard was een van de spelers waarop we toen extra moesten letten. Tegen Anderlecht zullen we opnieuw goed moeten kijken waar het gevaar vandaan komt", gaf Klynge aan.

Siemieniec vertrouwt op eigen analyse

De trainer nam vervolgens uitgebreid de tijd om zijn ploeg en de tegenstander te bespreken. Hij gaf toe dat hij zelf evenmin voormalige spelers van Anderlecht had opgebeld om informatie te verzamelen. "Ik maak een grap over Anders, maar ik heb Marcin Wasilewski ook niet gecontacteerd", vertelde Siemieniec. De Poolse coach vertrouwt dus op de eigen voorbereiding.



Toch is hij zich bewust van de kwaliteiten van de Brusselaars. "We hebben Anderlecht grondig bestudeerd. Het is een ploeg die veel intensiteit in een wedstrijd kan leggen en daar moeten we klaar voor zijn", waarschuwde hij. Jagiellonia zal dus proberen om de Belgische tegenstander met een doordacht wedstrijdplan op te vangen.