Twee op een rij: niet Vanaken, maar deze Bruggeling in UEFA-team van de Champions League

Harry Kane, Kylian Mbappé, ... Ook in week drie van de Champions League stonden er opnieuw absolute toppers in het team van de week dat door de UEFA werd gedeeld. En voor de tweede keer op rij stond er met Yann Sommer ook een Bruggeling te blinken tussen de elf namen. Met recht en reden gezien zijn prima reddingen in de eerste helft met name.

Yann Sommer werd door de UEFA opgenomen in het elftal van de week van de UEFA Champions League. Hij werd zo bekroond voor zijn goede wedstrijd tegen Lens. Die eindigde op 3-0, maar zonder doelman Sommer had het toch ook anders kunnen aflopen.

Presenting the Team of the Week for matchday 3 🤝 @Hyundai_Global | #UCLTOTW https://t.co/q5FKvPGLkz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 22, 2026

"Hans Vanaken heeft de trofee van Man van de Match gekregen achteraf, maar ik vond dat die toch naar Sommer had mogen gaan, net als vorige week trouwens", was ook Tom Boudeweel helder in zijn analyse bij Sporza.

"De Zwitser deed een paar goede reddingen en voetbalde goed mee. Dat was me vorige week in Italië ook al opgevallen, die tweevoetigheid. Hij had dus een belangrijke rol. Ook toen het al 2-0 stond, bij de laatste stuiptrekking van Lens na de invalbeurt van de goeie Thauvin."

Sommer is na Tresoldi de tweede Bruggeling op rij in team van de week UEFA

Vorige week stond er met Nicolo Tresoldi ook al een speler in het team van de week volgens de UEFA Champions League. Tegen Internazionale pakte hij nog eens uit met een geweldige hattrick tot gevolg - zijn marktwaarde kan er maar wel bij varen.





In verschillende kranten kreeg hij zelfs een 10 op 10. De spits was alomtegenwoordig, dook op waar nodig en stond altijd op de juiste plaats om goals tegen de netten te prikken. Veel meer wil je uiteindelijk als club ook niet van een spits.