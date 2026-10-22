Verheyen en Van der Elst lyrisch over jonge leiders van Union SG: "Stap hogerop"

Union SG speelde donderdagavond zijn derde wedstrijd in de Europa League tegen Hapoel Beer Sheeva. De Brusselaars rekenden daarin op onder meer Massiré Sylla als leider in de defensie en Kamiel Van de Perre als kapitein. Beide spelers zijn nog piepjong, maar maken toch veel indruk.

Franky Van der Elst is alvast lyrisch over de centrale verdediger in Sporza Live: "Hij heeft heel goede voeten vind ik. Hij kan van achteruit lijnen doorbreken met een goede passing en is ook snel, waardoor hij ook iemand kan terughalen. Hij zoekt altijd de voetballende oplossing, maar is ook goed met het hoofd en heeft zijn lengte mee."

Iedereen is lyrisch over wat Massiré Sylla laat zien

"Vorige week was hij van belang met zijn late redding tegen Real Sociedad. Op z'n 21e speelde Burgess één wedstrijd bij Middlesbrough en daarna bij Hartlepool, het vierde niveau in Engeland. Dan staat Sylla in vergelijking verder. Natuurlijk zijn Sykes en Mac Allister, de mensen op wie hij zou moeten kunnen steunen, er niet bij."

Gert Verheyen pikte meteen in: "Hij is twintig jaar, dus je mag ook nog niet te veel verwachten. Maar hij doet het heel goed." Ook voor Van de Perre is er veel lof: "Hij heeft het zelf afgedwongen. Hij neemt de ploeg bij de hand als aanjager en als bewaker van de mentaliteit."

De mentaliteit van Kamiel Van de Perre oogst lof

"Hij is de eerste om iets te zeggen als het qua mentaliteit wat minder wordt. Enkel tegen OH Leuven was het wat minder, maar hij kan goed voetballen en heeft de juiste mentaliteit." En dus is de vraag waar de toekomst van de middenvelder ligt?

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"Als hij naar een trainer en naar een club gaat die dat type van verdedigende middenvelder graag heeft, dan zal hij wel een stap kunnen zetten naar een grotere club", lijken beide analisten het meer dan eens dat het verhaal niet bij Union SG zal stoppen.