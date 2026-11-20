De Rode Duivels weten wie hen in de kwartfinales van de Nations League te wachten staat. België neemt het in maart op tegen Duitsland, een tegenstander van formaat. Bondscoach Mark van Bommel kijkt met vertrouwen uit naar het dubbele duel, dat voor hem ook persoonlijk een bijzondere betekenis heeft.

België wist zich na een sterke afsluiter van de groepsfase te plaatsen voor de laatste acht. Van Bommel is tevreden over de vooruitgang die zijn ploeg heeft geboekt en hoopt die lijn door te trekken tegen de Duitsers.

Van Bommel kijkt vol vertrouwen vooruit

Op de officiële website van de KBVB reageerde de Nederlandse bondscoach enthousiast. "Ik ben heel trots op de manier waarop we erin geslaagd zijn om ons te plaatsen voor de volgende fase van de Nations League, met goed voetbal en goede resultaten."

Ook de steun van de Belgische fans maakte indruk op Van Bommel. "De connectie tussen de Rode Duivels en onze supporters is geweldig. We hebben die steun zowel thuis als op verplaatsing gevoeld en dat heeft ons zeker geholpen."

Bijzondere confrontatie voor Van Bommel

De ontmoeting met Duitsland krijgt voor Van Bommel een extra dimensie. De Nederlander speelde zelf jarenlang in de Bundesliga en kent het Duitse voetbal uitstekend. "Duitsland is een ploeg in volle wederopbouw, net zoals wij. We willen ons meten met dit soort sterke tegenstanders."



Van Bommel beseft dat België een bijzonder lastige opdracht wacht, maar ziet ook kansen. "We zullen heel goed voorbereid moeten zijn om de Final Four te kunnen bereiken." De bondscoach hoopt dat zijn spelers opnieuw hetzelfde niveau halen en de komende maanden nog verdere stappen zetten.