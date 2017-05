Ndongala weet waar het fout liep... "Dan had Standard nooit in deze crisis gezeten"

Volgens de Congolese Belg is het te wijten aan de mentaliteit van de spelersgroep. "Als we elke week met deze ingesteldheid hadden gespeeld, dan had Standard nooit in deze crisis gezeten", weet Dieumerci Ndongala.

"We hebben wel wat pech gehad tijdens de play-offs. Maar we zijn vooral ontgoocheld dat we het enkele keren hebben laten liggen, vooral in Sint-Truiden", vervolgt de vleugelspeler. Maar het draait de laatste tijd dus beter bij Standard. "Enkele spelers, zoals Scholz, zijn uit op revanche na de mindere prestaties."

'Te braaf'

"Maar soms is de kleedkamer nog wat te braaf", bekent Ndongala. "Er is genoeg kwaliteit aanwezig in de spelersgroep, maar we zouden soms eens wat meer met de vuist op tafel moeten kloppen."