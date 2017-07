Van droomscenario naar nachtmerrie: Club Brugge geeft het weg na de rust

Club Brugge begon met Jérémy Perbet in de basis ten koste van Jelle Vossen. De Fransman vond er overigens het systeem terug waar hij vorig jaar bij AA Gent kennis mee maakte, de 3-4-3. Dat werkte aanvankelijk goed voor de mannen van Ivan Leko.

Aangename kennismaking, Dennis

Al na vijf minuten was het bingo. Emmanuel 'Dennis' Bonaventure dook de diepte in en twijfelde niet. Maar goed dat die bal binnen ging, Perbet -die volledig vrij stond- had hem wellicht iets aangedaan. 1-0 voor Club Brugge, de toon voor de eerste helft was gezet.

Dennis met de 1-0

En het ging goed, daar in dat eerste kwartier, twintig minuten. Zo goed dat het zelfs 2-0 werd tegen de jongens uit Turkije. Denswil maakte zich op voor een vrije trap van ver en krulde de bal enig mooi in de rechterbenedenhoek. Wat een goal, al vertrok de doelman heel laat naar de hoek.

Op vrije trap maakte Denswil de tweede voor Club

Na goed een halfuur begon de Brugse tank toch wat leeg te raken. Die 3-4-3 is een fysiek zwaar systeem, ziet u. Het constante druk zetten verbruikt enorm veel energie. Plots werden Elia, Adebayor en co. helemaal wakker.

Plotse ommekeer

De Turken kwamen er drie keer héél dichtbij, maar scoren lukte niet. Club was wel gewaarschuwd voor wat in de tweede helft komen zou. Toch ging het al snel mis. Denswil en Engels deden het nog oké in de driemansverdediging, maar Mechele was dramatisch. In een mum van tijd stond het via Mossoro en Elia 2-2.

Toen Mechele een bal naast zich liet doorgaan, was het hek helemaal van de dam. 2-3 en weg uitgangspositie of kansen in Turkije. Het was alweer aanvallende middenvelder Mossoro die aan het kanon stond.

Aartsmoeilijke opdracht

Denswil maakte er -alweer op vrije trap- nog 3-3 van, maar het had een stuk mooier kunnen zijn. Club Brugge ging er fysiek onderdoor en ook José Izquierdo en Hans Vanaken konden dat niet meer rechtzetten. Het wordt heel moeilijk, daar in Turkije.