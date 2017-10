Zulte Waregem zorgt na spannende clash met Vitesse voor eerste Belgisch puntengewin in Europese poules

Essevee en Vitesse op zoek naar eerste punten in Europa

Vroege voorsprong, snelle gelijkmaker

Sfeerrijke pot voetbal zonder winnaar

Zulte Waregem en Vitesse wisten beiden waarvoor ze stonden, de 0 op 6 in de Europa League indachtig: enkel het team dat twee keer tegen het andere wint, maakt nog enige kans op overwintering dit seizoen. Dury, Derijck, Fraser en Pasveer hadden op de persconferenties vooraf dan ook gewag gemaakt van een mogelijk interessante en aanvallende partij.

Het strijden met open vizier, het zelf proberen voetballen? We zagen het eerlijk gezegd maar met mondjesmaat. Maar Vitesse Arnhem was wel - zoals Dury had voorspeld - een tegenstander van het kaliber Zulte Waregem. De omschakelingsmomenten van de club uit Arnhem leverden zelden echt gevaar op, tegen Nice was het keer op keer raak.

Twee snelle doelpunten

Dury was met Bostyn in doel begonnen en gaf ook Walsh, Leya Iseka en De Mets een kans. De Sart kwam na zijn hersenschudding opnieuw in de ploeg. Bij Vitesse zoals verwacht Castaignos diep in de spits, omdat Matavz er door persoonlijke redenen niet bij was.

In de eerste helft zagen we doelpunten. Eerst werd een corner van Kaya door Kashia in eigen doel verwerkt, wat later kon Bruns Bostyn tegenvoets pakken voor de gelijkmaker. Daarna namen de bezoekers het spel steeds meer in handen, de 1-2 was in de eerste helft enkele keren nabij.

Na de pauze werden de ruimtes tussen de linies veel groter aan beide kanten en dus kregen we flink wat omschakelingsmomnten. Castaignos scoorde, maar zag zijn doelpunt afgekeurd wegens een fout op Heylen - een moment waar Zulte Waregem goed weg kwam.

Het probeerde zelf ook nog de bakens te verzetten, maar een zwierige Olayinka en Coopman met het hoofd konden Pasveer niet meer verschalken. Zo eindigde Zulte Waregem - Vitesse op een billijk gelijkspel, waar de thuisploeg niet echt ontevreden mocht over zijn. Het eerste Belgische punt in de poulefase is zo binnen, al schieten beide teams er niks mee op.